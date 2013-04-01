ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» публікує матеріал «Нацбанк можуть позбавити права обмеження готівкових розрахунків», в якому пише: відповідний законопроект №2641 (від 28.03.2013 р.) зареєстровано у Верховній Раді...

http://delo.ua/finance/nacbank-mogut-lishit-prava-ogranichenija-nalichnyh-raschetov-201045/

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Також «Дело» у публікації «Кіпр продасть всі відділення банків в Україні та Росії» пише: він буде звертатися до нових ринків, таких як Китай і держави арабського світу...

http://delo.ua/finance/kipr-prodast-vse-otdelenija-bankov-v-ukraine-i-rossii-201036/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Газовий кругообіг» пише: зростання реекспорту російського газу з Європи до України викликало занепокоєння у «Газпрому». Голова компанії Олексій Міллер назвав схему схожою на шахрайство і закликав з нею розібратися. Реекспорт палива «Газпрому» з Європи Україні коштує дешевше, ніж прямий імпорт з Росії. Утім, юридично схема виглядає законно, відзначають експерти...

http://kommersant.ua/doc/2159869

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Землю знімуть з експертизи» пише: в Партії регіонів пропонують послабити держконтроль проведення експертизи проектів із землеустрою та оцінки земель. Перевірка документації може стати добровільною, а її відповідність вимогам земельного законодавства перевірятимуть незалежні від Держземагентства сертифіковані інженери-землевпорядники та державні кадастрові реєстратори. Таким чином, буде ліквідований корупційний бар'єр, вважають експерти. Але вони також побоюються, що подальше зниження держконтролю створить ґрунт для махінацій...

http://kommersant.ua/doc/2159767

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Видання «Сегодня» у публікації «Трагедія на ТЕС. Жителі Світлодарська: «У нас буде мертве місто як Чорнобиль» пише: пожежа зупинила Вуглегірську теплоелектростанцію і залишила жителів міста без тепла і роботи...

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/Tragediya-na-TES-ZHiteli-Svetlodarska-U-nas-budet-mertvyy-gorod-kak-CHernobyl.html

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Також «Сегодня» у публікації «Як боротися з нечесним роботодавцем» подає поради юристів, як оформити на роботі «неповний» день і які поблажки передбачені за документами за занадто спекотний офіс...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Kak-borotsya-s-nechestnym-rabotodatelem.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Спір «Роснафти» і «Транснафти» вирішить уряд» пише: держкомпанія, що розширює поставки нафти до Китаю, розкритикувала варіанти, запропоновані трубопровідною компанією...

http://izvestia.ru/news/547646

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Видання «Ведомости» у публікації «Роснафтогаз» таємно від уряду купив 0,23% «Газпрому» пише: саме стільки не вистачало державі для формального контролю над компанією...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10624451/gazprom_bez_sprosu

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Також «Ведомости» у публікації «Хліб дорожчає як на дріжджах» пишуть: ціни на хліб оновили п'ятирічний максимум - хоча зерно, що подорожчало у 2012 р. в два рази, з лютого дешевшає...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10624441/hleb_dorozhaet_kak_na_drozhzhah

(УНІАН)