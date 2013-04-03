ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 3 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» публікує матеріал «Ділові підсумки дня: Араби скуповують землі в Україні», в якому подає аналіз основних економічних новин за 2 квітня...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-araby-skupajut-zemli-v-ukraine-201217/

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Також «Дело» в публікації «Чому Україні потрібно домовлятися з МВФ - експерт» подає коментар цього питання екс-заступника голови НБУ Олександра Савченка...

http://delo.ua/finance/pochemu-ukraine-nuzhno-dogovarivatsja-s-mvf-ekspert-201222/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Рішення не для друку» пише: прес-секретар Віктора Януковича і голова міжвідомчої робочої групи з дотримання свободи слова та захисту прав журналістів Дарина Чепак повідомила, що до Кабінету Міністрів надійшов законопроект про реформування державних та комунальних ЗМІ. Він розроблений Держкомітетом з питань телебачення і радіомовлення за участю Національної спілки журналістів (НСЖУ) та передбачає роздержавлення медіа протягом п'яти років і фінансову підтримку з держбюджету. Документ викликав зауваження членів робочої групи...

http://kommersant.ua/doc/2161112

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Олександр Попов не відчув проблем» пише: голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов відвідав Бортницьку станцію аерації. У понеділок БСА прийняла піковий об'єм стічних вод, відпрацювавши при цьому в штатному режимі. Надалі рівень стоків скорочуватиметься...

http://kommersant.ua/doc/2160386

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Видання «Сегодня» в публікації «Нардепи вирішили боротися з хостелами» пише: скоро в Україні відкрити міні-готель стане набагато складніше...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Nardepy-reshili-borotsya-s-hostelami.html

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Також «Сегодня» в публікації «Світовий банк хоче, щоб Україна підвищила тарифи на газ» пише: на думку СБ, такі заходи скоротять дефіцит українського бюджету...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Vsemirnyy-bank-hochet-chtoby-Ukraina-povysila-tarify-na-gaz.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Фонд гарантування вкладів: куди йдуть гроші» пише: статистика за 2012 рік за обсягами депозитів населення і надходжень банківських внесків у Фонд гарантування вкладів створює ілюзію повної гармонії. Але з початку поточного року засіки Фонду стрімко тануть, і його ресурсів може не вистачити, якщо банківську систему захлесне нова хвиля банкрутств. Питання дня: куди йдуть гроші Фонду і чи зможе свіжорозроблений порядок сплати диференційованих внесків знизити ризики браку коштів...

http://economics.unian.net/rus/news/163352-fond-garantirovaniya-vkladov-kuda-uhodyat-dengi.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Білорусь не хоче віддавати Мінський завод колісних тягачів КАМАЗу» пише: як партнера білоруси хочуть бачити не автозавод, а концерн ППО «Алмаз-Антей», НВО «Сплав» і Московський інститут теплотехніки...

http://izvestia.ru/news/547903

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Видання «Ведомости» в публікації «У Росії не залишилося компаній дорожче за 100 млрд доларів» пише: капіталізація «Газпрому» в Москві і Лондоні вперше з 2009 року впала нижче цього рівня...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10688631/kapitalizaciya_gazproma_v_moskve_i_londone_upala_nizhe_100

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Також «Ведомости» в публікації «Витрати чиновників можуть залишитися таємницею» пишуть: Путін видав два укази про порядок звіту держслужбовців про великі витрати. Зробити це вони повинні до 1 липня. Але коли і в якому вигляді звіти покажуть громадськості, з документів незрозуміло...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/10719041/otchet_dlya_rukovodstva

(УНІАН)