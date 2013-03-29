Кожара розраховує, що Україна цьогоріч створить ЗВТ з Євросоюзом та Митним союзом

Москва. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара розраховує, що Україна цього року створить зони вільної торгівлі з Євросоюзом і Митним союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Л.Кожара повідомив у Дипломатичній академії МЗС Росії у Москві.

«Наша позиція тут гранично проста. Ми хочемо мати зону вільної торгівлі і з Європейським Союзом і з країнами Митного союзу. Вже цього року Україна може стати єдиною державою в світі, яке матиме зону вільної торгівлі і на Сході - з Митним союзом, і на Заході - з Європейським Союзом», - зазначив Л.Кожара.

Він підкреслив, що в багатьох регіонах світу відбуваються інтеграційні процеси, багато країн спільно намагаються протистояти фінансово-економічній кризі.

За словами Л.Кожари, ті країни, які не беруть участі в інтеграційних процесах, програють конкретну боротьбу на світових ринках, тому інтеграційні процеси відбуваються і в Європі, і в Азії.

«Для України дуже важливо не випасти з цього процесу», - переконаний міністр.

Водночас він нагадав, що зараз обговорюється питання про початок переговорів про створення зони вільної торгівлі між США і Євросоюзом. З іншого боку, Митний союз розглядає питання створення зони вільної торгівлі з В'єтнамом і Новою Зеландією.

Нагадаємо, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом, а також пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3 +1», проте Росію це не влаштовує.