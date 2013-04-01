Анонс на 2 квітня

* Голова КМДА Олександр Попов проінспектує стан споруд Бортницької станції аерації.

* Круглий стіл на тему: "Китайські технології та рішення в енергетиці". Організатори: Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, ДП "Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики НАНУ", China Huadian Corporation Nanjing Automation Co.Ltd, Tianjin MingXi Science and Technology Co.Ltd, European Energy Technology Center. Питання: Розвиток відновлювальної енергетики в Україні; Презентація технологій China Huadian Corporation. Китайські інвестиції в енергетику і можливості фінансування; Автоматизація електростанцій і рішення для магістральних мереж та ін.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Комітету з економічних реформ.

* Відбудеться засідання прес-клубу «Наш Продукт» на тему: «Що робити з сотнями «заморожених» будівництв житла по Україні і тисячами безквартирних приватних інвесторів, що потрапили в біду?» Учасники: Сергій Прохоров, перший віце-президент УСПП; Іван Салій, голова наглядової ради Асоціації «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів»; Микола Толмачов, гендиректор девелоперсько-будівельної компанії ТММ; Олексій Гончарук, президент ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам»; Максим Копейчиков, партнер ЮФ «Ілляшев та Партнери».

* Відбудеться прес-тур для ЗМІ з метою ознайомлення з роботою піротехнічних груп ГСЧС з підготовки до пропуску паводку. Організатор - піротехнічна група 1-го Спеціального регіонального центру швидкого реагування оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Піротехнічна група продемонструє порядок роботи піротехніків із забезпечення безперешкодного пропуску паводку та захисту гідроспоруд (вул. Вишгородська, 150). Для зручності ЗМІ на пл. Шевченко в напрямку Іванківського району, на повороті в районі зупинки «Квітніцтво» журналістів чекатимуть представники ГСЧС. Для ЗМІ будуть організовані автобуси від будівлі ГУ ГСЧС у Київській області.

* Круглий стіл на тему: «Перспективи державних житлових програм». Учасники: Дмитро Ісаєнко, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ; Леонід Рисухін, голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву; Валентин Рибачук, голова правління Державної іпотечної установи; Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України, Ігор Лисов, радник голови ВРУ, віце-президент Конфедерації будівельників України, Олександр Мороз, віце-президент ВАТ «ХК «Київміськбуд»; Дмитро Войцех, директор СК «Акрополь Груп», Олександр Павлов, комерційний директор будівельної компанії "Атлант", Ігор Хрон, заступник директора СК «Сільбуд-Інвест»; Едуард Найвельт, засновник СК «Еркер», Альона Дмитрієва, заступник голови правління «Укргазбанку» та ін. Модератор - головний редактор порталу 3Doma.ua Ірина Кущенко.

* Прес-конференція на тему: «Прогнози на врожай 2013 року. Які продукти будуть у дефіциті?» Учасники: Тетяна Адаменко, начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру, Сергій Стоянов, гендиректор Української аграрної конфедерації.

* Прес-конференція на тему: "Другий міжнародний форум з електронного цифрового підпису "РКІ - FORUM Україна 2013". Організатор - Всеукраїнське об'єднання громадян "Всеукраїнська асоціація "Інформаційна безпека та інформаційні технології". Запрошені: Ігор Гавловський, заступник начальника Управління функціонування центрального засвідчувального органу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України, Олег Фролов, голова ВОГ "Всеукраїнська асоціація "ІБТ"; Данило Мялковський, заступник директора Департаменту криптографічного захисту інформації Адміністрації Держспецзв'язку зв'язку України та ін.

* 12-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «В Україні нова житлова афера: інвестори-без житла, субпідрядники-без грошей!» Інвестори, які вклали гроші в будівництво, а також співробітники будівельної фірми «Під ключ» розкажуть про чорну схему захоплення будівництва руками керівництва правоохоронних органів. «Не відбирайте мрію!» - перфоменс під такою назвою буде супроводжувати прес-конференцію. Після закінчення заходу, о 13-00 сотні вкладників, які вклали свої гроші в будівництво будинку за адресою ул.Щербакова 52 пройдуть до будівлі МВС України, щоб захистити будівництво будинку. У рамках акції, учасники проведуть треш-шоу з руйнуванням будинку їхньої мрії (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 656666 4. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться презентація на тему: «Економічний огляд і макроекономічний прогноз щодо України». Організатор - Представництво Світового банку в Україні. Учасники: Чімяо Фан, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови; Лаліта Мурті, координатор сектору боротьби з бідністю та макроекономічної політики, провідний економіст Представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові; Руслан Піонтковський, старший економіст Представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдови.

* Прес-конференція на тему: «90 днів роботи нової системи реєстрації прав на нерухомість: підсумки та перспективи». Учасники: Дмитро Ворона, голова Державної реєстраційної служби України; Микола Антонов, керівник Департаменту державної реєстрації прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України.

* Прес-конференція, присвячена п'ятому міжнародному Весняному діловому форуму на тему: «Перспективи розвитку української економіки в 2013 році». Учасники: Антон Усов, провідний радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР, Андрій Оністрат, голова Наглядової Ради Банку «Національний Кредит»; Володимир Глащенков, керуючий партнер ТОВ "Юридична компанія "Ейч.Ді.Партнерз"; Олена Білан, головний економіст, Dragon Capital; Тетяна Мокротоварова, головний редактор тижневика «Коментарі».

* Прес-конференція на тему: "Авіакомпанія" Ейр Астана "оголошує про запуск прямих регулярних рейсів з Києва до міста Астана і Алмати Республіки Казахстан. Учасники: віце-президент з продажів АТ "Ейр Астана" Річард Леджер; надзвичайний і повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Заутбек Турісбеков; віце-президент зі зв'язків із громадськістю Белла Тормишева; регіональний менеджер АТ "Ейр Астана" в Україні Сергаєв Амірбеков.

* Круглий стіл на тему: «Фінансова поліція: чи вчасно її створюють в Україні?» Організатор - ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Юрій Колобов, міністр фінансів України (або уповноважена особа), Олександр Клименко, міністр доходів і зборів України (або уповноважена особа), Віталій Захарченко, міністр внутрішніх справ України (або уповноважена особа), Олександр Якименко, голова СБУ (або уповноважена особа) Петро Андрєєв, голова Державної фінансової інспекції України (або уповноважена особа), Сергій Терьохін, екс-міністр економіки України, Ігор Уманський, екс-в.о. міністра фінансів України; Віктор Суслов, екс-голова Держфінпослуг; Борис Тимонькін, голова правління ПАТ "Укрсоцбанк"; Анна Дерев'янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації та ін.

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