Янукович: центральні органи влади не повинні переймати повноваження місцевої влади

Президент України Віктор Янукович закликає центральні органи влади припинити перебирати на себе повноваження місцевої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Комітету з економічних реформ.

За словами В.Януковича, до нього надходить багато звернень, що територіальні органи центральних органів влади “перегинають палку” і втручаються у діяльність не тільки бізнесу, а й місцевих органів державної влади.

В.Янукович заявив, що повноваження, які мають державні органи влади, повинні здійснюватися у повному обсязі, а будь-яке перешкоджання виконанню цих повноважень з боку центральних органів влади є неприпустимим. “Якщо у нас будуть далі продовжуватися такі випадки, то ми будемо приймати дуже жорсткі заходи”, - сказав він.

“Миколо Яновичу, Ви, будь ласка, розберіться разом з губернаторами, по яких міністерствах і відомствах, державних органах влади у нас є такі проблеми, хто не хоче узгоджувати кадри, хто проводить, умовно кажучи, політику, відірвану від потреб регіонів. Це неприпустимо”, - закликав Президент прем’єр-міністра Миколу Азарова.

За словами В.Януковича, не може такого бути, щоб чиновник у Києві знав краще, що треба робити в регіоні, ніж голова місцевої державної адміністрації.