ТОП-10 (3 квітня)

Присяжнюк: відновлення експорту пшениці відкладено через погодні умови

Присяжнюк назвав невигідною участь України у чорноморському зерновому пулі

Приватні грошові перекази до України за рік становили 7,5 млрд дол.

У МЗС підтверджують - фінансування міністерства зменшено

Українські металовиробники вийшли на індійський ринок із цінами нижчими за китайські

Кабмін відклав корпоратизацію вугільних підприємств на 2014 рік

Кабмін пропонує Раді затвердити звіт про виконання бюджету-2012 з дефіцитом 53,5 млрд грн

Україна вивчає питання будівництва двох енергоблоків ХАЕС з використанням старих конструкцій

Ставицький обговорив з МВФ проблеми залежності України від імпортованого газу

Розпорядження Кабміну про повноваження Міндоходів набуло чинності

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Присяжнюк: відновлення експорту пшениці відкладено через погодні умови

Питання щодо експорту пшениці, який раніше планувалося відновити після 10 квітня, наразі залишається відкритим у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Про це, відповідаючи на питання УНІАН, заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«Ми розмовляли із зернотрейдерами, і у зв'язку з аномальними умовами ми ще чекаємо тиждень і потім зустрічатимемося», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод узгодив із зернотрейдерами можливість додаткового експорту 300 тис. тонн пшениці.

Раніше рішення про обмеження експорту було ухвалене у зв'язку з тим, що можливості поставок української пшениці на зовнішні ринки були майже вичерпані, тому експортувати її мали право лише ті компанії, які купують зерно у Аграрного фонду.

З початку 2012-2013 маркетингового року (1 липня 2012 р. - 1 червня 2013 р.) станом на 1 квітня Україна поставила на зовнішні ринки 19,4 млн тонн зернових порівняно з 13,82 млн тонн на 25 грудня 2012 року.

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Присяжнюк назвав невигідною участь України у чорноморському зерновому пулі

Участь України у чорноморському зерновому пулі - об'єднанні країн - зернотрейдерів Чорноморського басейну - є невигідною для України на даному етапі. Про це в інтерв'ю журналістам після закінчення засідання Кабінету міністрів заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

"Щодо чорноморського зернового пулу поки немає ідеології і розуміння, і для нашої країни це поки не вигідно", - сказала міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, ідея створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном обговорюється вже кілька років.

У травні 2010 року міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк повідомив, що Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону і продовжує обговорювати ідею організації разом з Росією і Казахстаном чорноморського зернового пулу. Проте 16 листопада 2011 р. він заявив, що обговорення питання про створення зернового пулу України, Росії і Казахстану припинене через неможливість реалізації проекту.

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Приватні грошові перекази до України за рік становили 7,5 млрд дол.

В Україні у 2012 році обсяги приватних грошових переказів з-за кордону збільшилися проти 2011 року на 7,2% - до 7,5 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, за останні три роки продовжувала зростати привабливість міжнародних платіжних систем для переказу коштів з-за кордону. Так, якщо у 2008-2009 роках через ці системи проходила третина обсягів перекладів до України, то у 2011 році їх частка зросла до 40%, а у 2012 році — до 43%.

«За оцінками Нацбанку, обсяги коштів, які надійшли до країни за неформальними каналами (шляхом передачі готівкових або матеріальних цінностей), за 2012 рік, як і у 2011 році, становили 1 млрд дол., або 13,8% загальних обсягів грошових переказів до України», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що розподіл грошових переказів по країнах характеризується високим ступенем концентрації: понад 70% перекладів надійшло з семи країн.

Лідером за обсягами грошових потоків до України залишається Росія, суми перекладів з якої порівняно з 2011 роком збільшилися на 18,2% - до 2,3 млрд дол.

Усього на країни СНД у 2012 році припадало 40,1% обсягу грошових переказів з-за кордону.

За даними НБУ, серед інших країн світу основний обсяг перекладів надійшов зі США і Німеччини (відповідно 9,3% і 6,2% загального обсягу грошових переказів до України). Усього з країн ЄС надійшло 2,3 млрд дол. (або 34,9% загального обсягу грошових переказів), що на 4,7% менше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. За підсумками 2011 року обсяг приватних грошових переказів до України проти 2010 року зріс на 19,7% - до 7,019 млрд дол.

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У МЗС підтверджують - фінансування міністерства зменшено

У Міністерстві закордонних справ України підтверджують інформацію про зменшення фінансування міністерства.

Про це йдеться в коментарі заступника міністра закордонних справ України – керівника апарату Андрія Олефірова, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

«У 2013 році справді відбулося зменшення фінансування Міністерства закордонних справ України, у порівнянні з попереднім роком», - зазначив А.Олефіров, додавши, що в умовах світової фінансово-економічної кризи заходи жорсткої економії на сьогодні змушені вживати практично всі держави світу, зокрема країни ЄС.

У такій ситуації, на переконання А.Олефірова, першочерговим завданням МЗС України є оптимізація видатків зовнішньополітичного відомства з одночасним спрямуванням фінансування на найбільш пріоритетні напрямки зовнішньої політики, визначені керівництвом держави.

При цьому він зауважив, що усі заходи економії коштів, які вживає і вживатиме МЗС України у зв’язку з цим, відбуваються в повній відповідності до законодавства України, зокрема Закону «Про дипломатичну службу», Закону «Про відпустки», Бюджетного кодексу.

А.Олефіров повідомив, що протягом першого кварталу 2013 року МЗС України було повністю забезпечено оплату праці як у Центральному апараті міністерства, так і в закордонних дипломатичних установах, а також фінансування оренди службових та житлових приміщень, комунальних витрат.

«На сьогодні в жодному разі мова не йде про кадрові скорочення в закордонних дипломатичних установах, натомість відбувається оптимізація нашої роботи на всіх напрямках», - запевнив дипломат.

А.Олефіров переконаний, що всі завдання, поставлені перед МЗС України керівництвом держави, будуть виконані на найвищому рівні. Водночас, за його словами, усвідомлюючи необхідність покращення фінансової ситуації, міністерством були визначені чіткі потреби щодо посилення фінансування окремих напрямків роботи, про що міністр закордонних справ доповідав голові уряду України. «За результатами прем’єр-міністр дав відповідні доручення щодо врахування цих потреб під час внесення змін до Державного бюджету України на 2013 рік», - додав А.Олефіров.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого МЗС направило до представництв за кордоном роз’яснення, текст якого має агентство.

У цьому документі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Руслана Демченка, зокрема, зазначається, що бюджетні призначення на функціонування закордонних дипломатичних установ у 2013 році скорочені на 95 млн грн, або на 16,4 млн дол. порівняно з 2012 роком.

Йдеться фактично про 14%-скорочення бюджетних коштів на фінансування діяльності українських дипломатів за кордоном.

У документі також містилося доручення переглянути договори оренди на службові та житлові приміщення для зменшення їх вартості, встановити жорсткі ліміти на витрачання коштів на послуги зв’язку, транспортні та медичні послуги, звести до мінімуму видатки на протокольні заходи та короткострокові відрядження.

5 березня міністр закордонних справ Леонід Кожара видав окреме доручення щодо організаційних заходів, пов’язаних із фінансовим забезпеченням закордонних дипломатичних установ у 2013 році. Зокрема, згідно із дорученням міністра, всі, хто підлягає ротації, повинні повернутися до Київа до 30 квітня, а дипломатів на заміну направлять лише в грудні. Винятки можуть бути зроблені лише для тих, хто має дітей, які навчаються у школах та вищих навчальних закладах країн перебування.

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Українські металовиробники вийшли на індійський ринок із цінами нижчими за китайські

Українські металовиробники плоского прокату вийшли на індійський ринок з ціновою пропозицією нижчою за китайську, у середньому на 45-50 дол./тонну.

Про це повідомляє американський спеціалізований металургійний сайт.

«Марно пропонувати матеріал за ціною в 600 дол./тонну CFR (на умовах вартість і фрахт), коли пластини (продукт плоского прокату) українських заводів щодо постачання протягом травня-червня наприкінці тижня були заброньовані за ціною 550-555 дол./тонну CFR у Мумбаї»,- зазначають експерти.

Згідно з повідомленням, цінова пропозиція для товарного сорту пластин китайських заводів є на рівні 596-600 дол./тонну CFR в Мумбаї, у порівнянні з українськими поставками на травень-червень у 550-555 дол./тонну CFR.

Як повідомляв УНІАН, орієнтовні ціни на виробництво українського прокату в квітні порівняно з березнем знизилися в середньому на 10-25 дол./тонну.

Експерти ринку очікують подальше падіння цін у травні на 10-15 дол./тонну, до того пониження, яке вже мало місце.

За даними Державної служби статистики, Україна в січні-лютому 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року знизила обсяги реалізації металургійної продукції в грошовому виразі на 7,7% - до 30,774 млрд грн.

У 2012 році порівняно з 2011 роком Україна знизила обсяги реалізації металургійної продукції в грошовому виразі на 14,27% - до 209,368 млрд грн.

За даними Держстату, виробництво прокату в Україні за січень-лютий скоротилося на 5,6% - до 2,9 млн тонн, виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, скоротилося на 4,8% - до 2,570 млн тонн.

До того ж виробництво чавуну в січні-лютому 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшилося на 2,4% - до 4,759 млн тонн.

Нагадаємо, продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

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Кабмін відклав корпоратизацію вугільних підприємств на 2014 рік

Кабінет Міністрів України переніс початок корпоратизації державних вугільних підприємств на один рік - на 2014 рік з 2013 року.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів №198 від 1 квітня 2013 року.

«У тексті графи «Термін початку корпоратизації (рік)» цифри «2012» і «2013» замінити цифрами «2014», - crfpfyj в документі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2012 року Кабінет Міністрів України доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості спільно з Фондом держмайна провести корпоратизацію державних вугледобувних підприємств упродовж 2012-2014 рр.

Корпоратизації підлягають держпідприємства «Артемвугілля», «Орджонікідзевугілля», «Сніжнеантрацит», «Макіїввугілля», «Донецька вугільна енергетична компанія», «Красноармійськвугілля», «Дзержинськвугілля», «Краснолиманська», шахтоуправління «Південнодонбасівське №1», «Торезантрацит», «Шахтарськантрацит», «Селідоввугілля» (всі – Донецька область), «Донбасантрацит», «Луганськуголь», «Первомайськвугілля» (всі – Луганська область), а також «Волиньвугілля» і «Львіввугілля».

У лютому 2013 року Міністерство енергетики і вугільної промисловості України створило робочу групу з координації заходів щодо підготовки до приватизації вугледобувних підприємств.

Раніше міністерство енергетики і вугільної промисловості визначило 13 вугільних підприємств, керівники яких мали не пізніше 3 березня 2013 року провести передприватизаційну підготовку ввірених ним об'єктів державної власності, що підлягають приватизації.

До числа таких підприємств входили «Волиньвугілля», «Донецька енергетична компанія», «Макіїввугілля», «Красноармійськвугілля», «Артемвугілля», «Львіввугілля», «Орджонікідзевугілля», «Шахтарськантрацит», «Торезантрацит», «Сніжнеантрацит», «Луганськвугілля», «Первомайськвугілля», «Донбасантрацит».

У грудні 2012 року Мінфін повідомив, що за умови виконання програми економічних реформ на 2010-2014 роки в частині приватизації та передачі в концесію державних вугледобувних підприємств і шахт, витрати державного бюджету у вигляді дотацій вугільному сектору в 2013 році скоротяться на 4,7 млрд грн – з 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, зокрема витрати за собівартістю готової вугільної продукції скоротяться на 2,1 млрд грн – з 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

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Кабмін пропонує Раді затвердити звіт про виконання бюджету-2012 з дефіцитом 53,5 млрд грн

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді затвердити звіт про виконання Державного бюджету України на 2012 рік з дефіцитом 53,445 млрд грн.

Відповідний проект постанови Верховної Ради зареєстровано у парламенті 2 квітня (№2688).

Згідно з проектом, Кабмін пропонує затвердити звіт про виконання Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» за доходами у розмірі 346,054 млрд грн, за витратами - 395,682 млрд грн, за обсягами повернення кредитів - 2,277 млрд грн і за обсягами наданих кредитів - 6,095 млрд грн.

«Незважаючи на складні зовнішні умови і нестабільність на світових фінансових ринках у 2012 році, наполеглива робота і консолідація зусиль усіх органів влади дали можливість забезпечити зміцнення фінансової системи, стабільне функціонування бюджетної системи, своєчасно розраховуватися за борговими зобов'язаннями держави, виконувати в повному обсязі всі підвищені соціальні зобов'язання, забезпечувати реалізацію важливих інфраструктурних і інвестиційних проектів», - зазначається у пояснювальній записці до проекту постанови.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, Державний бюджет України за 2012 рік зведено з дефіцитом 53,387 млрд грн, що в 2,3 разу, або на 29,833 млрд грн більше, ніж за 2011 рік. Дефіцит загального фонду держбюджету становив 53,350 млрд грн. У 2012 році доходи держбюджету становили 346,025 млрд грн, що на 31,408 млрд грн, або на 10%, більше показника 2011 року. У т.ч. до загального фонду держбюджету надійшло 289,577 млрд грн, що на 8,9% більше, ніж у 2011 р. Касові витрати держбюджету в 2012 р. становили 395,661 млрд грн, що на 18,7% більше від торішнього. У т.ч. витрати загального фонду становили 343,590 млрд грн – на 19,6% більше, ніж у 2011 р.

За даними Мінфіну, зведений бюджет за 2012 р. виконано з дефіцитом 50,73 млрд грн.

Згідно з чинною редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету планувалися на рівні 373,960 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 322,227 млрд грн, витрати - 413,605 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 360,501 млрд грн. Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік було заплановано у розмірі 38,807 млрд грн, у т.ч. дефіцит загального фонду - 34,923 млрд грн.

За даними Держстату, номінальний ВВП за 2012 рік становив 1408,9 млрд грн, реальний ВВП порівняно з 2011 роком становив 100,2%.

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Україна вивчає питання будівництва двох енергоблоків ХАЕС з використанням старих конструкцій

Україна вивчає питання будівництва третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, спорудження яких призупинили в 1990 році, з використанням раніше зведених конструкцій.

Про це на брифінгу у Кабміні сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Ми однозначно будуватимемо ці блоки. Зараз фахівці з'ясовують, як нам максимально скористатися тими комунікаціями, які були побудовані раніше на цих блоках», - сказав Ставицький.

«Вести пряму добудову, можливо, буде і недоцільно у зв'язку з ситуацією, що змінилася на вимогу, насамперед, міжнародних організацій, як наслідок постфукусімської трагедії», - зазначив міністр.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС призупинили в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75%, №4 - 28%. Під час спорудження будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомбудекспорт», який представив проект реакторної установки В-392.

13 березня 2012 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) погодила техніко-економічне обґрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

6 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим повідомив, що керівництво Росії підтвердило готовність видати кредит на добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

31 травня заступник генерального директора ДК «Росатом» - директор Блоку з розвитку і міжнародному бізнесу Кирило Комаров повідомив, що схема кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС ще не визначена, однак можливе виділення міждержавного кредиту.

6 вересня 2012 року Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3 та 4 Хмельницької атомної електричної станції».

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Ставицький обговорив з МВФ проблеми залежності України від імпортованого газу

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький обговорив з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) вирішенню проблеми залежності країни від імпортованого газу шляхом його заміщення на енергоносії власного видобутку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Під час сьогоднішньої зустрічі «особливу увагу було приділено вирішенню проблеми залежності країни від природного газу, що імпортується, шляхом його заміщення на енергоносії українського походження. Учасники зустрічі відзначили, що останніми роками значно змінилася структура балансів паливно-енергетичних ресурсів, зокрема в результаті диверсифікації джерел поставок природного газу», сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, подальші зміни відбуватимуться, зокрема, за рахунок реалізації проектів поступового заміщення споживання природного газу, що імпортується, вітчизняним вугіллям, зокрема за рахунок впровадження технологій водовугільного палива і газифікації вугілля, а також реалізації інвестиційних проектів з видобутку природного газу на шельфі Чорного моря з використанням самопідйомних плавучих бурових установок, що забезпечить істотне нарощування об'ємів газу власного видобутку.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна в січні-лютому 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

Водночас, за даними Міненерговугілля, у лютому 2013 року імпорт газу зменшився до 2,251 млрд куб. м порівняно з 2,49 млрд куб. м у січні.

Середня митна ціна на імпортний газ для України в лютому 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 1,5% - до 419,7 дол. за 1 тис. куб. м з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

НАК «Нафтогаз України» перерахувала російському «Газпрому» понад 162 млн доларів США за імпортований у лютому 2013 року природний газ, розрахувавшись у повному обсязі. Ціна природного газу для компанії у першому кварталі 2013 року становила близько 406 доларів США за 1 тис. куб. м. Таким чином, «Нафтогаз» у лютому купив природного газу у «Газпрому» в натуральному вираженні близько 0,4 млрд куб. м, тоді як у цілому до країни у лютому було імпортовано 2,251 млрд куб. м.

За останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і плани з його часткового заміщення вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

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Розпорядження Кабміну про повноваження Міндоходів набуло чинності

Міністерство доходів і зборів України відтепер працює у рамках покладених на нього функцій і повноважень, обумовлених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня №166 і оприлюднених у газеті «Урядовий кур'єр» 3 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

Здійснення діяльності Державної податкової служби і Державної митної служби припиняється, а їх функції і повноваження передаються, згідно з Указом Президента від 18 березня 2013 року №141, Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, у березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, зокрема, з адміністрування єдиного соціального внеску і контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті.

До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової і митної політики у частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в рамках своїх повноважень контролю над наповненням бюджетів і цільових фондів.

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УНІАН