Консульство Польщі в Донецьку почне працювати з середини 2013 року

Варшава. Польща планує відкрити своє консульство в Донецьку в середині 2013 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського Міністерства закордонних справ, відповідаючи на запит агентства.

Це буде вже восьме консульство Польщі в Україні.

У міністерстві також зазначили, що, крім Донецька, Польща в найближчі 2-3 роки не планує відкривати інших консульств в Україні.

"За нашими оцінками, це консульство в перспективі зможе видавати до 20 тис. віз щороку", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, торік сім польських консульств видали в Україні понад 640 тис. віз, що на 12% більше показників попереднього року та більше, ніж українцям видали віз усі консульства держав шенгенської зони, до якої Польща входить з кінця 2007 року.

Польські консульства також скоротили кількість відмов минулого року до 1,7% із 2,7% у 2009 році.

Довідка УНІАН. В Україні сьогодні працюють консульські відділення Польщі у Києві, Харкові, Луцьку, Одесі, Вінниці, Севастополі та Львові, в якому традиційно видається більше половини усіх віз.

Інші консульства торік видали від 8 тис. (Севастополь) до майже 100 тис. віз (Луцьк).