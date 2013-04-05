Львів просить відшкодувати 1,2 млн грн, які використали на боротьбу зі стихією

Львів подав до обласної комісії з надзвичайних ситуацій свої розрахунки щодо відшкодувань тих ресурсів, які були понаднормово використані на боротьбу зі стихією.

Про це УНІАН повідомив перший заступник міського голови Львова Олег Синютка.

За його словами, також вже підготовлені пропозиції щодо закупівлі техніки, а погодити відповідні видатки з бюджету міста пропонується на найближчих сесійних засіданнях.

“Ми подали до обласної комісії з надзвичайних ситуацій наші розрахунки. І ми хотіли б, щоб з обласного і державного бюджету, у зв’язку з надзвичайною ситуацією, нам відшкодували 1 млн 213 тисяч. Це, якщо не враховувати ще близько мільйона гривень, які пов’язані із роботою “Львівводоканалу”. Якщо говорити про кошти, які понаднормово, у зв’язку із надзвичайною ситуацією, було використано, аби привести місто до ладу, – це 1 млн 200 тисяч”, - зазначив О. Синютка.

Він також додав, що „ми не можемо пожертвувати цими коштами, тому що це основні статті видатків – дизпаливо, бензин і заробітна плата робітників. Тих запасів піскосуміші і дизельного палива, що ми закупили, готуючись до зимового періоду, нам вистачило, аби техніка працювала постійно і піскосуміш була в повному обсязі. Але це обсяги більші на 1 млн 200 тисяч, ніж ті, на які ми розраховували”.

За його словами, впродовж трьох років видатки на ЖКГ зменшуються, незважаючи на ріст цін, незважаючи на те, що росте мінімальна заробітна плата.

“Фактично протягом трьох років ми працівникам шляхово-ремонтних підприємств не можемо підняти заробітну плату. Видатки на санітарне забезпечення не є в повному обсязі і якщо їх не збільшити, то в другій половині року місто зупиниться”, - заявив О.Синютка.