Кожара: Україні й Росії заважає зрозуміти одне одного географічна близькість

Москва. Україні й Росії часто заважає зрозуміти одне одного географічна близькість.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку думку міністр закордонних справ України Леонід Кожара висловив у своєму виступі в Дипломатичній академії МЗС Росії в Москві.

«Як не дивно, зрозуміти одне одного нам заважає географічна близькість. Ми настільки близькі, що часто сприймаємо одне одного як половинку себе. І це іноді не дає можливості бачити різницю в ментальній і соціальній організації наших суспільств, з якої виникає і відмінність у зовнішньополітичних підходах», - сказав Л.Кожара.

На його думку, на цьому грунті у росіян і українців також виникають різного роду міфи. Так, один з них свідчить, що політика європейської інтеграції України – це спроба віддалитися і втекти від Росії. Л.Кожара підкреслив, що це твердження далеке від істини.

«Нас часто запитують: як же ви збираєтеся інтегруватися в ЄС, якщо вас не чекають? Хочу особливо підкреслити, що політика європейської інтеграції – це, в першу чергу, політика внутрішніх реформ, політика зміни самих себе зсередини за випробуваними Європою стандартами. Головний акцент - на внутрішньому вимірі, а зовнішній вимір тільки доповнює внутрішній», - сказав Л.Кожара і додав, що прогрес України в цих питаннях залежить від багатьох чинників, зокрема від ситуації в Євросоюзі.

За його словами, другий міф – Україна стримано ставиться до євразійської інтеграції, оскільки побоюється якихось імперських амбіцій з боку Москви.

«Влада України такі точки зору не поділяє. Ми добре бачимо, що нинішній Митний союз трьох країн істотно відрізняється від колишніх спроб створення інтеграційних структур на пострадянському просторі. Видно також, що в його створенні враховано досвід, у тому числі й Європейського Союзу», - зазначив глава МЗС України.

За його словами, саме тому, щоб ближче придивитися до роботи МС, а також мати можливість впливати на рішення, які зачіпають українські інтереси, Україна прагне одержати статус спостерігача в цьому об'єднанні. Л.Кожара підкреслив, що це означає, що Україна не стоїть осторонь процесів євразійської інтеграції.

«Ми активно шукаємо оптимальні шляхи взаємодії з цією організацією, товарообіг з якою становить 60,5 млрд долл.», - сказав він.

За словами Л.Кожари, ще один міф полягає в тому, що Україна вважає євроінтеграцію й інтеграцію та зближення з Росією протилежними векторами цивілізаційного розвитку.

«Це неправда. В першу чергу тому, що ми вважаємо Росію й інші країни європейського континенту невід'ємною частиною загальноєвропейської цивілізації», - сказав він.

Л.Кожара зазначив, що на жаль, через 20 років після розпаду СРСР не вдалося створити ефективні структури співпраці, які б покривали всю Європу. Проте, Україна бачить себе частиною цього широкого європейського простору.

Також міністр закордонних справ України зазначив, що в ЄС зараз не краща ситуація.

«Проте, я вважаю, що у об'єднаної Європи є майбутнє», - додав він.