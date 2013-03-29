Анонс на 1 квітня

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Прес-конференція на тему: "Чи вплинув Закон «Про регулювання містобудівної діяльності» на рівень корупції в будівництві?". Організатор заходу - ГО "Європейська дослідницька асоціація". Учасники: Світлана Горна, керівник експертної ради НВО ERA; Марина Соболевська, науковий керівник НВО ERA, Олена Попова, виконавчий директор компанії InMind. Учасники представлять результати всеукраїнського експертного опитування.

* Круглий стіл на тему: «Проблеми енергетичної незалежності України: економічна необхідність чи політична доцільність». Організатори: Українська філія Інституту країн СНД спільно з Фондом стратегічної культури. Учасники: директор Українського філіалу Інституту країн СНД Володимир Корнілов, експерт Фонду стратегічної культури Віктор Піроженко, директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов, експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук, заступник директора Української філії Інституту країн СНД Денис Денисов, експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко, представник Фонду гуманітарних стратегій Михайло Павлів, директор Інформаційно-аналітичного центру «Перспектива» Павло Рудяков.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у зустрічі з громадськими активістами, які організували систему оповіщення та ліквідації наслідків снігопаду.

* Прес-конференція міністра доходів і зборів України Олександра Клименка. У заході також візьмуть участь представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

* Міністр соціальної політики Наталія Королевська візьме участь у розширеній нараді Державної служби зайнятості України.

* Прес-конференція на тему: «Як аномальна весна вплине на врожай і ціни на сільгосппродукцію?". Учасники: народний депутат, представник фракції КПУ Сергій Гордієнко, президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса, старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олег Нів'євський та начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

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