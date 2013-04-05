Влада хоче затвердити Нацпрограму співробітництва Україна - НАТО

На засіданні Кабінету Міністрів України схвалено проект Указу Президента України «Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна – НАТО на 2013 рік».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, яке розміщено на Урядовому порталі 3 квітня ц. р.

Проект Указу Президента та зазначеної Річної національної програми розроблено Міністерством закордонних справ України з метою надання міжнародного сприяння реформам, що проводяться у нашій державі.

До проекту Програми включено пропозиції 36-ти органів виконавчої влади України різного рівня.

Програмою визначаються пріоритетні заходи з реформування зокрема сектору оборони України, підходів до боротьби з корупцією та міжнародним тероризмом, галузей економіки та енергетичної безпеки і т. ін., а також завдання щодо активізації взаємодії з ключовими міжнародними організаціями регіонального та світового рівня.

Враховуючи досвід попередніх років, у новій редакції Програми вперше конкретизовано заходи та відповідальних виконавців, що має суттєво спростити її реалізацію.

21 січня ц.р. проект Програми також було обговорено зі стороною НАТО, яка дала їй позитивну оцінку та висловила готовність сприяти у її реалізації, зазначається в повідомленні.

Виконання Програми дозволить продовжити залучення передового міжнародного досвіду в різних сферах реформування держави насамперед – оборонного сектору.