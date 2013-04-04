ТОП-10 (4 квітня)

Росія опрацьовує варіант будівництва в обхід України ще одного газопроводу

Польща не бачить доцільності в "газовій" пропозиції Путіна

Кабмін затвердив перелік об'єктів будівництва до Євробаскету-2015 на 200 млн грн

Україна поки не закачує російський газ у газосховища. Запасів достатньо - Ставицький

Аварія на Вуглегірській ТЕС матиме довгострокові негативні наслідки - екологи

Рада спрямувала 5,88 млрд грн на фінансування Міндоходів

Госпсуд Києва заборонив компанії Ferrexpo відчужувати акції Полтавського ГЗК

Розмір Фонду гарантування вкладів продовжує скорочуватися

Депутати внесли зміни до бюджету щодо держгарантій

Депутати звільнили від сплати мита певні групи товарів

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Росія опрацьовує варіант будівництва в обхід України ще одного газопроводу

Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» опрацювати будівництва в обхід України газопроводу «Ямал-Європа-2» через Білорусь.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм Міллером.

«Ми у зв'язку з «Північним потоком» і «Південним потоком» фактично відмовилися від "Ямал-Європа-2". «Південний потік»: ми вже практично почали роботи, будівництво набирає обертів. А втім, я просив Вас повернутися до проекту «Ямал-Європа-2». Знаю, що Ви активно опрацьовує це питання з партнерами. Йдеться про підвищення надійності газопостачання Польщі, Словаччини, Угорщини», - сказав В.Путін.

Він наголосив, що у зв'язку із введенням в дію «Північного потоку» не може бути повним повторенням «Ямал-Європа-1».

Зі свого боку О.Міллер відзначив, що залишається питання надійності та стабільності поставок для Центральної Європи і для східної частини: таких країн, як Польща, Словаччина, Угорщина.

«У зв'язку з цим за Вашим дорученням ми опрацювали варіант будівництва газопроводу з території Білорусії з розумінням того, що сьогодні транзит через територію Білорусії газопроводом Ямал-Європа-1 є для нас найбільш економічно ефективним», - сказав він.

Він нагадав, що ця газотранспортна система на сьогодні перебуває у власності «Газпрому» і цей маршрут є найефективнішим.

«Аналіз ринку показав, що ми могли б орієнтуватися на 15 мільярдів кубічних метрів газу. І були проведені переговори з нашими угорськими, словацькими та польськими колегами на корпоративному рівні. І ми готові були б взятися до розробки попереднього техніко-економічного обгрунтування, до початку передінвестиційної стадії», - сказав О.Міллер і додав, що ці роботи можна провести до 2018-2019 років.

Як повідомляв УНІАН, газопровід Ямал-Європа пов'язує російські газові родовища з Європою і проходить через територію Білорусі та Польщі. ГТС на території Білорусі перебуває у власності «Газпрому».

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Польща не бачить доцільності в "газовій" пропозиції Путіна

Відновлення проекту будівництва газопроводу "Ямал-Європа-2" видається сумнівним з урахуванням нових проектів у галузі транспортування газу, заявив журналістам міністр державної скарбниці Польщі Міколай Будзановський, який курирує ПЕК.

"Ніхто, крім польської фірми та польського уряду, не може приймати рішення про транзит через польську територію. Тож ми делікатно відзначаємо, що ні за якими підказкам від когось, а тим більше від "Газпрому", щодо цього ми не будуватимемо нову мережу транспортування газу до Польщі або ЄС ", - сказав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив "Газпрому" повернутися до опрацювання проекту газопроводу "Ямал-Європа-2" для підвищення надійності постачань в Польщу, Словаччину та Угорщину.

"Беручи до уваги будівництво СПГ-терміналу в Свіноуйсьці, який ми хочемо ввести в дію в 2014 році, плани, що стосуються видобутку сланцевого газу в країні, також змичку між системами, які вже побудовані - на кордоні з Німеччиною, на кордоні з Чехією та планованого газового проекту зі Словаччиною, який був оголошений прем'єром, - то сьогодні стає сумнівним сенс будівництва додаткової інфраструктури, яка збільшуватиме нашу залежність від імпорту газу від одного постачальника. Ми вибираємо дещо іншу модель - модель диверсифікації і пошуку нових постачальників, щоб ціна була максимально низькою", - сказав міністр.

Будзановський наголосив, що рішення про прокладання другої нитки газопроводу територією Польщі перебуває у виключній компетенції польського уряду. Оператором будівництва газопроводів на території Польщі є підконтрольна державі компанія Gaz-System, передає РИА "Новости".

"Дивлячись на 2011-2012 роки, ми спостерігаємо зниження імпорту російського газу в ЄС - на 10 мільярдів кубометрів, так що це досить сумнівно і з економічного погляду. Сьогодні я не бачу простору для освоєння додатково, припустимо, 15 мільярдів кубометрів російського газу", - сказав міністр. Він нагадав, що в 1993 році уряди РФ і Польщі домовилися про будівництво другої нитки цього газопроводу, але після вступу Польщі до ЄС у 2004 році "ситуація змінилася".

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Кабмін затвердив перелік об'єктів будівництва до Євробаскету-2015 на 200 млн грн

Кабінет Міністрів затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту спортивних споруд і фізкультурно-спортивної інфраструктури і організаційних заходів на 2013 рік з підготовки і проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

Відповідне розпорядження Кабміну (№161 від 11 березня 2013 р.) опубліковане в газеті «Урядовий кур'єр» (№63 від 4 квітня 2013 р.).

Згідно з документом, 142,4 млн грн передбачається виділити на забезпечення багатофункціональними спортивними спорудами. Зокрема 70 млн грн планується направити на проектування і капремонт другої черги будівлі Палацу спорту в Києві, 72,4 млн грн - на проектування і реконструкцію будівлі спортивного палацу «Метеор» у Дніпропетровську. На проектування і будівництво тренувальних баз передбачається виділити 16,9 млн грн, зокрема в Києві - 0,5 млн грн, у Донецькій області - 0,5 млн грн, Дніпропетровській області - 14,4 млн грн, Одеській області - 0,5 млн грн, Львівській області - 0,5 млн грн, Харківській області - 0,5 млн грн.

При цьому на проектування і будівництво тренувальних комплексів для підготовки національної збірної команди планується направити 40,7 млн грн, зокрема в Києві (Київській області) - 39,3 млн грн, Львівській області - 0,7 млн грн, у Криму - 0,7 млн грн.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Україна офіційно отримала право на проведення Чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

За даними віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула, в Україні у рамках підготовки до проведення Євробаскету-2015 збудують шість нових спортивних арен - у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові і Харкові.

О.Вілкул повідомив, що державне фінансування підготовки чемпіонату становитиме 7,057 млрд грн. Приватними інвесторами на будівництво спортивних арен у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові і Харкові буде витрачено близько 4,3 млрд грн.

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Україна поки не закачує російський газ у газосховища. Запасів достатньо - Ставицький

Україна з початку квітня не закачує російський газ у газосховища й на сьогодні газу в Україні достатньо для забезпечення життєдіяльності країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи закачує Україна російський газ, Е.Ставицький сказав: «Поки не беремо. На сьогодні не прокачуємо. Прокачуємо лише транзит». Він зазначив, що точна інформація з цього питання може бути лише наприкінці квітня. «Поки ми не відбираємо за першим тижнем квітня. Ми не відбираємо в сховище російський газ. У нас у сховищах достатньо газу для забезпечення життєдіяльності країни», - сказав Е.Ставицький. Він повідомив, що на сьогодні обсяг газу у сховищах становить 8 млрд 852 млн. кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в лютому 2013 року суттєво скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ суттєво скоротився - до 162 мільйонів доларів, тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд доларів.

У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася порівняно з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. із 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

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Аварія на Вуглегірській ТЕС матиме довгострокові негативні наслідки - екологи

Пожежа на Вуглегірській вугільній тепловій електростанції (ТЕС), яка знищила найбільший енергооб'єкт у Донецькій області, є техногенною катастрофою з довгостроковими негативними наслідками як для навколишнього середовища, так і для людей.

Про це УНІАН повідомили в Національному екологічному центрі України.

"Під час горіння цього масла виділяються небезпечні органічні сполуки, включаючи діоксини та фурани. При неконтрольованому горінні вугільного палива, конструкцій та обладнання станції в атмосферу потрапила величезна кількість токсичних речовин, включаючи важкі метали, сполуки сірки та органічні речовини, які не розкладаються в природі, а накопичуються в грунтах", - сказано в повідомленні Національного екологічного центру.

Зольний пил, що утворився в результаті аварії і рознесений повітряними масами на значні відстані, може призвести до забруднення грунтів та водойм на великих територіях. Це зі свого боку може призвести до підвищення концентрації токсичних речовин у продуктах харчування, вироблених на постраждалих територіях, і до погіршення загальної екологічної ситуації в регіоні, констатують фахівці центру.

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко заявив, що результатом пожежі на Вуглегірській ТЕС може стати значне збільшення легеневих захворювань серед жителів прилеглих територій.

"Чорнобиль був небезпечний викидом радіації. Пожежа на ТЕС у Донецькій області радіацію не викидає. Вона викидає величезну кількість вуглеводнів, які забруднюють повітряний басейн і можуть сприяти розвитку легеневих захворювань людей, що живуть поблизу. У цьому відмінність однієї аварії від іншої", - заявив еколог журналістам.

До того ж В.Борейко утримався від оцінок дій влади з ліквідації пожежі та її наслідків. "Що стосується оцінки дій влади з ліквідації пожежі, то я не можу сказати щось конкретне, оскільки не володію необхідною інформацією", - зазначив він.

Раніше начальник Державної екологічної інспекції в Донецькій області Віталій Вишневський розповів, що головною екологічною проблемою залишається очистка вод, які використовувалися для гасіння пожежі і скупчилися на території постраждалих цехів.

Як повідомляв УНІАН, у результаті потужної пожежі 29-30 березня, що виникла через загоряння вугільного пилу, вигоріла побудована в 70-х роках перша черга Вуглегірської ТЕС. Вогонь знищив чотири пиловугільні енергоблоки загальною потужністю 1200 МВт.

Під час пожежі, що тривала понад 15 годин, горіло електротехнічне обладнання, зокрема чотири високовольтні трансформатори, в кожному з яких знаходилося 40 тонн олії.

У результаті аварії жителі дванадцятитисячного Світлодарська, міста-супутника станції, залишилися без електропостачання, опалення і гарячої води.

Катастрофа зірвала плани уряду з приватизації ПАТ "Центренерго", а також посилила і без того гостру проблему збуту вугілля державними вугледобувними підприємствами. Вуглегірська ТЕС щорічно закуповувала близько 2 млн тонн.

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Рада спрямувала 5,88 млрд грн на фінансування Міндоходів

Верховна Рада Україна спрямувала 5,88 млрд грн на фінансування діяльності Міністерства доходів і зборів України у 2013 році. Відповідний законопроект був ухвалений сьогодні, 4 квітня, на засіданні парламенту, повідомляється на офіційному сайті ВР.

Згідно з бюджетним розписом фінансування, 5,3 млрд грн будуть виділені із загального фонду державного бюджету, 0,5 млрд грн – зі спеціального фонду бюджету.

На керівництво і управління сферою доходів і зборів спрямують 95% (5,6 млрд грн) виділених асигнувань.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України відтепер працює в рамках покладених на нього функцій і повноважень, обумовлених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня №166 і опублікованих у газеті «Урядовий кур'єр» за 3 квітня.

У березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство ряд функцій, зокрема з адміністрування єдиного соціального внеску і контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входить забезпечення єдиної державної податкової і митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в рамках своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів і цільових фондів.

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Госпсуд Києва заборонив компанії Ferrexpo відчужувати акції Полтавського ГЗК

Господарський суд Києва заборонив компанії Ferrexpo відчужувати акції Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, йдеться у документі, текст якого має УНІАН.

«Заборонити компанії Ferrexpo та іншим особам вчиняти дії, спрямовані на відчуження будь-яким способом простих іменних акцій емітента цінних паперів «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату», - сказано в документі.

Це рішення ухвалене за позовом компаній Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited і Trimcrоft Services Limited.

Госпсуд Києва також заборонив компанії «Майнінг-Регістр» вносити будь-які зміни до реєстру власників іменних цінних паперів, пов'язані з переходом права власності на прості іменні акції емітента цінних паперів комбінату.

Ferrexpo поки що не прокоментувала судове рішення щодо Полтавського ГЗК.

Компанії-позивачі просили суд також зобов'язати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) скасувати свідоцтва 2003-2008 рр. про реєстрацію випуску акцій загальною кількістю 638 752 882 штук на суму близько 6,362 млрд грн, а також визнати за позивачами право власності на прості іменні акції, емітовані Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом. Зокрема, визнати право за компанією Gilson Investments Limited на 4 346 512 штук (6,59% від загальної кількості акцій), за Emsworth Assets Limited - 8 000 000 штук (12,14% акцій), за Calefort Developments Limited - 8 000 000 штук (12,14% акцій) і за компанією Trimcrоft Services Limited - 6 144 006 штук (9,32% акцій).

Предметом позовних вимог є відновлення стану компаній, що існувало до порушення їх прав.

У документі сказано, що компанії мають намір привести реєстр власників іменних цінних паперів комбінату у відповідність зі станом на 18.11.2002 р. і визнати їх право власності на акції.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості - окатишів. Їй належить 97,33% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, що випускається компанією, є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, з 2007 року котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі. На біржі тоді були продані 25% акцій компанії за 420 млн дол.

У 2012 році компанія Ferrexpo скоротила чистий прибуток на 62,5% - до 215,6 млн дол.

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Розмір Фонду гарантування вкладів продовжує скорочуватися

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у березні знизився на 16,1% - до 4,79 млрд грн, повідомив фонд на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, у березні фінансові ресурси фонду скоротилися на 16,1%, або на 0,92 млрд грн, з початку року - на 21,4%, або на 1,3 млрд грн. На 1 квітня 2013 року обсяг фінансових ресурсів фонду становив 4,79 млрд грн, учасниками фонду є 173 банки.

Як повідомляв УНІАН, розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у лютому знизився на 5,3% - до 5,71 млрд грн, фінансові ресурси фонду на 1 березня становили 5,71 млрд грн, а учасниками фонду були 174 банки.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб був створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 200 тис. грн.

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Депутати внесли зміни до бюджету щодо держгарантій

Більшість Верховної Ради ухвалила закон «Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо державних гарантій) (№2476).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 230 народних депутатів, які були присутні на засіданні ВР, що проходило у приміщенні парламентських комітетів.

Законом вносяться зміни до пунктів 1 і 3 статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Відповідно до закону, пунктом першим статті 6-ї встановлюється, що у 2013 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 50 млн грн за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки для кредитування проектів інвестиційного характеру на об’єктах, що мають загальнодержавне значення.

У тому числі за такими можливими напрямами: за зобов’язаннями Державного агентства автомобільних доріг України; за зобов’язаннями ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку; за запозиченнями Державної іпотечної установи; за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів.

А також для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі експортоорієнтованих і енергозберігаючих проектів; для реалізації проекту будівництва мостового переходу через річку Дніпро в м. Запоріжжі.

Умови надання державних гарантій встановлюються Кабміном.

Водночас Держагентство автомобільних доріг звільняється від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій.

Пунктом третім статті 6 визначається, що умови надання держгарантій встановлюється Кабміном. Головні розпорядники бюджетних коштів за рішенням уряду можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за їх надання.

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Депутати звільнили від сплати мита певні групи товарів

Більшість Верховної Ради ухвалила закон "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на митну територію України у рамках реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів, ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення".

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 229 народних депутатів, присутніх на засіданні ВР, що проходило у приміщенні парламентських комітетів.

За даними Інформаційного управління Апарату Верховної Ради, зокрема, законодавчим актом доповнено Митний кодекс положеннями, згідно з якими "Інформаційна взаємодія між гарантами та митними органами здійснюється за допомогою засобів електронного зв’язку шляхом надсилання авторизованих повідомлень в електронній формі, засвідчених електронним цифровим підписом гарантів та/або посадових осіб митних органів, цілодобово, з періодичністю не більше 30 хвилин.

При здійсненні інформаційного обміну гарантам надається інформація про статус усіх отриманих фінансових гарантій, а саме про:

прийняття або відмову у прийнятті, припинення дії виданих гарантами фінансових гарантій; реквізити (номер і дата оформлення) митних декларацій або документів контролю за переміщенням товарів, до яких прикріплені фінансові гарантії із зазначенням дати та часу прикріплення;

дату початку переміщення товарів (та/або початок переміщення кожної партії товару або її частини) із зазначенням номерів транспортних засобів, дати кінцевого строку доставки товарів до митниць призначення, кодів товарів згідно з УКТЗЕД, кількість товарів (в основних та додаткових одиницях виміру), суму митних платежів;

недостатність фінансових гарантій для оформлення митних декларацій або документів контролю за переміщенням товарів із зазначенням суми нестачі забезпечення сплати митних платежів;

номер та дату складення акта про настання гарантійного випадку за виданими гарантами фінансовими гарантіями;

вивільнення фінансових гарантій із зазначенням дати та часу доставки товарів (кожної партії товару або її частини) до митниць призначення та реквізитів (номер і дата оформлення) митних декларацій або документів контролю за переміщенням товарів, за якими відбулося підтвердження виконання зобов’язань, забезпечених фінансовими гарантіями".

Документом також передбачено, що вивільнення (повернення) фінансової гарантії у разі часткового надходження товарів до митниці призначення здійснюється: після завершення переміщення усієї кількості товарів, зазначених у митній декларації або в документі контролю за переміщенням товарів; на підставі заяви декларанта або уповноваженої ним особи про відсутність подальшого переміщення товарів, зазначених у митній декларації або в документі контролю за переміщенням товарів.

Згідно із законом, індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у паперовому вигляді застосовується виключно під час переміщення товарів через митний кордон України із застосуванням митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів, оформлених на паперовому носії. Електронна копія такої індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії надсилається до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України авторизованим електронним повідомленням гаранта. Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у вигляді електронного документа застосовується під час переміщення товарів через митний кордон України із застосуванням митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів, оформлених на паперовому носії або у вигляді електронного документа.

Генеральна фінансова гарантія надається для забезпечення сплати митних платежів за митними деклараціями або документами контролю за переміщенням товарів, які декларант або уповноважена ним особа планують подати протягом одного року. Багаторазова та генеральна фінансові гарантії надаються виключно у вигляді електронного документа. Фінансові гарантії у вигляді електронного документа надаються шляхом надсилання до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України авторизованого електронного повідомлення гаранта. Прикріплення електронної копії індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії у паперовому вигляді або фінансової гарантії у вигляді електронного документа до митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів здійснюється за допомогою автоматизованої системи митного оформлення. Завершення оформлення митної декларації або документа контролю за переміщенням товарів є підтвердженням прийняття фінансової гарантії як забезпечення виконання зобов’язань перед митними органами. Підтвердженням прийняття індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії у паперовому вигляді є проставляння митним органом відбитка відповідного митного забезпечення на всіх примірниках фінансової гарантії.

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УНІАН