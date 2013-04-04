Рибак не виключає звернення до Президента щодо розпуску ВР

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявляє, що сьогодні буде проведено депутатські збори, і не виключає звернення до Президента України щодо розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами В.Рибака, до нього звернулися близько 240 народних депутатів і “запросили на збори депутатів, щоб розглянути ситуацію, яка склалася у парламенті”.

“Не знаю, які будуть пропозиції, може бути пропозиція саморозпуститися парламенту, а можливо, буде пропозиція просити Президента України, щоб він розпустив цей парламент, а можливо, ще будуть якісь варіанти”, - зазначив В.Рибак.

Він сказав, що послухає депутатів, які на зборах розглядатимуть ці питання.

Водночас голова ВР не відповів на запитання, де й коли будуть проведені ці збори.

Тим часом, як повідомило джерело з фракції "Батьківщина", який побажав залишитися не названим, фракція Партії регіонів планує провести засідання парламенту в приміщенні на Банковій, 6/8.

Водночас народний депутат України Олександр Бригинець написав на своїй сторінці в Facebook, що «на розі Інститутської та Банкової збираються групи молодчиків загальною чисельністю 200-300 осіб, старші перевіряють їх за списками. Паралельно якісь дії відбуваються в будівлі, де працюють Комітети ВРУ на Банковій, 6/8 (біля Будинку з Химерами): другий поверх, де знаходиться актовий зал, заблокований, ходять чутки, що Рибак там щось буде проводити».

«Дивна історія, тому що, по ідеї, через кілька хвилин починається Погоджувальна рада. А влада, як бачимо, готує щось інше, в іншому місці...», - цитує О.Бригинця прес-служба народного депутата.