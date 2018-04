Сайт ВР оновлює дані про прийняті сьогодні закони, однак не відображає детальних результатів голосування

Офіційний сайт Верховної Ради подає і оновлює дані про законопроекти, проголосовані сьогодні депутатами на пленарному засіданні, що проходило на вул.Банковій,6-8, але чомусь не відображає детальних кількісних результатів голосування.

Так, на інтернет-сторінці постійно оновлюється розділ «Проходження законопроекту», але, водночас, в розділі «Хронологія розгляду законопроекту» міститься застереження про те, що це «*Неофіційний результат розгляду, що формується сиcтемою "Рада" зі слів головуючого на засіданні (можливі неточності)».

Крім того, розділ «Результати голосування» щодо проголосованих сьогодні законопроектів взагалі не працює. Хоча за інші дні по проголосованим документам в цьому розіділі можна подивитись детальну інформацію про те, скільки депутатів підтримало проект, не підтримало, або утрималось, а також — відомості про те, хто і як голосував.

Приміром, під проголосованим сьогодні проектом «Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення пені у разі невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати або її затримки" (№ 2547 від 15.03.2013) вказано, що «Останній етап проходження: Прийнято в першому читанні (04.04.2013)».

При кліку на колонку «Результати голосування», спочатку, як і завжди, з’являється прохання «Виберіть необхідні голосування для їх перегляду і натисніть "докладніше". Попередньо вибрані всі голосування, крім голосувань щодо поправок. Чим більше вибрано голосувань, тим довший час генерації сторінки та її обсяг.» Але вибрати власне голосування неможливо, бо у відповідь на наступний клік, з’являється напис «Not Found The requested URL /pls/radan_gs09/ns_zakon_gol_dep_list was not found on this server. Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.0 Oracle-HTTP-Server Server at w1.c1.rada.gov.ua Port 7780» (Не знайдено. URL не знайдено на сервері. - укр.)

Таким чином, на сайті ВР неможливо подивитись, скільки депутатів взагалі проголосувало, і, зокрема, підтримало законопроект. Аналогічна ситуація й з іншими проектами, проголосованими 4 квітня, хоча раніше на сайті Ради подібна інформація оновлювалась оперативно.

Варто також зазначити, що сьогоднішнє засідання Ради проходило не в залі на Грушевського,5, а в приміщенні, яке вірогідно, не обладнане спеціальними системами для голосування. Тож, підрахунок голосів ведеться «вручну».

Засідання вже закрито. За сьогоднішній день депутати розглянули щонайменше півтора десятки законів. Зокрема, внесено зміни до бюджету-2013 для забезпечення діяльності Міндоходів і зборів та Держслужби з надзвичайних ситуацій; внесено зміни до Бюджетного кодексу щодо визначення деяких доходів бюджету; прийнято закон щодо призначення пенсії батькам, які виховали п'ятьох і більше дітей; відхилено проект змін до Бюджетного кодексу щодо фінансування експерименту у сфері охорони здоров'я; повернуто на доопрацювання урядовий проект закону щодо вдосконалення законодавства з протидії корупції. Також низку законів прийнято за основу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 квітня, голова ВР Володимир Рибак відкрив засідання парламенту в будівлі парламентських комітетів на вулиці Банковій за участю членів фракцій Партії регіонів і КПУ. Зміну адреси мотивували тим, що опозиція блокує трибуну і заважає приймати закони.

Нагадаємо, що опозиція заблокувала трибуну і президію ВР 2 квітня після того, як парламент відмовився призначити вибори Київського міського голови та Київради на 2 червня, як того вимагає законодавство.

Перед відкриттям засідання на Банковій, народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник від імені лічильної комісії оголосив, що у приміщенні на Банковій, де розпочалися депутатські збори, зареєструвалися 244 народні депутати. Однак, представники опозиції в Раді стверджують, що на Банковій зібралось 169 депутатів. Водночас, жодна сторона не змогла довести свою правоту.

Відповідно до Регламенту ВРУ, рішення приймаються більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (тобто 226-ма голосами).

Вже після закінчення засідання керівник фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що прийняті сьогодні законопроекти переголосовуватись не будуть, оскільки за ходом голосування спостерігали 12 членів Рахункової комісії, представники двох фракцій та позафракційні депутати.