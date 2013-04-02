Анонс на 3 квітня

* Відбудеться виїзна нарада, на якій голова КМДА Олександр Попов заслухає звіт спільної бригади водолазів МНС України та КП «Плесо» щодо технічного стану та можливих ризиків мережі каналізаційних дюкерів в умовах проходження весняного паводку.

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, міністра оборони Павла Лебедєва, міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна на тему: "Як повернути регіон на лідерські позиції? Досвід Харківської області". Журналісти зможуть також ознайомитися з фотовиставкою, присвяченою Харківській області "Харківщина: три роки успішного розвитку", виставленою в конференц-залі і вікнах Укрінформу.

* Міністерство доходів і зборів України в редакції газети "Урядовий кур'єр" проведе пряму телефонну лінію на тему: "Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" та "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності". Учасники: заступник начальника відділу стягнення акцизного податку та контролю за марками акцизного податку Управління адміністрування акцизного податку та контролю за обігом марок акцизного податку Олена Фадєєва і головний державний податковий ревізор-інспектор відділу рентних та ресурсних платежів Управління місцевих, ресурсних та неподаткових платежів Олександр Вітенко.

* Відбудеться засідання Громадської ради при Фонді державного майна України. Питання: Обговорення звіту про роботу Фонду державного майна України, хід і результати виконання Державної програми приватизації у 2012 році; Про забезпечення відкритості діяльності Фонду державного майна України.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Хто і куди веде житлово-комунальну політику України». Представники Громадянської мережі ОПОРА розкажуть про те, що обіцяли політичні партії і що виконують у сфері житлово-комунальної політики. Організація оприлюднить інформацію про діяльність, активність депутатів і уряду, проаналізує якість проектів законів та постанов і чим вони загрожують українським громадянам. Учасники: Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних програм Громадянської мережі ОПОРА; Руслана Величко, регіональний координатор житлово-комунальних програм Громадянської мережі ОПОРА (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться науковий форум "Україна в європейській моделі економічної взаємодії". Учасники: Антон Філіпенко, президент Української асоціації економістів міжнародників; Віктор Чужиков, завідувач кафедри європейської інтеграції КНЕУ, президент Фонду сприяння Європейської інтеграції; Валерій Мунтіян, урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, СНД, Євразійського економічного співробітництва; Володимир Дубровський, старший економіст та член Наглядової Ради CASE Україна; Михайло Гончар, незалежний експерт з питань енергетичної безпеки, директор енергетичних програм Центру «НОМОС», Андрій Новак, голова Комітету економістів України тощо. Круглий стіл на тему: "Молодіжний погляд на інтеграційні процеси України".

* Відбудеться брифінг народного депутата України М.Томенка на тему: «Справедлива» регіональна політика влади: як ділили 1 мільярд 700 мільйонів бюджетних гривень».

* Прес-конференція, присвячена проведенню Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України». Учасники: міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков, голова Громадської ради Мінприроди Валентин Савицький, радник Прем'єр-міністра України, спеціальний уповноважений Анатолій Толстоухов. Питання: Цілі і завдання проведення Міжнародного екологічного Форуму; Плани та розробки українських та міжнародних учасників Форуму-2013. Вивчення досвіду країн у сфері поліпшення стану навколишнього середовища. Перспективи співпраці Мінприроди з громадськими, екологічними організаціями.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці. Питання: проект закону про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо дерегулювання у сфері загальнообов'язкового обов'язкового державного соціального страхування тощо.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики. Питання: інформація про програму діяльності Міністерства доходів і зборів України на 2013 рік; проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України про трансферне ціноутворення; проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державні лотереї в Україні" щодо посилення державного контролю тощо.

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