Президент має намір внести до парламенту три законопроекти щодо спрощення ведення бізнесу

Президент України Віктор Янукович має намір внести до парламенту три законопроекти, які направлені на спрощення ведення бізнесу в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова під час брифінгу в АП.

За її словами, йдеться про законопроекти про заборону зупинки роботи підприємств з міркувань пожежної безпеки без рішення суду, про скорочення дозвільної документації, а також про усунення дублювання контролюючих функцій органів влади.

«Президент вже підписав законопроект, що обумовлює, що у сфері пожежної безпеки не можна зупиняти підприємства без рішення суду. Крім того, на стадії остаточного узгодження перебувають ще два законопроекти - з усунення дублювання функцій контролюючих органів і зі скорочення дозвільних документів. Ці закони відпрацьовуються за участі фахівців Адміністрації Президента і Кабінету міністрів і найближчим часом будуть внесені до парламенту», - сказала І.Акімова

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під головуванням Президента України Віктора Януковича відбулося засідання Комітету економічних реформ, в рамках якого Президент визначив кілька ключових напрямів діяльності уряду, зокрема, щодо скорочення і ефективності проведення перевірок підприємств, а також щодо необхідності оцінки впровадження вже прийнятого законодавства.