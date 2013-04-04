Влада повинна прискорити спрощення умов ведення бізнесу - Клюєв

Влада зобов'язана прискорити темпи роботи зі спрощення умов для ведення бізнесу в Україні, незважаючи на всі економічні та політичні труднощі та перешкоди, які виникають на цьому шляху.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв, коментуючи підсумки останнього засідання Комітету з економічних реформ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Він зазначив, що Президент України ставить завдання перед урядом за всіма напрямками дерегулювання вітчизняної економіки. Серед підготовлюваних змін секретар РНБО назвав введення в деяких сферах заборони для контролюючих органів зупиняти роботу підприємств без рішення суду. Окрім цього стоїть завдання ліквідувати дублювання функцій контролюючих органів і продовжувати скорочення дозвільних документів.

За словами А.Клюєва, продовжується робота зі спрощення процесу адміністрування та сплати податків, скорочення податкових перевірок та інших, обтяжливих для бізнесу процедур. Продовжується створення мережі центрів надання адміністративних послуг, а також робота з поступового впровадження в Україні принципів «електронного уряду».

Секретар РНБО вважає, що при введенні електронного документообороту всередині влади і в процесі розширення спілкування держави з громадянами в електронній формі має бути використано кращий світовий досвід.

На його думку, має бути продовжено роботу з прискорення, спрощення та здешевлення процедур отримання дозволів на будівництво, підключення нових житлових і промислових об'єктів до комунікацій.

Секретар РНБО зазначив, що входження до сотні країн рейтингу Doing Business достатньо складне, але здійсненне завдання – все питання в термінах. «Щоб досягати великих результатів, обов'язково потрібно ставити перед собою амбітні цілі. Ми розуміємо, що інші країни також працюють над покращенням свого інвестиційного клімату й нормативної бази. Працездатність українського парламенту сьогодні також не може не турбувати, але Україна зобов'язана продовжувати рух вперед. Тому потрібно домовлятися й працювати над спрощенням нормативного поля. У кризових умовах це особливо актуально», - сказав він.

На думку А.Клюєва, для якісного виконання завдань, поставлених Президентом України, представники виконавчої влади повинні активніше співпрацювати з експертами міжнародних фінансових інституцій та рейтингових агентств. Він нагадав, що в Мінекономрозвитку створено відповідну робочу групу, до роботи якої залучено міжнародну компанію Pricewaterhouse Coopers (PWC), також проводяться консультації представників різних міністерств із експертами МВФ, Світового банку, ЄБРР, Міжнародної фінансової корпорації, міжнародних бізнес-асоціацій.

Довідка УНІАН. Рейтинг сприятливості ділового середовища Doing Business щорічно складає Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація.