Витрати на ліквідацію наслідків снігопадів відшкодують за рахунок резервного фонду

Уряд має у своєму розпорядженні достатні фінансові ресурси для того, аби впоратися з наслідками надзвичайної погодної ситуації, а всі витрати на ліквідацію наслідків стихії компенсують за рахунок резервного фонду бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул під час брифінгу в Кабінеті Міністрів.

Водночас він не зазвав суми можливих компенсацій.

«Для ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої випаданням снігу, залучено додаткові кошти і можливості підприємств усіх форм власності. Наразі триває аналіз, обрахування. Кожна територія, насамперед Київ, передасть ці розрахунки до штабу, цифри зведуть і компенсують з резервного фонду», - сказав О.Вілкул.

За його словами, точні цифри втрат назвуть за підсумками аналізу. «Коли ситуація закінчиться, тоді за підсумками ми зможемо говорити про суми. Але поки що йдеться про кілька десятків мільйонів гривень. Це зокрема відновлення резервних фондів територій, які є на кожній території і які були використані, а також ліквідація відключень від електропостачання населених пунктів», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 22-24 березня Україною прокотився циклон, який охопив 13 областей країни, включаючи столицю. З 20 березня спеціальні служби з ліквідації наслідків стихії працюють в цілодобовому режимі.

Ще один циклон, який прийде в Україну 3-5 квітня та 6-9 квітня і принесе опади й різкі коливання температур, готуються зустріти близько 40 тис. осіб особового складу рятувальних служб і військових підрозділів, а також 5 тисяч одиниць техніки, 22 літаки і вертольоти, 1 тисяча одиниць водної техніки.