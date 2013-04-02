ТОП-10 (2 квітня)

Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП України з 3,5% до 1%

Депутати відмовилися скасувати пенсійну реформу: забракло шести голосів

Україна пропонує Казахстану свої нафтопроводи для транзиту нафти до ЄС

Україна збільшить добовий видобуток газу на шельфі Чорного і Азовського морів на 25%

Добові поставки газу через Польщу з 1 квітня зросли в 2,5 разу

Доходи загального фонду Держбюджету за три місяці виросли на 9,1% - до 71,9 млрд грн

«Нафтогаз» вимагає в судах від компанії «Газ України» 7,7 млрд грн

Надходження до держбюджету в 1-му кварталі зросли до 102,5 млрд грн - Міндоходів

Мінфін залучив до держбюджету понад 439 млн грн на ОВДП-аукціоні 2 квітня

Фонд гарантування вкладів відкладає введення диференційованих внесків для банків

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Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП України з 3,5% до 1%

Світовий банк переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в поточному році з 3,5% до 1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший економіст Світового банку в Україні Руслан Піонтковський на прес-конференції в Києві у вівторок.

До того ж він зазначив, що в 2014 році можливе поліпшення ситуації на зовнішніх ринках, внаслідок чого зростання ВВП України в 2014 році очікується на рівні 3%.

На 2015 рік експерти Світового банку прогнозують зростання ВВП країни на рівні 4%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з уточненими даними Держстату, спад ВВП України в 4-му кварталі 2012 року в порівнянні з 4-м кварталом 2011 року становив 2,5% (колишня оцінка - спад 2,7%), а в порівнянні з третім кварталом 2012 року з урахуванням сезонного фактора - спад 0,8%.

Зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становив - 0,2%.

Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,409 трлн грн, у 4-му кварталі 2012 року - 378,56 млрд грн.

Спад ВВП країни в ІІІ кварталі 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року становив 1,3%, у ІІ кварталі - зростання 3%, у ​​I кварталі - зростання 2%.

Зростання ВВП України за 2011 рік становило - 5,2% (номінальний ВВП - 1,317 трлн грн).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2013 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП - 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП - 3,4%, інфляція (грудень до грудня) - 4,8%.

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Депутати відмовилися скасувати пенсійну реформу: забракло шести голосів

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (щодо страхового стажу та умов виходу на пенсію)».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували лише 220 із 405 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Цей законопроект внесли депутати із фракції КПУ.

Законопроектом передбачалося, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років чоловіками та 55 років жінками за умови наявності страхового стажу не менше 15 років.

Крім того, передбачалося виключити із закону норму про те, що до досягнення віку право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

Також законопроектом передбачалося, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі зменшується на розмір зазначеної пенсії.

За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

Законопроектом передбачалося, що за наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп - у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком.

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Україна пропонує Казахстану свої нафтопроводи для транзиту нафти до ЄС

Україна пропонує Казахстану свої нафтопроводи, зокрема «Одеса-Броди» і «Дружба», для транзиту нафти до країн ЄС і висловлює зацікавленість у поставках казахстанської нафти на вітчизняні нафтопереробні заводи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розданому журналістам прес-релізі на засіданні Міждержавної україно-казахстанської комісії з економічного співробітництва під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова і першого заступника прем'єр-міністра Республіки Казахстан Бакитжана Сагинтаєва.

«Робота міждержавної комісії зміцнить наші зв'язки і дасть можливість розвивати економіки наших країн. Наші держави діють у взаємних інтересах», - сказав С.Арбузов.

Згідно з прес-релізом, українська сторона також висловила зацікавленість у розробці родовищ корисних копалини на території Казахстану, спільному проведенні геологічних і геофізичних досліджень, крім того, у галузі атомної енергетики і машинобудування.

«Ухвалено рішення продовжити співпрацю у сфері будівництва на території Республіки Казахстан об'єктів сонячної енергетики, розвитку спільного підприємства з випуску гальмівного устаткування для залізничного рухомого складу, виготовленні устаткування для нафтогазової та хімічної промисловості», - сказано в прес-релізі.

До спільного портфеля проектів також входить розвиток авіабудування, сфери телекомунікацій, агропромислового комплексу обох країн, проекти у галузі сільгоспмашинобудування і будівництва малих молочно-товарних ферм.

Довідка УНІАН. Республіка Казахстан є третім за величиною торговельним партнером України серед країн СНД. Зовнішній торговий оборот між країнами за підсумками 2012 року становив 4,18 млрд дол. США.

Український експорт до Казахстану в 2012 році становив 2,64 млрд дол. США.

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Україна збільшить добовий видобуток газу на шельфі Чорного і Азовського морів на 25%

Україна планує до кінця 2013 року збільшити добовий видобуток газу на шельфі Чорного і Азовського морів на 25% - до 5 млн куб. м з 4 млн куб. м.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Чорноморнафтогаз».

«Добовий видобуток на шельфі Чорного і Азовського морів продовжує зростати. До кінця року він планується на рівні понад п'ять мільйонів кубометрів», - сказано в повідомленні.

До того ж наголошується, що самопідйомні плавучі бурові установки «Сиваш» і «Таврида» завершили роботу на морській стаціонарній платформі МСП-17 Штормового газоконденсатного родовища.

«Буріння експлуатаційних свердловин проводилося в рамках дооблаштування промислу і дало можливість закріпити видобуток на шельфі Чорного і Азовського морів на рівні понад 4 мільйони кубометрів на добу», - йдеться у повідомленні.

Оскільки технічні можливості СПБУ «Сиваш» і «Таврида» зважаючи на застаріле устаткування, тривалий термін експлуатації (35 і 18 років) обмежені, значне збільшення видобутку буде досягнуте за рахунок високотехнологічних СПБУ «Петро Годованець» і «Незалежність».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості Е.Ставицький заявив, що Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, які ведуть видобуток у басейні Чорного моря.

Також міністр нагадав, що Україна найближчим часом розраховує підписати угоду про розділ продукції (СРП) на Скіфській площі на шельфі Чорного моря.

У серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Великий український видобувник газу - «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) у 2012 році видобув на шельфі Чорного і Азовського морів 1,174 млрд куб. м природного газу, що на 11,2% більше, ніж у 2011 році.

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Добові поставки газу через Польщу з 1 квітня зросли в 2,5 разу

Добовий обсяг поставок газу за реверсною схемою згідно з контрактом із німецьким газовим трейдером RWE через територію Польщі в Україну з 1 квітня збільшився у 2,5 разу - до 5 млн куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Укртрансгаз».

«Підтверджуємо, що добовий обсяг поставок газу збільшився з 1 квітня до 5 млн куб. м», - повідомили в компанії.

Згідно з офіційним повідомленням компанії, між «Укртрансгазом» і компанією «ГАЗ-Систем» підписано низку доповнень до операторської угоди з транспортування газу до України з Польщі. З 1 листопада здійснюється транспортування природного газу до України газопроводом Ду500. Облік газу відбувається на ГВС Германович. Із 1 січня 2013 року до 17 березня надходження природного газу в ГТС України становило до 2,0 млн куб. м на добу.

Як повідомляв УНІАН, голова "Газпрому" Олексій Міллер поставив під сумнів заяву України про початок реверсних поставок газу до країни з Європи, оскільки, на його думку, в цих поставках передбачається використовувати російський газ.

О.Міллер також висловив сумнів, що Україна зможе купувати газ на спотових торгових майданчиках у Європі.

28 березня під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Україна та Угорщина обговорюють можливість транспортування в Україну газу з Європи обсягом до 10 млрд кубометрів.

Раніше Україна заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд кубометрів газу й скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

Україна в січні 2013 року імпортувала 43,5 млн куб. м природного газу, що купується в німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою через Польщу.

Із 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується в німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.

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Доходи загального фонду Держбюджету за три місяці виросли на 9,1% - до 71,9 млрд грн

Доходи загального фонду Державного бюджету України, за оперативними даними, за підсумками січня-березня 2013 року, проти аналогічного періоду 2012 року зросли на 6 млрд грн, або 9,1% - до 71,9 млрд грн, повідомляється на сайті Державної казначейської служби.

Згідно з повідомленням, до спеціального фонду держбюджету України за січень-березень 2013 року надійшло 11,9 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету).

Таким чином за січень-березень 2013 року до загального і спеціального фонду держбюджету країни надійшло 83,8 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету), що на 6,5 млрд грн або на 8,5% більше, ніж за відповідний період 2012 року.

Також вказується, що в січні-березні 2013 року відшкодовано податку на додану вартість (ПДВ) на суму 13,7 млрд грн, що на 2,3 млрд грн або на 20,4% більше, ніж за відповідний період минулого року. У тому числі обсяг автоматичного відшкодування ПДВ становив 5,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет ухвалено з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, видатками - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

17 грудня 2012 року Президент України В.Янукович підписав цей закон.

25 грудня 2012 року В.Янукович, відкриваючи засідання Ради регіонів, заявив, що за підсумками першого кварталу державний бюджет-2013 потрібно буде переглянути.

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«Нафтогаз» вимагає в судах від компанії «Газ України» 7,7 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в судовому порядку вимагає від своєї дочірньої компанії «Газ України», яка здійснює продаж природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго, повернення за сімома позовами у розмірі 7,7 млрд грн.

Про це сказано в документах, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документами, «Нафтогаз» у період із 28 березня до 1 квітня подав низку позовів до Господарського суду Києва. Розгляд усіх справ призначено на 22 квітня 2013 року.

28 березня 2013 року «Нафтогаз» подав 4 позови до Господарського суду Києва, вимагаючи від своєї «дочки» повернення на загальну суму близько 4,8 млрд грн.

Потім, 1 квітня «Нафтогаз» подав 3 позови до Господарського суду Києва, вимагаючи від своєї «дочки» повернення на загальну суму близько 2,9 млрд грн.

Суд визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовних заяв до розгляду, проте деталі справи не розкриває.

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала позов до Господарського суду Києва, вимагаючи від компанії «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, повернення 5,145 млрд грн. Розгляд справи призначено на 8 квітня 2013 року.

У січні 2013 року «Нафтогаз України» в судовому порядку вимагав від своєї дочірньої компанії, великого видобувача газу «Чорноморнафтогаз» повернення 97,901 млн грн.

ДК "Газ України" була створена в 2007 році й займалася продажами природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго.

У липні 2012 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ухвалило рішення реорганізувати «дочку» Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" компанію "Газ України" в Публічне акціонерне товариство "Синтез-Газ України".

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Надходження до держбюджету в 1-му кварталі зросли до 102,5 млрд грн - Міндоходів

Обсяг надходжень до державного бюджету України в січні-березні 2013 року зріс на 6,7%, або 6,5 млрд грн порівняно з 1 кварталом 2012 року і становив 102,5 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Згідно з повідомленням, до державного бюджету надійшло 81,7 млрд грн, до місцевих - 20,8 млрд грн.

«До загального фонду державного бюджету зібрано 78,5 млрд грн податкових і митних платежів, що на 5,7 млрд грн більше за аналогічний показник 2012 року», - сказано в повідомленні Міндоходів.

Водночас платникам податків відшкодовано 13,7 млрд грн податків, що на 2,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві доходів і зборів, створеному на базі Податкової та Митної служб, на обліку перебуває 1480 юридичних осіб з обсягом доходів понад 500 млн. грн і віднесених до категорії великих платників податків.

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень-лютий становить 69,961 млрд грн, що на 6,5% більше за показник аналогічного періоду 2012 року.

Міністерство доходів і зборів України очікує, що за підсумками першого кварталу до бюджету перерахують близько 1 млрд грн за результатами розслідувань резонансних злочинів у сфері оподаткування.

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Мінфін залучив до держбюджету понад 439 млн грн на ОВДП-аукціоні 2 квітня

Міністерство фінансів України у вівторок, 2 квітня, залучило до державного бюджету 439,11 млн грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 42,37 млн грн, задовольнивши 2 із 6 заявок (загальний обсяг заявок становив 160 млн грн), поданих на придбання 9-місячних держпаперів, дохідність становила 8,75%. Також було задоволено всі 3 заявки на 5-річні ОВДП, внаслідок чого до бюджету надійшло 396,74 млн дол., дохідність встановлено на рівні 14,3%.

Держоблігації терміном обігу 7 років інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у квітні 2013 року, як і в березні, має намір провести чотири аукціони з продажу ОВДП, водночас розміщення валютних держпаперів не планується.

Згідно з графіком розміщення ОВДП на поточний місяць, аукціони планується провести 2, 9, 16 і 23 квітня.

Довідка УНІАН. Станом на 2 квітня, обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становить 212,137 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 121,935 млрд грн, у власності банків - 76,898 млрд грн, нерезидентів - 5,614 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів із продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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Фонд гарантування вкладів відкладає введення диференційованих внесків для банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відкладає введення диференційованих регулярних внесків для банків.

Про це фонд повідомив у листі від 28 березня № 12-2337/13, текстом якого володіє УНІАН.

Згідно з листом, диференційований внесок вводиться рішенням виконавчої дирекції фонду від 12 лютого № 11, яке зареєстроване в Мін'юсті 6 березня. Також повідомляється, що згідно з чинним законодавством рішення про введення диференційованих внесків приймається виконавчою дирекцією фонду і має затверджуватися адміністративною радою фонду, але поки що таке рішення ще не прийнято.

«У разі прийняття виконавчою дирекцією фонду рішення про встановлення диференційованих внесків та його затвердження адміністративною радою Фонду, банки будуть повідомлені про таке рішення шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті фонду в мережі Інтернет та електронною поштою Національного банку України», - йдеться в листі.

Водночас на офіційному сайті Верховної Ради України цей документ розміщено в розділі нормативних документів Фонду гарантування зі статусом «чинний» (рішення від 12 лютого 2013 № 11, зареєстровано в Мін'юсті 6 березня, погоджене з Національним банком України).

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", розмір річної ставки збору до Фонду для банків становить 0,5% бази нарахування в національній валюті та 0,8% бази нарахування в іноземній валюті. У грудні виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов повідомив про те, що диференціація внесків до фонду необхідна, але це питання ще опрацьовується.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 березня становив 5,71 млрд грн, учасниками фонду були 174 банки.

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