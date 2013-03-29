ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» публікує матеріал «Укртрансгаз»: З квітня Україна імпортуватиме з Польщі 5 млн куб. м газу на добу», в якому пише: з 1 квітня 2013-го відповідно до підписаного контракту між НАК "Нафтогаз України" і RWE обсяг поставок газу становитиме 5 млн куб. м на добу...

http://delo.ua/business/ukrtransgaz-s-aprelja-ukraina-budet-importirovat-iz-polshi-5-200872/

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Також «Дело» в публікації «Мінфін робить перерву в розміщенні валютних облігацій після березневого рекорду» пише: з початку 2013 року обсяг розміщення ОВДП досяг 7 млрд у гривні та 2,97 млрд у доларах...

http://delo.ua/finance/minfin-delaet-pereryv-v-razmeschenii-valjutnyh-obligacij-posle-m-200830/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Рахунок йде на відсотки» пише: Кабінет Міністрів затвердив основні напрями бюджетної політики на 2014 рік. Новий держбюджет підготують з урахуванням прогнозу реального зростання економіки на 3% і споживчої інфляції у 8%. Щоб здійснити всі необхідні витрати, уряд збереже 3% дефіциту бюджету, а значить, продовжить нарощування держборгу. Важливих реформ у бюджетній сфері не буде: як і колись, обіцяна децентралізація місцевих бюджетів, підтримка ЖКГ та аграріїв. Більшість обіцянок так і залишиться на папері, упевнені експерти...

http://kommersant.ua/doc/2156958

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Рідні стіни не допомагають» пише: великі торгові центри «Караван», «Магелан» і «Ультрамарин», а також низка популярних ресторанів опинилися під загрозою закриття. Цього вимагає інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Києва, в якій стверджують, що у власників цих приміщень немає дозволів на їх експлуатацію. У відомстві наполягають, що всі ці заклади повинні закритися, а їх власники зобов'язані виплатити штраф і переоформити дозвільні документи. Але в самих компаніях оскаржують претензії інспекції в судах...

http://kommersant.ua/doc/2157138

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Видання «Сегодня» в публікації «Азаров запропонував Угорщині вкласти гроші в ремонт українських доріг» пише: на думку прем'єра, прийшла черга угорського логістичного напрямку...



http://www.segodnya.ua/ukraine/Azarov-predlozhil-Vengrii-vlozhit-dengi-v-remont-ukrainskih-dorog.html

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Також «Сегодня» в публікації «Експерт: «Угорський газ - це козир України на переговорах з Росією» пише: уряд вирішив знизити ціни на російське «блакитне паливо» за допомогою поставок із сусідньої Угорщини...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ekspert-Vengerskiy-gaz-eto-kozyr-Ukrainy-na-peregovorah-s-Rossiey.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Голова асоціації "Укрпиво": у Митному союзі позитиву для наших пивоварів немає» подає інтерв'ю Галини Коренькової, яка розповіла, що гальмує розвиток такої бюджетоутворюючої галузі як пивоварна, чому "зростає градус" протистояння між пивоварами та виробниками міцного алкоголю, а також про те, що думають українські пивовари про Митний союз...

http://economics.unian.net/rus/news/162650-glava-assotsiatsii-ukrpivo-v-tamojennom-soyuze-pozitiva-dlya-nashih-pivovarov-net.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Влада перегляне технологію будівництва доріг» пише: контрольне управління президента розкритикувало темпи розвитку дорожнього будівництва...

http://izvestia.ru/news/547654

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Видання «Ведомости» в публікації «Найбільш прибутковою інвестицією виявилися папери ЗІЛа, збитковою - «ТНК-ВР Холдингу» пише: перший квартал виявився невдалим для інвесторів. Заробити їм вдалося лише на окремих акціях і корпоративних облігаціях, рублевих і доларових депозитах і рахунках у платині і паладії...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10574971/ktoto_vyehal_na_zile

(УНІАН)