МЗС: дату зустрічі Януковича з президентами країн МС ще не визначено
18:12, 04 квітня 2013Різне
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Дату зустрічі Президента України Віктора Януковича з президентами країн Митного союзу ще не визначено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра закордонних справ України Віктор Майко.
“Працює Посольство наше у Москві, працює Посольство Російської Федерації у Києві, фіксованої дати ще немає”, - сказав В.Майко.
Він також повідомив, що місце проведення такої зустрічі ще також не визначено.
Як повідомляв УНІАН,орієнтовно у квітні президенти України, РФ, Казахстану і Білорусі планують обговорять питання приєднання України до положень Митного союзу.
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