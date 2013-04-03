Опозиція наполягає на розгляді питання про відставку Кабміну 5 квітня

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наполягає на розгляді у Верховній Раді питання про недовіру Кабінету Міністрів у п’ятницю, 5 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

А.Яценюк нагадав, що вимоги опозиції не змінилися - це призначення київських виборів, скасування пенсійної реформи та відставка уряду.

“Сьогодні голова парламенту Рибак направив листи до всіх комітетів з вимогою, щоб комітети на своїх засіданнях розглянули нашу резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України”, - сказав А.Яценюк.

Крім того, повідомив він, опозиція звернулася до всіх керівників комітетів, аби сьогодні це питання негайно розглянути і на п’ятницю внести його до порядку денного ВР.

А.Яценюк відзначив також, що опозиція розглядає три варіанти виходу із ситуації щодо виборів у Києві: повернутися до постанови Віталія Кличка, проголосувати за постанову Володимира Яворівського або ж написати спільну постанову за підписами усіх керівників фракцій, як то було зроблено під час блокування за процедурою особистого голосування.

“Ми делегували трьох осіб для написання спільної постанови про київські міські вибори. Це Руслан Князевич, Мухніцький і Карпунцов. На превеликий жаль, у присутності голови парламенту Рибака «регіонали» і комуністи так і не назвали своїх осіб”, - сказав він.

Як повідомлялося, 2 квітня Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект постанови про призначення виборів у Києві авторства Віталія Кличка. Документом передбачалося призначити чергові вибори в Києві на 2 червня 2013 року.

За це рішення проголосували лише 209 із 406 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Пізніше А.Яценюк зазначив, що до парламенту внесли нову постанову про призначення київських виборів авторства Володимира Яворівського.

На відміну від відхиленої постанови, новим документом пропонується призначити не чергові, а позачергові вибори, що, на думку опозиціонерів, могло б зняти колізію щодо конституційності цих виборів. Крім того, у ній не вказується конкретна дата виборів, а зазначається, що вони мають відбутися не пізніше ніж за 60 днів з моменту ухвалення постанови парламентом.