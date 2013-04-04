ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» публікує матеріал «Кабмін встановив мінімальні ціни на цукор», в якому пише: наступного маркетингового року мінімальна ціна однієї тонни цукрових буряків становитиме 338 гривень за тонну, а мінімальна оптово-відпускна ціна цукру - 4677 гривень за тонну без ПДВ...

http://delo.ua/business/kabmin-ustanovil-minimalnye-ceny-na-sahar-201360/

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Також «Дело» в публікації «Фінансові підсумки дня: Нацбанк обмежить готівкові розрахунки, якщо не буде обмежений Радою» подає огляд основних економічних новин за 3 квітня...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-nacbank-ogranichit-nalichnye-raschety-esli-201351/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «З «Білим слоном» не все так просто» пише: ВТБ Банк, який намагається через суд стягнути з компанії «Інвест-Маркет Україна» майже 360 млн грн, закликав громадян утриматися від покупки квартир у харківському житловому комплексі «Білий слон». Представники банку попереджають, що угоди з купівлі квартир в ньому можуть бути розірвані в суді, оскільки він перебуває в іпотеці. Юристи не настільки категоричні...

http://kommersant.ua/doc/2161905

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Санітарна тривога» пише: один з найбільших у світі імпортерів рослинних олій - Китай - відмовляється від закупівлі соняшникової олії з України без наявності фітосанітарного сертифіката. Однак видача такого документа не передбачена українським законодавством, відзначають учасники ринку масложирової індустрії. У результаті, на їхню думку, Україна ризикує втратити перспективний ринок збуту обсягом 550 млн доларів на рік...

http://kommersant.ua/doc/2161908

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Видання «Сегодня» в публікації «Податки для великих землевласників хочуть підвищити у вісім разів» пише: в Раді придумали, як поповнити місцеві бюджети і скарбницю країни...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Nalogi-dlya-krupnyh-zemlevladelcev-hotyat-povysit-v-vosem-raz.html

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Також «Сегодня» в публікації «У Києві знову подорожчала оренда житла» пише: за найдешевшу однокімнатну квартиру потрібно платити щонайменше 440 доларів...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-vnov-podorozhala-arenda-zhilya.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Україна vs Росія: «війна» на морі» пише: Росія провалила бліцкриг із захоплення українського ринку. Одна з причин - гальмування Києвом інтеграції до Митного союзу і до Євразійського об'єднання. Хоча ще на початку 2010 року Москва вважала, що протягом року їй вдасться одним махом поглинути український авіапром та суднобудівні підприємства. Тепер все йде з точністю навпаки. Влада двох країн забули про економічну доцільність і керуються виключно геополітикою...

http://economics.unian.net/rus/news/163418-ukraina-vs-rossiya-voyna-na-more.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Кремль рекомендує міністрам піти з блогів і соцмереж» пише: у Білому домі, навпаки, виступають за активну присутність чиновників в інтернеті...

http://izvestia.ru/news/547961

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Видання «Ведомости» в публікації «Середній клас у Росії збільшується за рахунок чиновників і силовиків» пише: середній клас у РФ росте не дуже швидко, одна з його особливостей - професійний склад...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/10766651/strana_chinovnikov

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Також «Ведомости» в публікації «Московське небо відкриють для польотів» пишуть: Мінтранс РФ дозволив пасажирським літакам літати над Москвою. Щоправда, польоти повинні здійснюватися на висоті не нижче 8 км. Авіавлада хоче знизити ешелон до 1,5 км, що збільшить пропускну спроможність аеропортів на 30%. Проти мерія Москви, яка побоюється «кіптяви»...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10766581/nebo_nad_moskvoj_otkryto_dlya_poletov

(УНІАН)