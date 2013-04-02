Клюєв закликає парламент прискорити ухвалення законопроектів в рамках євроінтеграції

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв закликає депутатів Верховної Ради прискорити прийняття законів у рамках євроінтеграційних планів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, А.Клюєв зауважив, що цього тижня парламентським порядком денним заплановано розгляд 9 законопроектів, прийняття яких входить до комплексу домовленостей між Україною і Євросоюзом. Ухвалення 8 з них передбачено Планом дій щодо лібералізації візового режиму для України, повідомив він.

Одним із найбільш важливих А.Клюєв назвав законопроект про внесення змін до законодавства про запобігання і протидію корупції. Також, за його словами, йдеться про вдосконалення процедури здійснення конфіскації, про внесення змін до Конституції України щодо розширення повноважень Рахункової палати, приведення низки законодавчих актів у відповідність з новим Кримінальним процесуальним кодексом.

Перший крок цього пленарного тижня зроблено – сьогодні на ранковому засіданні ВР схвалила приєднання України до Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, і відповідно до цього - внесла зміни до Кримінального кодексу України.

За словами А.Клюєва, також необхідно вирішити питання щодо вдосконалення інституційної системи захисту персональних даних і розглянути закон про протидію дискримінації в Україні.

Секретар РНБО нагадав, що 22 березня Верховна Рада вже успішно ратифікувала Угоду між Україною та Євросоюзом про внесення змін до договору про спрощення оформлення віз.

Він підкреслив, що Україна і ЄС продовжують роботу над підготовкою до підписання Угоди про асоціацію. Зокрема, дві сторони вже погодили технічні та редакційні зміни до тексту, а відповідні підрозділи Європейської служби зовнішньої діяльності та Єврокомісії завершили юридичну та лінгвістичну перевірку англомовного проекту угоди і переклад тексту на більшість мов ЄС.

А.Клюєв також зазначив, що уряд вживає низку інших заходів для прискорення виконання євроінтеграційних планів України.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Кабінет Міністрів схвалив план заходів щодо євроінтеграції України на 2013 рік.

Україна та ЄС завершили переговори щодо Угоди про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, зокрема - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.