Влада готує програму модернізації системи метопрогнозування

Кабінет Міністрів України розробляє програму модернізації системи метеоспостережень і метеопрогнозування, включаючи систему підготовки і реагування на надзвичайні погодні ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабміні повідомив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул.

«Зараз розробляється програма, що стосується, зокрема, гідрометцентру, реагування і постійного моніторингу, пов'язаного з МНС», - сказав О.Вілкул. Водночас він не уточнив обсяг бюджетних коштів, який може бути виділений на цю програму.

«Ця програма затверджуватиметься урядом. І тоді будуть суми, які необхідні», - сказав віце-прем'єр.

Також він звернув увагу на те, що за останні кілька років на будівництво гребель, насосних станцій, майданчиків моніторингу виділили 1,5 млрд грн. Як наслідок, за словами О.Вілкула, вже у 2010 році шкода від паводку становила 170 млн грн.

«З 2010 року побудовані протипаводкові місткості у верхів'ї Дністра, що дозволить акумулювати понад 100 млн куб. метрів води і мінімізувати наслідки танення снігу нижче за течією річок», - сказав О.Вілкул.

Нагадаємо, у період з 22 по 24 березня в Україні випала більш ніж місячна норма снігу, що призвело до виникнення надзвичайної ситуації у низці регіонів, зокрема у столиці.