Анонс на 8 квітня

* Під головуванням голови КМДА Олександра Попова відбудеться засідання розширеної апаратної наради. Питання: про план заходів, присвячених 27-й річниці Чорнобильської катастрофи; про стан очистки міста від сміття, демонтаж МАФів; презентація веб-сторінки Департаменту міського благоустрою та збереження середовища; про стан реформування системи надання адміністративних послуг.

* Прес-конференція ген.директора комунального об'єднання «Київзеленбуд» Михайла Царенка на тему: «На Хрещатик повертаються каштани» з приводу висадження каштанів на головній вулиці Києва - Хрещатику.

* Прес-конференція міністра екології та природних ресурсів України Олега Проскурякова і голови Державного агентства екологічних інвестицій України Владислава Якубовського на тему: «Хід реалізації проектів за схемою зелених інвестицій в Україну».

* Відбудеться прес-захід «Партнерство Норвегії та України в поставках морепродуктів». Міністр рибного господарства та прибережних справ Норвегії Лізбет Берг-Хансен, в рамках візиту в Україну, відвідає ТОВ «Рибний Світ «Океанія». Буде проведена презентація морепродуктів Норвегії. Учасники: Лізбет Берг-Хансен, міністр рибного господарства і прибережних справ Королівства Норвегії; Йон Фредріксен, посол Королівства Норвегії в Україні; Тьєррі Мартінус, директор Norwegian Seafood Council; Еріка Джей Блакстад, адмін.директор GIEK Kredittforsikring AS; Йон Халвард, директор з продажу MARINE HARVEST RM&T; Стейн Мартінсен, директор з продажу Norway Royal Salmon; Дмитро Фартушний, ген.директор мережі маркетів «Рибний Світ «Океанія» та інші.

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