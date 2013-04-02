ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» публікує матеріал «Ділові підсумки дня: Аграріїв хочуть змусити платити ПДВ, а автомобілістів - за паркування на 10 хвилин», в якому подає аналіз основних економічних новин за 1 квітня...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-agrariev-hotjat-zastavit-platit-nds-a-avtom-201124/

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Також «Дело» в публікації «Податківці отримають доступ до баз фінрегулятора» пише: відомості про створення «фінансової поліції» в Україні офіційно спростовуються. Міндоходів, Нацкомфінпослуг і НКЦПФР підписали меморандум про інформаційне співробітництво...

http://delo.ua/finance/nalogoviki-poluchat-dostup-k-bazam-finreguljatorov-201115/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Операція множення» пише: в Україні стало на одного іноземного інвестора менше - співвласник Дельта Банку Микола Лагун викупив Сведбанк в однойменної шведської групи. Після злиття зі Сведбанком і купленим раніше Кредитпромбанком Дельта Банк зможе увійти до топ-5 українського банківського ринку. Експерти кажуть, що в перспективі Дельта Банк може навіть потіснити держбанки, а уникнути появи проблем при швидкій скупці проблемних установ він може за допомогою продажу частини активів...

http://kommersant.ua/doc/2160385

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Прогноз не цукор» пише: перевиробництво цукру в Україні, яке спостерігається в останні два роки, може призвести до скорочення посівів цукрового буряку на 20-25%, прогнозують в асоціації "Укрцукор". Насамперед це торкнеться приватних фермерів, які через високі витрати на її вирощування та низьку вартість реалізації переорієнтуються на інші сільгоспкультури. Великі агрохолдинги-виробники цукру, навпаки, не мають наміру скорочувати посіви в очікуванні високих цін на цукор в 2014 році...

http://kommersant.ua/doc/2160533

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Видання «Сегодня» в публікації «Ex.ua стане платним» пише: представники сайту запевняють, що плата буде невисокою - не більше 400 грн на рік...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Exua-stanet-platnym.html

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Також «Сегодня» в публікації «Нардепи хочуть збільшити компенсацію за скасовані авіарейси» пише: представники авіакомпаній вважають, що це може обернутися подорожчанням квитків...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Nardepy-hotyat-uvelichit-kompensaciyu-za-otmenennye-aviareysy-.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Борги з ПДВ пропонують виплачувати казначейськими векселями» пише: депутати пропонують «гасити» заборгованість з ПДВ перед юридичними особами фінансовими казначейськими векселями. У Раді вже зареєстровані відповідні законопроекти. У разі їх прийняття, юрособи, перед якими є «податкова» заборгованість, як компенсацію отримають ці цінні папери на загальну суму 17 млрд грн.

http://economics.unian.net/rus/news/163080-dolgi-po-nds-predlagayut-vyiplachivat-kaznacheyskimi-vekselyami.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Путін заборонив ремонтувати російські бойові кораблі за кордоном» пише: президент РФ відхилив пропозицію міністра оборони відправити російські бойові кораблі на ремонт на зарубіжні верфі...

http://izvestia.ru/news/547782

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Видання «Ведомости» в публікації «Імпортний сир подорожчає» пише: Митний союз підвищує ввізні мита на низку молочних продуктів, аби захистити вітчизняних виробників...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10671051/syr_s_doplatoj

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Також «Ведомости» в публікації «Пенсіонерам заплатять з бюджету» пишуть: пенсійна формула, яку внесли в уряд РФ, передбачає розширення відповідальності бюджету за фінансування пенсійної системи. Замість оптимізації витрат може вийти їх зростання...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10671111/byudzhet_vse_oplatit

(УНІАН)