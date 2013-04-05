ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» публікує матеріал «Альтернативна енергетика: кому і куди вигідно вкладати гроші?», в якому пише про те, чим є сектор відновлюваної електроенергетики в Україні і які перспективи його розвитку...

http://delo.ua/business/alternativnaja-energetika-komu-i-kuda-vygodno-vkladyvat-dengi-201435/

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Також «Дело» в публікації «Фінансові підсумки дня: Золото може подешевшати, а УБРР працюватиме під держгарантії» подає огляд основних економічних новин за 4 квітня...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-zoloto-mozhet-podeshevet-a-ubrr-budet-rabo-201471/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Інвестування на місцевості» пише: іноземним інвесторам рекомендують вкладати кошти в бізнес-проекти Харківської та Львівської областей, уникаючи вкладень у підприємства Чернівецької області. Підготовлений за замовленням уряду рейтинг інвестиційної привабливості регіонів покликаний стати картою для компаній, що погано орієнтуються в українських реаліях. Проте експерти вважають, що такий рейтинг більше оцінює не реальну економічну віддачу, а зусилля і відкритість місцевої влади...

http://kommersant.ua/doc/2162556

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Зали на них не вистачає» пише: представники правлячої більшості знайшли можливість приймати необхідні їм законопроекти. Вони провели засідання Верховної Ради за межами сесійної зали - у будівлі парламентських комітетів. На такий крок фракції Партії регіонів і Компартії пішли у відповідь на блокування опозицією парламентської трибуни. Дії більшості в опозиції назвали «новим ГКЧП» і зажадали від генпрокурора порушити кримінальну справу про захоплення державної влади...

http://kommersant.ua/doc/2162375

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Видання «Сегодня» в публікації «Через українську трубу прокачуватиметься газ у найбільш мінімальному обсязі» - експерт» пише: Росія готується залишити нашу газотранспортну систему «не при справах»...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/CHerez-ukrainskuyu-trubu-budet-prokachivatsya-gaz-v-samom-minimalnom-obeme-ekspert.html

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Також «Сегодня» в публікації «В Україні хочуть ввести нові штрафи за паркування авто» пише: складати протоколи зможуть не тільки люди у формі, але і чиновники...

http://www.segodnya.ua/economics/avto/V-Ukraine-hotyat-vvesti-novye-shtrafy-za-parkovku-avto.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Чиновників-хабарників позбавлять пенсії за вислугу років» пише: пропозиція депутатів може зменшити пенсійний дохід держслужбовців, які провинилися, у два з гаком рази...

http://izvestia.ru/news/548038

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Видання «Ведомости» в публікації «Суд може захистити вкладників кіпрських банків» пише: списання коштів приватних вкладників кіпрських банків для порятунку Кіпру зупинено місцевим судом. Долю грошей вирішить Верховний суд...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10813301/spaseniyu_kipra_meshaet_konstituciya

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Також «Ведомости» в публікації «Влада шукає інвестора для найдорожчого моста країни» пишуть: уряд РФ готовий шукати інвестора для нового мегапроекту - моста через Лену. На нього буде витрачено 54,7 млрд рублів...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10813191/samyj_dorogoj_most

(УНІАН)