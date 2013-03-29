Росія сподівається на швидке вирішення Україною митного питання щодо ЧФ РФ - Лавров

Москва. Україна і Російська Федерація домовилися активізувати переговори з питань, що регламентують перебування Чорноморського флоту Росії на українській території, зокрема про переозброєння й стягнення мит із вантажів для ЧФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками переговорів із главою МЗС України, діючим головою ОБСЄ Леонідом Кожарою.

«Питання переозброєння й митних зборів ми розглядаємо в рамках відповідної підкомісії з Чорноморського флоту, яка функціонує в рамках міждержавної комісії. Сьогодні домовилися активізувати її роботу, оскільки ціла низка угод перебуває в стадії переговорів», - сказав С.Лавров, нагадавши, що минулого року сторони підписали лише один документ із цієї теми.

Він наголосив, що переозброєння ЧФ РФ - це одне з необхідних об'єктивних завдань. При цьому міністр закордонних справ Росії висловив думку, що українська сторона це розуміє. С.Лавров сподівається, що буде досягнуто домовленість про проведення переозброєння Чорноморського флоту.

Водночас С.Лавров наголосив, що стягнення митних зборів із вантажів, що поставляються для ЧФ РФ, не передбачено базовими українсько-російськими угодами від 1997 року, й російська сторона добивається врегулювання цього питання. При цьому міністр нагадав, що кошти, які Україна намагається стягувати з ЧФ РФ як митні збори, РФ готова вкладати в покращення соціальної інфраструктури Севастополя.

«Сподіваюся на швидке досягнення домовленості», - додав С.Лавров.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Міністерство оборони Росії звернулося до Міноборони України з проханням врегулювати митні процедури, необхідні для переозброєння Чорноморського флоту.

Міністр оборони України Павло Лебедєв повідомив, що питання митних процедур не лежить в компетенції оборонного відомства, тому Міноборони оформить відповідні документи і передасть їх у Міністерство доходів і зборів, в Кабінет Міністрів і до Міністерства фінансів.

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