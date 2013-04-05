Політика США щодо України поки залишається теперішньою - Теффт

Політика США щодо України буде залишатися такою, як зараз, запевнив посол США в Україні Джон Теффт.

Про це він сказав у Донецьку на зустрічі з журналістами.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чи буде Конгрес США розглядати питання про введення санкцій проти державних діячів України через політичні репресії в країні, посол сказав: «Ви знаєте, що Конгрес схвалив закон в грудні щодо України (у Конгресі США було зареєстровано проект нової резолюції щодо України і визволення політичних в'язнів - УНІАН). І одночасно був схвалений «закон Магнітського» (законопроект про введення візових і економічних санкцій проти російських чиновників, що входять в «список Магнітського» - УНІАН), але він стосується більше Росії. І я не знаю, щоб якісь ініціативи звучали з цього приводу щодо України».

Говорячи про перспективи українсько-американських відносин, Д.Теффт підкреслив, що політика США щодо України поки залишається теперішньою.

«Якщо стоїть питання про політику, то політика США щодо України буде такою, якою вона є зараз», - сказав посол. При цьому він додав: «Ця політика була нещодавно озвучена, коли була з візитом тут заступник держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман - ми вважаємо доречними безпосередній діалог, безпосереднє спілкування з сьогоднішнім українським керівництвом».

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