Анонс на 5 квітня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться засідання прес-клубу клубу ВАТ «АК «Київводоканал» на тему: «Порівняння показників річкової та водопровідної води». Прес-клуб проведуть: головний інженер Департаменту експлуатації водопровідного господарства ВАТ «АК «Київводоканал» Володимир Костюк та радник голови правління з питань інформаційної політики ВАТ« АК «Київводоканал» Вікторія Яковлєва.

* Відбудеться брифінг про порядок здійснення перевезень на залізничному транспорті у зв'язку з введенням продажу іменних проїзних документів з 6 квітня 2013 року.

* Прес-конференція на тему: «Чи зможе держава прогодувати контрактну армію?». Запитання: Яка армія потрібна Україні? Як зміниться професійний рівень українських військових після переходу від призову на повністю контрактний спосіб формування ЗС? Чим відрізняється позаблоковість від нейтралітету, і чи потрібно щось з цього Україні? Чи зможе нова армія стати запорукою суверенітету і незалежності країни? тощо. Учасники: Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння; Валерій Рябих, заступник директора інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express»; Тетяна Мокротоварова, головний редактор тижневика «Коментарі»

* Під головуванням міністра соціальної політики Наталії Королевської відбудеться Колегія Міністерства соціальної політики України. Після завершення Колегії відбудеться брифінг Наталії Королевської.

* Круглий cтол на тему: "Уряд знову наступає на "старі граблі" і планує ввести спецмито - нові побори на українців, які планують придбати іномарку". Учасники: Роман Ванзуряк, голова підкомітету з питань удосконалення Митного кодексу України, уніфікації норм митного законодавства України до законодавства ЄС Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики; Анатолій Вітів, член Комітету ВРУ з питань транспорту і зв'язку; Олександр Величко, партнер юридичної фірми "ЛЕГАТО", Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ; Едуард Леонов, заступник голови Спеціальної контрольної комісії ВРУ з питань приватизації; Олег Назаренко, гендиректор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів тощо.

* Віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко відвідає з робочою поїздкою Харківську область. Програмою візиту передбачається участь К.Грищенка у нараді з питань підготовки IT-спеціалістів, яка відбудеться в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна. Також віце-прем'єр-міністр відвідає Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України, дитячий лікувально-оздоровчий центр «Сонячний», Харківську спеціалізовану школу I-III ступенів № 62 тощо.

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