Підготовка державного візиту Януковича до Росії продовжується

Москва. Підготовка державного візиту Президента України Віктора Януковича до Росії продовжується.

Про це повідомили міністр закордонних справ України Леонід Кожара і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ, коли може відбутися такий візит і які документи під час візиту можуть підписати.

«Підготовка зустрічі глав наших держав йде не лише по лінії МЗС, працюють багато механізмів двосторонньої взаємодії і з питань енергетики, і з інших питань», - сказав Л.Кожара.

Він зазначив, що перед цим візитом має відбутися засідання економічного комітету на рівні глав урядів.

Зі свого боку С.Лавров наголосив, що нинішній візит Л.Кожари до Москви проходить насамперед як діючого голови ОБСЄ, на відміну від зустрічі в Чернівцях, яка була присвячена російсько-українським двостороннім питанням.

«Сьогодні ми приділили особливу увагу головуванню України в ОБСЄ і роботі на цьому напрямі протягом року. Звичайно, торкнулися двосторонніх питань, включаючи питання підготовки до візиту і до проведення третього Міжрегіонального економічного форуму в Нижньому Новгороді», - сказав С.Лавров.

За його словами, питання, які виноситимуться під час держвізиту В.Януковича до РФ, належать до компетенції урядів двох країн, і в рамках урядів, міністерств економічного і енергетичного блоку, а також відповідних компаній, йдуть такі контакти.

С.Лавров наголосив, що змістовне узгодження питань, які будуть винесені на переговори президентів, проводиться саме за цією лінією, а МЗС повинні створювати максимально сприятливу атмосферу для таких переговорів.

Як повідомляв УНІАН, держвізит В.Януковича до Москви мав відбутися ще в 2012 році, але відкладався з неназваних причин.

У грудні минулого року російський посол в Україні Михайло Зурабов повідомив, що в рамках державного візиту В.Януковича в РФ розглядається можливість проведення в Нижньому Новгороді міжрегіонального форуму, присвяченого транспортній проблематиці. На зустрічі на початку березня з Президентом Росії Володимиром Путіним у Завідово (Тверська область) В.Янукович висловив готовність взяти участь у нижньоновгородському форумі.

27 березня 2013 р. в інтерв'ю РІА «Новости» Л.Кожара повідомив, що державний візит В.Януковича до Росії може відбутися вже найближчими місяцями.