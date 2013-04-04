Опитування: 74% українців підтримують введення заборони на куріння у кафе та ресторанах

74% українців підтримують встановлення заборони на куріння у кафе та ресторанах.

Про це повідомили учасники прес-конференції в УНІАН, у ході якої було презентовано результати загальнонаціонального опитування, що провів Київський міжнародний інститут соціології. Загалом у лютому КМІС опитав 2032 респонденти.

За даними дослідження, 74% респондентів (54% курців і 83% тих, хто не курить) вважали, що у кафе і ресторанах має діяти заборона на куріння.

За словами кандидата медичних наук, доцента Школи охорони здоров'я НаУКМА Тетяни Андреєвої, з 2010 року рівень підтримки даної ініціативи є стабільним. Посилаючись на дані опитування, вона зазначила, що в Україні, після введення у дію заборони на куріння у громадських місцях, зменшилася кількість людей, які піддавалися впливу тютюнового диму у ресторанах.

“І навіть серед курців майже половина підтримує таку заборону. Змінилася ситуація щодо заборони куріння на стадіонах. Її підтримують понад 80% населення. Понад 90% респондентів підтримують заборону куріння в автомобілях, де перебувають діти... Найчастіше люди наражаються на вплив тютюнового диму у місцях проживання. Але поступово зменшується кількість людей, у житлах яких дозволяється курити”, - сказала Т.Андреєва.

Крім того, вона відзначила зміну ситуацію з курінням на робочих місцях: за результатами опитування, після запровадження нових змін у законодавстві, експерти констатують зменшення кількості людей, які піддаються впливу тютюнового дику на своїх робочих місцях.

Як зазначив керівник відділу з контролю над тютюном Інституту стратегічних досліджень МОЗ України Костянтин Красовський, у кафе та ресторанах переважно виконують закон про заборону куріння. Загалом було перевірено 600 закладів, й у 60 виявлено факти куріння.

“Наш моніторинг засвідчив, у 93% барів та ресторанах України дотримуються закону щодо заборони куріння. Інші 7% - елітні, VIP-рівня - не виконують даних норм закону”, - сказав К.Красовський.

Посилаючись на дані Держстату, експерт спростував припущення про імовірні фінансові збитки ресторанів через встановлення заборони на куріння.

“Ми промоніторили дані за грудень, січень, лютий - показники для ресторанів та барів кращі, ніж для економіки України в цілому. Таким чином заборона куріння допомогла ресторанам та барам України заробити додаткові гроші, збільшити зайнятість... Більше людей почало ходити у ресторани, бо 78% населення України — не курять”, - підкреслив К.Красовський.

Учасники прес-конференції також підкреслювали, що дві третини персоналу ресторанів та барів становлять жінки. Завдяки закону вони тепер захищені від негативного впливу тютюнового диму і працюють у безпечних для здоров'я умовах.

Присутня на прес-конференції офіціантка одного з донецьких ресторанів Альона Чукшис зазначила, що працівники кафе та ресторанів працюють тепер у безпечних умовах.

“Для мене це дуже важливо, бо я хочу народити здорових дітей... Працівникам ресторанів стало легше дихати, не смердить одяг і волосся. Я дякую законодавцям та відвідувачам за чисте повітря та повагу до нашого права на здоров'я”, - сказала А.Чукшис.

Як повідомляв УНІАН, закон про заборону куріння у закладах громадського харчування набув чинності 16 грудня 2012 року.

Також забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.

Власник, уповноважені ним особи або орендарі відповідних споруд чи окремих приміщень зобов’язані обладнати спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких не має перевищувати 10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення.

Штраф для власників закладів, у разі порушення заборони куріння, становить від 1 до 10 тис. грн.