МЗС: дату зустрічі Януковича з президентами країн МС ще не визначено

Дату зустрічі Президента України Віктора Януковича з президентами країн Митного союзу ще не визначено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра закордонних справ України Віктор Майко.

“Працює Посольство наше у Москві, працює Посольство Російської Федерації у Києві, фіксованої дати ще немає”, - сказав В.Майко.

Він також повідомив, що місце проведення такої зустрічі ще також не визначено.

Як повідомляв УНІАН,орієнтовно у квітні президенти України, РФ, Казахстану і Білорусі планують обговорять питання приєднання України до положень Митного союзу.