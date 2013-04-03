Анонс на 4 квітня

* Голова КМДА Олександр Попов ознайомиться з роботою багатофункціональної машини класу амфібія Truxor комунального підприємства «Плесо». Машина класу амфібія являє собою мультифункціональний всюдихід.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться засідання НКРЗ. Питання: Розгляд заяв суб'єктів господарювання щодо ліцензування. Про ведення Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Розгляд заяв операторів щодо номерного ресурсу. Розгляд проектів законів України та інших нормативно-правових актів тощо.

* Відбудеться міжвідомча нарада з розгляду питань розробки Державної цільової програми із боротьби з опустелюванням і деградацією земель, спрямованої на виконання положень Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, та підготовки Національного звіту щодо впровадження Конвенції, а також реалізації проекту ГЕФ/ЮНЕП з підтримки цих заходів.

* Відбудеться виставка-презентація на тему "Сучасні засоби щодо контролю і споживання енергоносіїв і комунальних послуг та впровадження енергозберігаючих заходів". Учасники: заступник міністра оборони України Артур Бабенко, представники структурних підрозділів МО і Генштабу ЗСУ, а також організацій-виробників приладів обліку і контролю енергоспоживання та енергозберігаючої освітлювальної продукції. Відбудеться презентація, показ продукції та обговорення технічних і якісних показників приладів обліку і контролю енергоспоживання (лічильників) та енергозберігаючої освітлювальної продукції (ламп).

* Відбудеться засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

* Прес-конференція на тему: "Легалізація зброї в Україні: за і проти". Відбудеться презентація даних соціологічного дослідження, присвяченого вивченню ставлення українців до легалізації носіння і використання зброї. Учасники: Євген Копатько, соціолог, засновник компанії "Research&BrandingGroup"; Дмитро Видрін, політолог; Костянтин Стогній, журналіст, керівник студії документальних проектів "Кriminal. ТV".

* Відбудеться презентація результатів дослідження рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України, який заснувало Держагентство з інвестицій та управління національними проектами у 2012 році. Дослідження проводили незалежні організації, зокрема, Київський міжнародний інститут соціології та Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Буде представлений звіт про результати дослідження. Також будуть презентовані: Інвестиційний атлас України (2013 р.) та Інформаційний вісник «Енергія розвитку» (перший випуск), створені Держінвестпроектом. Спікери: Владислав Каськів, голова Держінвестпроекту, Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; Анна Дерев'янко, виконавчий директор ЄБА; Чимяо Фан, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови; Хорхе Зукоскі, президент Американської торгівельної палати в Україні ; Михайло Добкін, голова Харківської ОДА; Андре Куусвек, директор Представництва ЄБРР в Україні.

* Круглий стіл на тему: «Україна і МВФ: чи можливий компроміс?». Організатор: Інститут Горшеніна. Питання: Чи зможе Україна обійтися без кредиту МВФ? Виплати за зовнішніми позиками ростуть: чи далеко до дефолту? Хто дасть Україні позику? Коли український уряд підніме тарифи на газ для населення? Скільки коштуватиме долар? Учасники: Роман Шпек, член ради НБУ, старший радник «Альфа Банку»; Віктор Суслов, колишній міністр економіки України; Олексій Плотніков, заслужений економіст України; Людмила Супрун, заслужений економіст України; Олег Устенко, економічний експерт, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера. Модератор: Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.

* Прес-конференція на тему: "Ринок земель або обіг земель. Що отримає в результаті селянин? Новий етап земельної реформи". Організатор - Асоціація фермерів та приватних землевласників України. Учасники: Микола Миркевич, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України (АФЗУ) Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації; Роман Корінець, президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України, Андрій Кошіль, президент Асоціації "Земельна спілка України", члени Експертної центру АФЗУ.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров проведе зустріч з делегацією на чолі з Прем'єр-міністром Республіки Казахстан Серіком Ахметовим.

* Прес-конференція на тему: «Чи спричинили снігопади і паводки збільшення страхових виплат?». Учасники: Олександр Залєтов, заступник голови ради Ліги страхових організацій України (ЛСОУ), представники Української федерації страхування.

* Відбудеться дискусія на тему: "Трансформація системи корпоративного управління в Україні: від принципів - до правил". Учасники: Дмитро Тевелєв, голова НКЦПФР; Олександр Окунєв, голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління; Ігор Селецький, голова Правління ПАТ "Фондова біржа ПФТС"; Володимир Нусинов, директор з корпоративного управління і цінних паперів ПрАТ "Смарт-Холдинг"; Олександр Нікіш, керуючий партнер Investor Relations Agency.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці. Питання: про інформацію Рахункової палати України за результатами аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати шахтарям Донецької та Луганської областей; Про інформацію Рахункової палати України за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виконання повноважень органами Держгірпромнагляду в Дніпропетровській і Запорізькій областях тощо.

* Міністр соціальної політики Наталія Королевська візьме участь у роботі Народної колегії. Під час проведення Народної колегії міністр відзвітує перед громадськістю про перші 100 днів роботи на цій посаді і обговорить пріоритети діяльності Міністерства. Також відбудеться брифінг міністра соціальної політики Наталії Королевської.

* Засідання Ради експортерів та інвесторів при МЗС України в оновленому складі. На засіданні планується обговорити питання відпрацювання ефективних механізмів просування продукції національних виробників на зовнішні ринки та залучення іноземних інвестицій в економіку України тощо Учасники: міністр закордонних справ України Л.Кожара; президент УСПП, А.Кінах; президент УНКМТП В.Щелкунов; президент компанії «Чумак» К.Стурен; президент Американо-української Ділової Ради М.Вільямс; тощо.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63