ТОП-10 (29 березня)

Від’ємне значення чистої інвестпозиції України за 2012 р. зросло на 24%

Рівень безробіття в Україні за методологією МОП у 2012 році становив 8,1%

Керівники АЕС Європи та Азії обмінялися досвідом дій в аварійних ситуаціях

Підготовка державного візиту Януковича до Росії продовжується

«Укрлендфармінг» готує дорозміщення євробондів і планує провести IPO

Дефіцит зведеного бюджету України за січень-лютий становив 1,283 млрд грн

Одеський НПЗ відновлює роботу після дворічного простою

Ставицький: Україна до кінця року збільшить нафтопереробку до 1 млн тонн у місяць

Кожара розраховує, що Україна цьогоріч створить ЗВТ з Євросоюзом та Митним союзом

Влада Кіпру обіцяє повернути свободу капіталу протягом місяця

***

Від’ємне значення чистої інвестпозиції України за 2012 р. зросло на 24%

Від’ємне значення чистої інвестиційної позиції України за 2012 рік збільшилося на 24,2% - до 59,528 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, з початку року активи України збільшилися на 2,2% – до 143,357 млрд дол., зокрема прямі інвестиції за кордон зросли на 1,234 млрд дол. – до 8,117 млрд дол.

Пасиви України збільшилися на 7,8% – до 202,885 млрд дол., зокрема прямі інвестиції в Україну зросли на 7,319 млрд дол. – до 72,804 млрд дол., портфельні інвестиції – на 5,386 млрд дол., до 27,129 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, від’ємне значення чистої інвестиційної позиції України за 2011 рік збільшилося на 19% - до 46,226 млрд дол., активи України збільшилися на 5,7% – до 140,991 млрд дол., пасиви - на 9%, до 187,217 млрд дол.

Довідка УНІАН. Міжнародна інвестиційна позиція відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів і пасивів країни, зокрема всі фінансові вимоги і зобов'язання резидентів країни стосовно нерезидентів.

***

Рівень безробіття в Україні за методологією МОП у 2012 році становив 8,1%

Рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці за підсумками 2012 року становив 8,1% від загальної кількості працездатного населення країни.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому показник безробіття серед міського населення становив 8,1%, серед сільського – 8,3%, серед жінок – 7,2%, серед чоловіків – 8,9%. У віковому розрізі найвразливішими виявилися чоловіки у віці 25-29 років, серед них показник безробіття становив 10,6%.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 року на той момент віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко заявив, що до кінця 2012 року рівень безробіття в Україні за методологією МОП скоротиться до 7,2%.

У червні 2012 року Україна і Міжнародна організація праці затвердили програму гідної праці для України на 2012-2015 роки. Третя за рахунком програма гідної праці передбачає, що МОП продовжить надання Україні технічної допомоги для досягнення повної зайнятості населення шляхом розвитку малого і середнього бізнесу і підвищення рівня кваліфікації зайнятих людей. У документі наголошується, що забезпечення повної зайнятості є одним із чинників промислового і економічного розвитку України.

За даними Держстату, на 1 березня 2013 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 589,1 тис. безробітних, що на 4,4% більше, ніж на 1 лютого.

Офіційний показник безробіття в лютому поточного року становив 2,1% від загальної кількості населення працездатного віку, що на 0,1 п.п. вище за січневий показник.

***

Керівники АЕС Європи та Азії обмінялися досвідом дій в аварійних ситуаціях

Керівники атомних електростанцій Східної Європи та Азії обмінялися досвідом дій в аварійних ситуаціях і мінімізації їх наслідків під час семінару, який організувала НАЕК «Енергоатом».

Про це повідомила прес-служба «Енергоатому», посилаючись на проведений у Києві семінар «Розробка, впровадження та використання Керівництва з управління важкими аваріями (РУТА) на АЕС».

«У ході підбиття підсумків семінару його учасники високо оцінили корисність подібних заходів для фахівців АЕС, експлуатуючих різні типи реакторів, і запропонували включити питання, пов'язані з РУТА, до програми партнерських перевірок, проведених ВАО АЕС», - сказано в повідомленні.

Міжнародний семінар, за інформацією «Енергоатому», був підготовлений спільно з Московським центром Всесвітньої асоціації операторів, які експлуатують атомні електростанції, (ВАО АЕС - МЦ).

У ньому взяли участь представники АЕС з Вірменії, Болгарії, Угорщини, Індії, Ірану, Росії, Словаччини, України, Фінляндії та Чехії.

Як зазначає прес-служба, крім обміну досвідом дій в аварійних ситуаціях, учасники розглянули питання технічного стану АЕС і персоналу станцій, а також висловили бажання подальшої співпраці та залучення нових учасників.

«У підсумку було запропоновано в подальшому проводити семінар на постійній основі і запрошувати до участі в ньому розробників енергоблоків для атомних електростанцій», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня державне підприємство «НАЕК Енергоатом» та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали кредитну угоду обсягом 300 млн євро за проектом «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій».

Наприкінці 2011 року Кабмін затвердив Комплексну програму підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС на 2012-2017 роки загальною вартістю 12,453 млрд грн. У грудні 2012 року Кабмін визнав доцільним залучення НАЕК «Енергоатом» позик від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту з підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Загальна оціночна вартість програми становить 1,245 млн євро, зокрема за рахунок кредитів ЄБРР і «Євроатому» - 600 млн євро на паритетних умовах.

У березні 2013 року Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення про участь в реалізації Комплексної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України на 2012-2017 роки шляхом надання кредиту на суму 300 млн євро.

У результаті виконання цієї програми українські АЕС приведуть у відповідність з міжнародними стандартами безпеки відповідно до вимог МАГАТЕ.

Початок кредитування - 2013 рік, термін надання кредиту - 15 років за ставкою LIBOR по євро + 1%.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO) створена з метою обміну досвідом експлуатації АЕС і об'єднує всіх операторів АЕС світу.

***

Підготовка державного візиту Януковича до Росії продовжується

Підготовка державного візиту Президента України Віктора Януковича до Росії продовжується.

Про це повідомили міністр закордонних справ України Леонід Кожара і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ, коли може відбутися такий візит і які документи під час візиту можуть підписати.

«Підготовка зустрічі глав наших держав йде не лише по лінії МЗС, працюють багато механізмів двосторонньої взаємодії і з питань енергетики, і з інших питань», - сказав Л.Кожара.

Він зазначив, що перед цим візитом має відбутися засідання економічного комітету на рівні глав урядів.

Зі свого боку С.Лавров наголосив, що нинішній візит Л.Кожари до Москви проходить насамперед як діючого голови ОБСЄ, на відміну від зустрічі в Чернівцях, яка була присвячена російсько-українським двостороннім питанням.

«Сьогодні ми приділили особливу увагу головуванню України в ОБСЄ і роботі на цьому напрямі протягом року. Звичайно, торкнулися двосторонніх питань, включаючи питання підготовки до візиту і до проведення третього Міжрегіонального економічного форуму в Нижньому Новгороді», - сказав С.Лавров.

За його словами, питання, які виноситимуться під час держвізиту В.Януковича до РФ, належать до компетенції урядів двох країн, і в рамках урядів, міністерств економічного і енергетичного блоку, а також відповідних компаній, йдуть такі контакти.

С.Лавров наголосив, що змістовне узгодження питань, які будуть винесені на переговори президентів, проводиться саме за цією лінією, а МЗС повинні створювати максимально сприятливу атмосферу для таких переговорів.

Як повідомляв УНІАН, держвізит В.Януковича до Москви мав відбутися ще в 2012 році, але відкладався з неназваних причин.

У грудні минулого року російський посол в Україні Михайло Зурабов повідомив, що в рамках державного візиту В.Януковича в РФ розглядається можливість проведення в Нижньому Новгороді міжрегіонального форуму, присвяченого транспортній проблематиці. На зустрічі на початку березня з Президентом Росії Володимиром Путіним у Завідово (Тверська область) В.Янукович висловив готовність взяти участь у нижньоновгородському форумі.

27 березня 2013 р. в інтерв'ю РІА «Новости» Л.Кожара повідомив, що державний візит В.Януковича до Росії може відбутися вже найближчими місяцями.

***

«Укрлендфармінг» готує дорозміщення євробондів і планує провести IPO

Найбільший український агрохолдинг «Укрлендфармінг» може провести дорозміщення євробондів, а в кінці 2014 року планує провести первинне розміщення акцій, повідомив генеральний директор і власник компанії Олег Бахматюк.

«Ми поставили собі план виходу на IPO через два роки, тобто ми повинні до кінця наступного року вийти на публічні ринки. Однозначно, ми бачимо для цього ринок Гонконгу», - сказав О.Бахматюк журналістам.

«Компанія пробуватиме робити (випуск) частини бондів, щоб дійти до 500 млн доларів... Ми хочемо побудувати ще три елеватори по 300 тис. тонн, хочемо збільшити машинний парк», - додав бізнесмен.

Раніше в березні «Укрлендфармінг» розмістив дебютний випуск 5-річних євробондів на 275 млн дол. з дохідністю 10,875% річних з початковим планом розмістити євробонди на суму 500 млн дол. з орієнтиром дохідності 10,5-11%.

За словами О.Бахматюка, залучені кошти дозволять компанії в найближчі два роки збільшити обсяг експорту зернових - в основному кукурудзи - до 3 млн тонн з 1,2 млн тонн за підсумками 2012 року.

Власник «Укрлендфармінгу» повідомив, що два нові елеватори будуть побудовані до початку 2014 року в Тернопільській і Житомирській областях, а третій буде споруджено або в Кам'янці-Подільському, або в Івано-Франківській області.

На додаток до цих потужностей зберігання компанія планує до кінця цього року запустити два елеватори в Сумській і Полтавській областях.

О.Бахматюк сказав, що у найближчі роки група планує розвивати два стратегічні напрямки - виробництво кукурудзи та яєць на потужностях компанії «Авангард», що входить до її складу. У 2010 році цей найбільший в Україні виробник курячих яєць здійснив IPO на Лондонській фондовій біржі (LSE), продавши 22,5% акцій за 208 млн дол.

Раніше цього тижня «Укрлендфармінг» повідомив про плани до 2016 року збільшити земельний банк до 757 тис. га. О.Бахматюк відзначив, що компанія не ставить за мету перевищити в майбутньому цю планку.

У проспекті емісії євробондів компанія повідомляла, що торік територія перебувають в оренді земельних ділянок збільшилася на 4,7% до 532 тис. га, з яких в обробці знаходилося 443,2 тис. га. Цьогоріч холдинг планує обробляти 505 тис. га землі.

О.Бахматюк також повідомив про зацікавленість компанії в будівництві власного морського зернового терміналу, проте почне цей проект тільки за умови появи фінансового партнера. Майданчик під зерновий термінал розташований в Одеській області поблизу порту «Южний».

Довідка УНІАН. До складу «Укрлендфармінгу» входить 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм з вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційні господарства, три репродуктори, два заводи з виробництва шкіри і завод з виробництва яєчних продуктів.

За підсумками 2012 року «Укрлендфармінг» збільшив чистий прибуток до 541,6 млн дол., що на 8,6% більше, ніж у 2011 році. Виручка компанії зросла на 40,6% - до 1,9 млрд дол., а EBITDA скоротилася на 3,3% - до 791,5 млн дол. За словами О.Бахматюка, за останні роки компанія спрямувала на капітальні інвестиції близько 1, 3-1,4 млрд доларів.

***

Дефіцит зведеного бюджету України за січень-лютий становив 1,283 млрд грн

Дефіцит зведеного бюджету України за січень-лютий 2013 року становив 1,283 млрд грн, тоді як за січень-лютий 2012 року профіцит зведеного бюджету становив 4,76 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, дефіцит державного бюджету України за січень-лютий становив 2,334 млрд грн, загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у сумі 6,132 млрд грн, що на 5,389 млрд грн менше від розпису на цей період.

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень - лютий становила 69,961 млрд грн, що на 6,5% більше від показника аналогічного періоду 2012 року. За січень Державний бюджет України одержав 54,493 млрд грн, що на 5,2% більше від показника за аналогічний період 2012 року. Проти січня-лютого 2012 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету в січні-лютому поточного року зросли на 0,7% - до 45,079 млрд грн.

Загальна сума касових витрат зведеного бюджету за січень становила 71,063 млрд грн, що на 17,1% більше від показника аналогічного періоду 2012 року. За січень-лютий касові витрати державного бюджету становили 56,648 млрд грн, що на 20,9% більше від показника січня-лютого 2012 року. Проти січня-лютого 2012 року касові витрати загального фонду державного бюджету в січні-лютому поточного року зросли на 23,8% - до 51,342 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за січень становив 615,4 млн грн, тоді як за січень 2012 року профіцит зведеного бюджету становив 2,07 млрд грн.

***

Одеський НПЗ відновлює роботу після дворічного простою

Одеський нафтопереробний завод після дворічного простою за ініціативою попереднього власника – найбільшої приватної нафтопереробної компанії «ЛУКОЙЛ» (Росія) – розпочав повномасштабні пуско-налагоджувальні роботи для відновлення виробництва продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, пуск до початку робіт на заводі дав голова Ради директорів групи СЄПЕК – нинішнього власника підприємства – Сергій Курченко в присутності міністра палива та енергетики України Едуарда Ставицького.

«Цим ми відроджуємо вітчизняну нафтопереробку. Ми дуже раді тому, що завод дістався нам у хорошому стані», – сказав С.Курченко і додав, що компанія націлена зробити підприємство економічно ефективним і конкурентоспроможним.

«Власне виробництво – інструмент боротьби з фальсифікатом на ринку. Споживачі в Україні купуватимуть хороше паливо за доступними, економічно обґрунтованими цінами», – сказав С.Курченко.

Як передбачається, основне виробництво на заводі розпочнеться вже через два місяці. Насамперед, з простою буде виведена установка АВТ (первинна переробка), яка є основною ланкою технологічного ланцюга підприємства. Крім того, вже найближчим часом на заводі будуть проведені роботи з перевірки та налагодження всіх виробничих установок, автоматизованих систем управління і протиаварійного захисту. На підприємстві відзначили, що на сьогодні на заводі діє сучасна система автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря, а також система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та автоматичного оповіщення наглядових органів та аварійно-рятувальних служб про нештатні ситуації.

У свою чергу міністр Е.Ставицький пообіцяв всіляко сприяти у відродженні нафтопереробки в Україні. «Ви скоро побачите, як протягом року уряд ухвалить низку постанов для підтримки вітчизняної нафтопереробки», – сказав Е.Ставицький.

Як передбачається, основне виробництво на заводі почнеться вже через два місяці.

Як повідомляв УНІАН, Одеський нафтопереробний завод (м. Одеса) здатний щороку переробляти 2,8 млн тонн нафти. З 2000 року завод належав найбільшій у Російській Федерації приватній нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

З липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗ перебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 році) до 78%, наростити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойля, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дала змогу випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне пальне - за стандартом Євро-4.

У жовтні 2010 року «ЛУКОЙЛ» зупинив роботу Одеського НПЗ, пояснивши своє рішення низькою рентабельністю і несприятливою кон'юнктурою українського ринку.

У 2011 році «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» збільшив чисті збитки на 3,7%, порівняно з 2010 роком, до 795,841 млн. грн.

Водночас на початку 2013 року виробничий інтерес до заводу виявила група компаній «Газ Україна», яка наприкінці лютого 2013 року заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом «Східно-європейска паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).

4 березня 2013 року «ЛУКОЙЛ» продав українській групі СЄПЕК 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.

***

Ставицький: Україна до кінця року збільшить нафтопереробку до 1 млн тонн у місяць

Україна планує до кінця цього року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн тонн на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час урочистого відкриття Одеського нафтопереробного заводу, який простоював останні два роки, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«До кінця року вийдемо до 1 млн тонн на місяць», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-лютому 2013 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 0,5 млн тонн, що на 63,8% менше показника аналогічного періоду 2012 року. Первинна переробка нафти на вітчизняних НПЗ у лютому 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 63,7%.

Нагадаємо також, що сьогодні, 29 березня, відбулося урочисте відкриття Одеського НПЗ, повномасштабне виробництво на якому почнеться вже через два місяці.

***

Кожара розраховує, що Україна цьогоріч створить ЗВТ з Євросоюзом та Митним союзом

Москва. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара розраховує, що Україна цього року створить зони вільної торгівлі з Євросоюзом і Митним союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Л.Кожара повідомив у Дипломатичній академії МЗС Росії у Москві.

«Наша позиція тут гранично проста. Ми хочемо мати зону вільної торгівлі і з Європейським Союзом і з країнами Митного союзу. Вже цього року Україна може стати єдиною державою в світі, яке матиме зону вільної торгівлі і на Сході - з Митним союзом, і на Заході - з Європейським Союзом», - зазначив Л.Кожара.

Він підкреслив, що в багатьох регіонах світу відбуваються інтеграційні процеси, багато країн спільно намагаються протистояти фінансово-економічній кризі.

За словами Л.Кожари, ті країни, які не беруть участі в інтеграційних процесах, програють конкретну боротьбу на світових ринках, тому інтеграційні процеси відбуваються і в Європі, і в Азії.

«Для України дуже важливо не випасти з цього процесу», - переконаний міністр.

Водночас він нагадав, що зараз обговорюється питання про початок переговорів про створення зони вільної торгівлі між США і Євросоюзом. З іншого боку, Митний союз розглядає питання створення зони вільної торгівлі з В'єтнамом і Новою Зеландією.

Нагадаємо, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом, а також пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3 +1», проте Росію це не влаштовує.

***

Влада Кіпру обіцяє повернути свободу капіталу протягом місяця

Влада Кіпру визнала, що жорсткий контроль над капіталом залишиться чинним довше, ніж очікувалося, проте пообіцяла скасувати його протягом місяця, повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, кіпріоти спокійно стоять у чергах в банках, що відкрилися напередодні, щоб зняти з рахунків дозволені 300 євро на день, і ознак паніки, якої боїться влада, поки що немає.

Банки Кіпру були закриті, поки уряд обговорював з міжнародними кредиторами програму допомоги в розмірі 10 мільярдів євро (13 мільярдів доларів), першу за всю історію єврозони, яка призвела до збитків за банківськими депозитами.

Обмеження руху коштів діятиме приблизно місяць, сказав міністр закордонних справ Іоанніс Касулідес.

"Багато обмежень будуть скасовані, і поступово, ймовірно, приблизно протягом місяця, згідно з оцінкою центробанку, обмеження будуть скасовані повністю", - сказав він.

Спочатку уряд Кіпру заявив, що заходи контролю над капіталом діятимуть впродовж тижня. Економісти говорять, що їх буде складно скасувати, поки країна в кризі.

Банківський персонал повернувся до роботи вранці у четвер. За день роботи видимого відтоку депозитів не відбулося.

Значні суми грошей уже були виведені в електронній формі. Згідно з даними, опублікованими центробанком Кіпру, вкладники з інших країн єврозони вивели 18% депозитів з кіпрських банків ще в лютому, коли поширилися чутки про податок на банківські рахунки. У цілому банківські депозити приватного сектору на Кіпрі скоротилися в лютому на 2,2% - до 46,4 мільярда євро після подібного зниження у січні.

Як повідомляв УНІАН, відділення кіпрських банків після двотижневої перерви відкрилися в четвер, 28 березня, на Кіпрі в умовах суворого контролю над рухом капіталу, що введений ЦБ країни. Цього ж дня до кіпрських банків надійшло 5 млрд євро готівки, доставлених в умовах підвищених заходів безпеки спецрейсом з Франкфурта-на Майні.

Кіпр є найбільшим інвестором України, частка якого в загальнонаціональному обсязі прямих іноземних інвестицій на кінець 2012 року становила 31,7%. Усього з цієї країни в Україну надійшли інвестиції в обсязі 17,275 млрд доларів США. Одночасно, інвестиції з України в економіку Кіпру, за даними Держстату, становили 5,811 млрд доларів.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН