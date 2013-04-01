«Феофанія» замовила «Київміськбуду» черговий ремонт на 182 млн грн

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами 22 березня за результатами тендеру уклала угоду з компанією «ХК «Київміськбуд» на капітальний ремонт з переоснащенням лікувального корпусу № 3.

Як повідомляє Інтернет-ресурс «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель», вартість угоди становила 182,25 млн грн.

Ремонт передбачає переобладнання допоміжних будівель і мереж насосної та кисневої станцій, сховища рентгенівської плівки, будівлі під встановлення дизель-генераторної установки, підземних галерей та інженерних мереж, розширення двох ліфтових шахт та переобладнання ліфтів, зовнішні роботи з опорядження фасадів та ремонт покрівлі тощо.

Окрім того, заплановано встановлення медичного обладнання: монтаж закладних деталей та елементів магнітно-резонансного томографу, мультиспирального комп’ютерного томографу, стінових та стельових консолей і стінових приліжкових панелей.

У вересні минулого року «Феофанія» вже замовляла ремонт цього ж корпусу вартістю 38 млн грн. Підряд також отримав «Київміськбуд», який до кінця 2012 року мав відремонтувати інженерні мережі, комунікації, встановити автономний генератор, замінити чотири ліфти в будівлі харчоблоку, реконструювати насосну станцію. Однак у конкурсній документації нового тендеру повідомляється, що в 2012 році було виконано роботи лише на 40 тис. грн.

Згідно з новою тендерною документацією, корпус мають завершити до кінця 2015 року. Роботи фінансують з державного бюджету.

Ремонт замовляють згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 5 листопада 2012 року. Згідно з цим документом, загальний кошторис будівельних робіт по корпусу № 3 «Феофанії» має становити 465,77 млн грн.

Керівником ПАТ «ХК «Київміськбуд» рік тому був призначений екс-заступник міністра оборони (2010-2012) Ігор Кушнір, виходець із Кременчука Полтавської області, депутат Кременчуцької міської ради впродовж трьох скликань, зараз - від Партії регіонів. З середини 80-х до початку 2000-х на Полтавщині також працював голова КМДА Олександр Попов. У 1984-1986 роках він був майстром дільниці у тресті «Кременчукрудбуд», пізніше обіймав посади голови Комсомольської міської ради і заступника голови правління Асоціації міст Полтавщини.

Єдиним конкурентом «Київміськбуду» на цьому тендері було ТОВ «УНР ПІБ» Андрія Бондарця та Володимира Простітова. Ця компанія зі статутним капіталом 34 тис. грн відома, зокрема як генпідрядник розбудови президентської резиденції «Синьогора», на яку з серпня 2011 року фірма отримала підрядів на 157,13 млн грн.

Корпус № 3 клінічної лікарні «Феофанія» відомий тим, що у 2010-2011 роках тут після перенесених інфарктів лікувалися віце-прем’єр Борис Колесніков та радник Президента Ганна Герман. У восьмиповерховому корпусі на 235 ліжок працюють 490 осіб персоналу.

Загалом же у «Феофанії» функціонують 12 корпусів для забезпечення високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам. Комплекс займає площу 49 га. Лікарня здійснює стаціонарне медичне обслуговування.