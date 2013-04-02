Прем'єр-міністр Казахстану 4-5 квітня відвідає Україну

Прем’єр-міністр Республіки Казахстан Серик Ахметов перебуватиме в Україні з офіційним візитом 4-5 квітня.

Про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, у рамках візиту заплановано зустрічі С.Ахметова з найвищим керівництвом України.

Основною метою українсько-казахстанських переговорів є надання суттєвого імпульсу політичному діалогу та економічному співробітництву між Україною і Казахстаном, реалізація взаємовигідних спільних проектів в енергетичній, авіаційній, космічній, транспортній і культурно-гуманітарній сферах.

Є.Перебийніс повідомив, що сьогодні у рамках підготовки до візиту прем’єр-міністра Казахстану відбудеться засідання спільної міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва. Українську делегацію на цьому засіданні очолює перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов.