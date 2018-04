ТОП-10 (1 квітня)

Утворено комісію з вивчення технічного стану всіх ТЕС України

Утворено комісію з вивчення технічного стану всіх ТЕС України

Утворено комісію з вивчення технічного стану всіх теплових електростанцій України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості, відповідне рішення було прийнято сьогодні на нараді під головуванням міністра Едуарда Ставицького щодо ліквідації наслідків аварії на Вуглегірській ТЕС.

У нараді взяли участь керівництво Міненерговугілля і структурних підрозділів міністерства, представники НАК «Енергетична компанія України», ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укргідроенерго», НЕК «Укренерго», Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики, а також Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.

Під час наради Е.Ставицький зосередив увагу на здійсненні усіх необхідних заходів для ліквідації наслідків аварії та наданні необхідної допомоги потерпілим, а також стабілізації ситуації у місті і безперебійної роботи систем життєзабезпечення населення.

Міністр дав доручення протягом доби розробити механізм виплати заробітної плати працівникам ТЕС та збереження їхньої кваліфікації на період відновлення роботи ТЕС.

Е.Ставицький дав низку доручень щодо підготовки нормативно-правових актів, які необхідно прийняти на засіданні уряду України, з метою ліквідації наслідків аварії та поновлення роботи Вуглегірської ТЕС.

За кожним напрямком роботи закріплено відповідальних працівників Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Україна за два місяці скоротила транзит російського газу на 24,3%

Транзит російського газу через територію України в січні-лютому 2013 року скоротився на 24,3% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 13,434 млрд куб. м.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно зі звітом, транзит газу в лютому 2013 року скоротився до 6,362 млрд куб. м порівняно з 7,072 млрд куб. м у січні ц.р.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС в 2013 році на рівні 2012 року.

Транзит газу з РФ за підсумками 2012 року становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Україна за два місяці скоротила імпорт нафти в 7 разів

Україна в січні-лютому 2013 року скоротила імпорт нафти у 7 разів - до 111,4 тис. тонн порівняно з 763,4 тис. тонн за аналогічний період 2012 року.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, поставки нафти на нафтопереробні заводи України за зазначений період скоротилися на 59,8% порівняно з січнем-лютим 2012 року - до 513,1 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ у січні-лютому поточного року скоротилася на 65,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 480,2 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує до кінця цього року вийти на переробку до 1 млн тонн нафти на місяць.

За даними Державної митної служби, Україна в лютому 2013 року знизила імпорт нафти і нафтопродуктів у грошовому вираженні на 15,8% - до 424,507 млн дол. порівняно з 504,393 млн дол. у січні п.р.

Імпорт сирої нафти у лютому здійснювався виключно з Казахстану і становив 27,739 тис. тонн на загальну суму 23,338 млн дол., що більш ніж удвічі менше за січневий імпорт.

Довідка УНІАН. В Україні діють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

Реформа податкової міліції не передбачає збільшення її повноважень – Міндоходів

Реформування підрозділів податкової міліції, яка згідно з указом Президента підпорядковується Міністерству доходів і зборів України, не передбачає збільшення повноважень і прав слідчих.

Про це в ефірі радіо «Ера» заявив начальник Головного слідчого управління Міністерства доходів і зборів Анатолій Яковинець.

«Позиція міністерства вже висловлювалася міністром доходів і зборів. Вона полягає в тому, що податкова міліція переходить працювати в Міністерство доходів і зборів без збільшення будь-яких повноважень. Тобто ті повноваження, які були у міліції місяць, два, три тому, залишаються такими самими», - сказав А.Яковинець.

Він ще раз наголосив, що відповідно до Конституції діяльність органів досудового розслідування регулюється лише законами України, а з ухваленням нового Кримінально-процесуального кодексу слідчий, проводячи розслідування, в розумні терміни збирає матеріали і передає їх прокурору. І вже прокурор, незалежно від того, в якому органі працює слідчий, керує розслідуванням.

«А взагалі за невиконання, систематичне невиконання вказівок прокурора передбачена кримінальна відповідальність і для слідчих. Тому фактично процедури розслідувань, які ми проводимо, нічим не відрізняються від тих розслідувань, які проводять аналогічні служби в європейських країнах», - відзначив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві доходів і зборів України неодноразово наголошували, що згідно з указом Президента України про затвердження Положення про Міністерство доходів і зборів України ніякими додатковими повноваженнями з виявлення і розслідування правопорушень в податковій і митній сферах міністерство не наділене.

Річний план приватизації за три місяці виконано усього на 0,24%

Надходження від приватизації у січні-березні 2013 року становили 25,7 млн ​​грн - 0,24% від річного плану, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

За інформацією прес-служби, надходження від оренди держмайна за підсумками січня-березня ц.р. становили 263,5 млн грн (31,6% від плану).

Нагадаємо, всього у 2013 році планується отримати від приватизації 10 млрд 900 млн грн. Від оренди держмайна планується отримати 835 млн грн.

Надходження від приватизації за підсумками 2012 року становили 6 млрд 763 млн грн, що становило 67,6% річного плану.

Промислові підприємства з початку року задекларували 85 млрд грн збитків

З початку року обсяг збитків, які задекларували українські промислові підприємства, становив 85 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Загалом збитків задекларовано близько 85 млрд грн. Найбільші галузі – металургія - 15 млрд грн, підприємства паливно-енергетичного комплексу – 13 млрд, хімічна галузь – 7 млрд», - повідомив О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві доходів і зборів, яке створено на базі Податкової і Митної служб, на обліку перебуває 1480 юридичних осіб з обсягом доходів понад 500 млн грн і віднесених до категорії великих платників податків. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень - лютий становила 69,961 млрд грн, що на 6,5% більше показника аналогічного періоду 2012 року.

Водночас Міністерство доходів і зборів України чекає, що за підсумками першого кварталу до бюджету буде перераховано близько 1 млрд грн за результатами розслідувань резонансних злочинів у сфері оподаткування.

Фінансові векселі можуть ввести у другому кварталі

Введення фінансових та казначейських векселів в оборот можливе з другого кварталу 2013 року за умови вдосконалення законодавчої бази. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів заявив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Дмитро Тевелєв, не називаючи імовірну суму випуску паперів.

«Другий квартал буде часом, коли фінансові векселі почнуть працювати», - сказав Тевелєв. До того ж він зазначив, що на сьогодні той стан, у якому перебуває наше законодавство, може викликати проблеми швидкого введення цього інструменту.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набули чинності положення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків і зборів», що передбачають введення фінансового векселя для оформлення заборгованості, зокрема бюджетної.

Закон доповнює положення Бюджетного кодексу та надає Кабінету Міністрів, Національному банку право визначати порядок обороту, обліку та розрахунків з використанням фінансових векселів для сплати узгоджених грошових зобов'язань, боргів перед бюджетом і бюджетного фінансування.

Крім того, закон встановлює порядок визначення фіктивності емітента цінних паперів, включення такого емітента до реєстру фахівцями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Державною податковою службою. Передбачається також можливість призупинення обігу емітованих цінних паперів у судовому порядку. Крім того, закон встановлює адміністративну відповідальність за порушення ведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів.

Фінансові векселі, як передбачається, будуть використовуватися під час оформлення заборгованості з ПДВ.

Міндоходів скоротить кількість перевірок у ІІ кварталі

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко підписав план-графік проведення податкових перевірок у ІІ кварталі 2013 року, в якому збережено тенденцію до їх скорочення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Клименко заявив на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«За результатами першого кварталу планові перевірки скоротилися на 24%. Я підписав план-графік на 2-й квартал, і тенденція зберігається», - сказав О.Клименко.

Він звернув увагу на те, що під час скорочення перевірок надходження до бюджету зростають. «Ми сьогодні бачимо, що зростання надходжень порівняно з 1 кварталом 2012 року – на 8%, а якщо взяти динаміку березня, то це зростання загалом становило 117%», - наголосив міністр.

За його словами, причини такого зростання в оптимізації адміністрування податків – зокрема з акцизного податку, оподаткування цінних паперів, введення ризикоорієнтованої системи оцінки діяльності підприємств.

Як повідомляв УНІАН, план-графік перевірок Міністерства доходів і зборів України в 1-му кварталі 2013 року скорочено на 24% порівняно з 1-м кварталом 2012 року – до 1,6 тис. суб'єктів підприємництва - юридичних осіб із 2,1 тис. У 2012 році Держподатслужба ввела і чітко дотримувалася мораторію на перевірки ЗМІ, а також перевірки суб'єктів малого і середнього бізнесу. Мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу ввели на перехідній період для впровадження змін у податковій сфері - впровадження нових правил спрощеного оподаткування та інших законодавчих змін. При цьому масштабні перевірки провели на ринку підакцизних товарів - зокрема алкоголю і тютюну.

Bank of Cyprus поглинає бізнес Laiki Bank на Кіпрі

Центральний банк Кіпру ухвалив рішення про повний продаж бізнесу Laiki Bank на Кіпрі банку Bank of Cyprus (обидві структури представлено в Україні). Про це повідомляється в поясненнях до резолюції щодо Bank of Cyprus і Laiki Bank, розміщених на офіційному сайті Центрального банку Кіпру.

Згідно з резолюцією, з 2 квітня всі підрозділи Laiki Bank у повному складі, включаючи відділення і персонал, переходять у володіння Bank of Cyprus. Як зазначається у документі, в результаті Bank of Cyprus одержує значну частину бізнесу Laiki Bank, за винятком підрозділів банку за кордоном. Підрозділи Laiki Bank і Bank of Cyprus у Греції продадуть банку Piraeus Bank (Греція). Також, згідно з резолюцією, кошти вкладників Bank of Cyprus понад 100 тис. євро у розмірі 37,5% перевищення цієї суми буде автоматично конвертовано в акції Bank of Cyprus класу А з наданням права голосу і виплатою дивідендів. Кошти у розмірі 22,5% перевищення будуть тимчасово заморожені і можуть бути конвертовані в акції пізніше. 40% перевищення, що залишилися, буде заморожено для підтримки ліквідності банку. Акції діючих акціонерів будуть переоцінені в акції класів D, C, облігації банку - в акції класу B.

Bank of Cyprus (Кіпр) на своєму офіційному сайті повідомив про деякі обмеження, що діють у банку, у зв'язку з резолюцією Центрального банку Кіпру. Згідно зі списком, встановлено певні обмеження за обсягами платежів клієнтів. При цьому здійснення інших платежів, зокрема на користь фінансових установ як усередині країни, так і за межами Кіпру на користь підрозділів банку, дозволені при узгодженні з комітетом Центрального банку і при наданні необхідних документів.

В Україні банки Laiki Bank і Bank of Cyprus представлені дочірніми банками «Марфін Банк» (м. Іллічівськ, Одеська область) і «Банк Кіпру» (м. Київ). На запит УНІАН жодна з прес-служб не підтвердила інформацію щодо можливого продажу дочірніх банків в Україні і щодо їх можливого злиття у зв'язку з відсутністю такої інформації, оскільки на Кіпрі сьогодні офіційний вихідний день.

Довідка УНІАН. «Марфін Банк» (раніше - «Морторгбанк») працює на ринку України з 1993 року і входить до групи середніх банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 4,13 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,8 млрд грн, зобов'язання - 3,5 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 2,42 млрд грн, власний капітал - 624,17 млн грн, статутний капітал - 435 млн грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,15 млн грн.

Основним акціонером банку є Cyprus Popular Bank, структура Laiki Bank Group, Кіпр (99,91% акцій банку).

«Банк Кіпру» (раніше - «АвтоЗАЗбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 2,74 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,8 млрд грн, зобов'язання - 2,0 млрд грн, власний капітал - 736,39 млн грн, статутний капітал - 700,64 млн грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 40,69 млн грн.

Основними акціонерами банку є Bank of Cyprus (22,7853% у прямому володінні і 76,9881% - опосередковано), компанії «Лізинг-Фінанс» (38,5922%), «Омікс-Фінанс» (19,1665%) і «Корнер» (19,2294%).

Дочірні структури кіпрських банків не заперечують можливий продаж або злиття

Дочірні структури кіпрських банків в Україні - “Марфін Банк” і “Банк Кіпру” - на цей час не беруть участі у процесах продажу або злиття, проте не заперечують такої можливості. Про це УНІАН повідомили прес-служби обох банків.

Продаж або злиття може стати результатом ухвалення Центральним банком Кіпру рішення про повний продаж бізнесу Laiki Bank на Кіпрі банку Bank of Cyprus згідно з резолюцією щодо цих банків. Згідно з повідомленнями у низці ЗМІ, у суботу міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс заявив про продаж кіпрськими банками Bank of Cyprus і Cyprus Popular Bank (ТМ Laiki Bank) своїх зарубіжних дочірніх структур у Росії, Україні, Румунії, Великій Британії та інших країнах.

Як повідомляє прес-служба “Марфін Банку”, менеджмент банку в жодних переговорах щодо питання продажу банку не бере участі, і про їх проведення не обізнаний. “Умови реорганізації основного акціонера передбачають збереження всіх працюючих активів, до яких належить і “Марфін Банк”. Банк є високоякісним, повністю самодостатнім активом суттєвої вартості, який у разі його продажу буде цікавий широкому колу солідних інвесторів”, - зазначається у прес-релізі. Також повідомляється, що реорганізація основного акціонера не є підставою для зміни стратегії роботи банку на українському ринку, і залучення нового інвестора не несе жодної загрози, як для вкладників, так і для позичальників.

Прес-служба “Банку Кіпру” повідомила УНІАН про відсутність детальної інформації щодо планів продажу банку. “Ми чекаємо нової інформації від наших акціонерів. Сьогоднішній день є офіційним вихідним в Республіці Кіпр”, - зазначається у прес-релізі. Також повідомляється, що зміна акціонера не призведе до жодних змін для діючих клієнтів банку, і у разі підготовки банку до продажу процес не передбачатиме скорочення регіональної мережі і штату співробітників. “Продаж банку в жодному разі не означає його закриття», - прокоментувала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Центральний банк Кіпру ухвалив рішення про повний продаж бізнесу Laiki Bank на Кіпрі банку Bank of Cyprus (обидві структури представлено в Україні). Про це повідомляється в поясненнях до резолюції щодо Bank of Cyprus і Laiki Bank. Bank of Cyprus одержує значну частину бізнесу Laiki Bank, за винятком підрозділів банку за кордоном. Підрозділи Laiki Bank і Bank of Cyprus у Греції будуть продані банку Piraeus Bank (Греція).

«Марфін Банк» (раніше - «Морторгбанк») працює на ринку України з 1993 року і входить до групи середніх банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 4,13 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,8 млрд грн, зобов'язання - 3,5 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 2,42 млрд грн, власний капітал - 624,17 млн грн, статутний капітал - 435 млн грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,15 млн грн.

Основним акціонером банку є Cyprus Popular Bank, структура Laiki Bank Group, Кіпр (99,91% акцій банку).

«Банк Кіпру» (раніше - «АвтоЗАЗбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 2,74 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,8 млрд грн, зобов'язання - 2,0 млрд грн, власний капітал - 736,39 млн грн, статутний капітал - 700,64 млн грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 40,69 млн грн.

Основними акціонерами банку є Bank of Cyprus (22,7853% у прямому володінні і 76,9881% - опосередковано), компанії «Лізінг-фінанс» (38,5922%), «Омікс-фінанс» (19,1665%) і «Корнер» (19,2294%).

