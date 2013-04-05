ТОП-10 (5 квітня)

Україна запровадила квоту на імпорт коксівного вугілля

Кабмін затвердив план приватизації 6 обленерго

«Газпром» і польська «ЄвроПол Газ» домовилися про будівництво газопроводу «Ямал-2»

Рішення «альтернативного» парламенту необхідно повторно проголосувати - ОПОРА

Фірташ інвестує в нове виробництво на «Кримському Титані» 300 млн дол.

«Газпром» надав Польщі пропозиції щодо проекту «Ямал-Європа–2»

В Україні у березні зафіксована нульова інфляція

Мінінфраструктури ініціює підвищення акцизу на нафтопродукти

Золотовалютні резерви НБУ зросли до 24,7 млрд дол.

Польська опозиція вимагає відставки міністра за підписання меморандуму щодо "Ямалу-2"

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Україна запровадила квоту на імпорт коксівного вугілля

Кабінет Міністрів України запровадив квоту на імпорт коксівного вугілля в обсязі 10,2 млн тонн на 2013 рік.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 225 від 13 березня 2013 року.

Згідно з документом, також Кабмін заборонив імпорт коксу та напівкоксу, вугілля роторного.

«Квота об'ємом 10,2 млн тонн включає також обсяги палива, необхідні для використання в технології пиловугільного вдування (2,5 млн тонн)», - йдеться в документі.

До того ж розподіляти обсяг квоти між суб'єктами господарювання, що здійснюють імпорт товарів, буде міжвідомча комісія.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький пояснив встановлення квот на імпорт коксівного вугілля необхідністю захистити інтереси вітчизняного виробника.

Довідка УНІАН. Коксівне вугілля - основний вид палива, який використовується у виробництві металургійної продукції та енергетиці.

Один з основних виробників коксівного вугілля в Україні - група "Метінвест", підконтрольна групі бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і «Смарт-холдингу» (23,75%) Вадима Новінського.

В Україні видобуток коксівного вугілля в 2012 році збільшилася на 3% у порівнянні з 2011 роком - до 11,623 млн тонн.

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Кабмін затвердив план приватизації 6 обленерго

Кабінет Міністрів України затвердив план розміщення акцій шести обласних енергопостачальних компаній на сертифікаційних аукціонах і на фондовій біржі.

Відповідне розпорядження № 204 від 3 квітня опубліковано на веб-порталі уряду.

Йдеться про розміщення пакетів акцій акціонерних компаній «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго», «Черкасиобленерго», «Миколаївобленерго».

Зазначимо, що на початку квітня глава Фонду державного майна Олександр Рябченко повідомив, що ФДМУ планував виставити на біржу 5%-ві пакети "Харків-", "Миколаїв-" і "Хмельницькобленерго". Решту контрольних пакетів акцій цих обленерго (від 60% і вище) виставлять на конкурсні торги.

Держава володіє 65,001% акцій "Харківобленерго", 70,0089% акцій "Хмельницькобленерго" і 70% акцій "Миколаївобленерго". Пакети акцій ще двох енергопостачальних компаній - "Запоріжжяобленерго" і "Тернопільобленерго", в яких державі належить 60,2475% і 50,999% відповідно, будуть повністю реалізовані через конкурс.

За словами О.Рябченко, через біржові торги також проведуть продаж акцій "Черкасиобленерго", в якому держава прямо володіє 46% акцій, а ще 25% акцій підприємств належать підконтрольному державі ЗАТ "УкрЕСКО".

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«Газпром» і польська «ЄвроПол Газ» домовилися про будівництво газопроводу «Ямал-2»

Москва. Російський газовий монополіст «Газпром» і польська компанія «ЄвроПол Газ» сьогодні в Санкт-Петербурзі підписали меморандум про взаєморозуміння за проектом будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» в обхід території України.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», з російської сторони документ підписав голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, з польської - генеральний директор «ЄвроПол Газ» Мирослав Добрут.

«Документ передбачає реалізацію проекту «Ямал-Європа-2» через територію Польщі у напрямі Словаччини та Угорщини потужністю щонайменше 15 млрд куб. м газу на рік. Техніко-економічне обґрунтування проекту повинно бути підготовлене протягом шести місяців», - йдеться в повідомленні.

Газопровід дасть змогу збільшити транзитні потужності для поставок газу до Польщі, Словаччини та Угорщини, а також скоротити витрати при його транспортуванні. Крім того, проект дасть змогу в перспективі наростити обсяги експорту російського газу до країн Центральної Європи.

«Проект «Ямал-Європа-2» передбачає будівництво додаткових газотранспортних потужностей для забезпечення надійного, гарантованого постачання російським газом європейських споживачів. Маршрут газопроводу пройде територією Польщі, а проектні і будівельні роботи будуть виконані за активної участі наших польських партнерів», – сказав О.Міллер.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» розробити будівництво в обхід України газопроводу «Ямал–Європа-2» через Білорусь.

«Ми у зв'язку з «Північним потоком» і «Південним потоком» фактично відмовилися від «Ямал–Європа-2». «Південний потік»: ми вже практично почали роботи, будівництво набирає обертів. Проте я просив би вас повернутися до проекту «Ямал–Європа-2». Знаю, що ви активно опрацьовуєте це питання з партнерами. Йдеться про підвищення надійності газопостачання Польщі, Словаччини, Угорщини», - сказав В.Путін.

Зі свого боку голова «Газпрому» О.Міллер зазначив, що цим газопроводом можна поставляти 15 млрд. куб. м газу, а будівельні роботи завершити до 2018-2019 років.

Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі і Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Система транзитних газопроводів «ЄвроПол Газ» було засноване у вересні 1993 року. Компанію створено в рамках міжурядової угоди «Про будівництво системи газопроводів для транзиту російського газу через територію Польщі і поставок російського газу до Польщі» від 25 серпня 1993 року. Основні напрями діяльності «ЕвроПол Газу» — проектування, будівництво та експлуатація польської ділянки газопроводу «Ямал-Європа».

АТ «ЄвроПол ГАЗ» є власником газопроводу «Ямал-Європа» на території Польщі протяжністю 684 км.

Основними акціонерами АТ «ЄвроПол ГАЗ» є «Газпром» і компанія PGNiG.

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Рішення «альтернативного» парламенту необхідно повторно проголосувати - ОПОРА

Громадянська мережа ОПОРА вважає, що рішення «альтернативного» парламенту необхідно повторно розглянути та проголосувати в легітимний спосіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОПОРИ.

Як йдеться в повідомленні, «Громадянська мережа ОПОРА висловлює занепокоєння спробою групи народних депутатів України провести 4 квітня 2013 року пленарне засідання Верховної Ради України поза межами її будівлі. Такий підхід до вирішення парламентського конфлікту має сумнівне юридичне та політичне обґрунтування, що створює умови для остаточного нівелювання ролі Верховної Ради у політичному процесі».

В ОПОРІ зазначають, що прецеденти функціонування двох «альтернативних» парламентів дискредитують депутатську діяльність та містять ризики відтворення цієї негативної практики у майбутньому.

«Усі рішення, які були прийняти групою депутатів в іншому приміщенні, мають бути у легальний спосіб повторно розглянуті та проголосовані в будівлі Верховної Ради України на її пленарному засіданні», - наголосили в Громадянській мережі, додавши, що, водночас, провладна більшість та опозиційна меншість шляхом публічних перемовин мають знайти необхідні компроміси для стабільного функціонування парламенту.

Як зазначили в ОПОРІ, практика блокування як крайній захід з боку депутатів формувалася усіма без виключення політичними силами, а тому вихід із кризової ситуації має стати результатом широкого парламентського діалогу та компромісу.

При цьому в Громадянській мережі звертають увагу на частину 1 ст. 2 Закону «Про Регламент Верховної Ради України», в якій передбачено, що парламент проводить свої засідання у будинку ВР (Київ, вул. Грушевського, 5). Водночас частина 2 цієї ж статі вказує, що за рішенням Верховної Ради, прийнятим більшістю народних депутатів від її конституційного складу, її засідання можуть проводитися в іншому приміщенні. Cт. 84 Конституції України визначає, що рішення Верховної Ради приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.

А втім, як засвідчують події 4 квітня, рішення про проведення пленарного засідання парламенту в іншому приміщенні приймалося на зборах фракцій Партії регіонів, КПУ, окремих позафракційних депутатів, зазначили в ОПОРІ, додавши, що, таким чином, трансформація зборів депутатів у пленарне засідання ВР не могла відбутися законно.

Крім того, як нагадали в Громадянській мережі, народні депутати, які не брали участі в зборах фракцій Партії регіонів та КПУ, не допускалися на згодом оголошене пленарне засідання ВР. Цим самим відбулося порушення конституційних прав народних депутатів України, зазначається в повідомленні.

«Таким чином, дії щодо обмеження доступу опозиційних депутатів на пленарне засідання прямо порушують принцип спільності в діяльності парламентаріїв та має ознаки узурпації повноважень Верховної Ради», - наголосили в ОПОРІ, вказавши, що рішення Конституційного суду № 17-рп/2002 від 17 жовтня 2002 року визначає, що основною формою діяльності ВР є пленарні засідання під час сесій, які є регулярними зібраннями народних депутатів відповідного скликання у визначений час, у визначеному місці і які проводяться за встановленою процедурою.

ОПОРА вважає, усі ці вимоги до проведення пленарного засідання парламенту були порушенні. Час та місце проведення засідання 4 квітня не були заздалегідь відомі, а процедура проведення пленарних засідань не наділяє збори окремих фракцій жодними повноваженнями.

Крім того, наголошується в повідомленні, підрахунок голосів за проекти рішень, які розглядалися 4 квітня 2013 року групою народних депутатів, викликає серйозні сумніви.

Зокрема результати голосування на цьому заході здійснювала лічильна комісія Верховної Ради. Водночас до складу сформованої у грудні 2012 року лічильної комісії входить 21 особа. 12 членів комісії представляють фракції Партії регіонів та КПУ, 9 - ВО «Батьківщина», «УДАР» та ВО «Свобода». В умовах відсутності опозиційних фракцій взаємоконтроль між членами лічильної комісії не забезпечувався. Підрахунок голосів за проекти рішень здійснювався представниками лише тих фракцій, які були зацікавлені в проведенні цього заходу, констатували в ОПОРІ.

Також, як свідчать кадри телетрансляції, результати голосування підраховувалися лічильною комісією поверхово, а голова Верховної Ради постійно уточнював кількість голосів «за», «проти», «утримався».

«Ці обставини унеможливлюють довіру до результатів голосувань народних депутатів України, що неприпустимо в умовах прийняття законодавчих актів», - наголосили в Громадянській мережі ОПОРА.

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Фірташ інвестує в нове виробництво на «Кримському Титані» 300 млн дол.

Група компаній Group DF, що об'єднує активи бізнесмена Дмитра Фірташа, має намір вкласти в будівництво нового виробництва на «Кримському Титані» 300 млн дол., повідомляє прес-служба групи.

«Ми починаємо будувати нове виробництво вже цього року, і до 2015 року інвестуємо в цей проект близько 300 млн дол., - повідомив голова ради Group DF Дмитро Фірташ. - Наш план - виробляти на «Кримському Титані» 240 тис. тонн діоксиду титану на рік, а це вже близько 4% світового ринку».

Згідно з повідомленням, техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) проекту розробляється у співпраці з провідними консультантами і проектними інститутами, такими як Hatch і TZMI.

До того ж велика увага приділяється мінімізації впливу виробництва на природне навколишнє середовище. Після завершення розробки ТЕО підприємство проведе тендер для визначення постачальника обладнання. Діоксид титану буде проводитися за модернізованою сульфатною технологією.

«Ми встановимо сучасне європейське обладнання, що дозволяє нам за якістю продукції випередити Китай, який сьогодні найбільш активно в світі розвиває своє титанове виробництво», - повідомив керівник титанового бізнесу Group DF Олександр Вотінцев.

Він також зазначив, що близько 80% продукції вже йде на експорт.

«Серед наших клієнтів - великі світові виробники фарб, пластику і паперу», - зазначив О.Вотінцев.

Як повідомляв раніше УНІАН, група компаній Group DF планує побудувати нове виробництво двоокису титану на підприємстві «Кримський Титан».

Раніше Д.Фірташ відзначав, що в рамках титанової програми група компаній має намір інвестувати значні ресурси з видобутку і в титанову хімію, при цьому вже розроблявся план з будівництва нового виробництва двоокису титану на «Кримському Титані». У 2012 році Group DF запустила на «Кримському Титані» нове сучасне виробництво сірчаної кислоти потужністю 600 тис. тонн на рік. Сірчана кислота використовується як сировина в сульфатній технології виробництва діоксиду титану. Потужності нового цеху сірчаної кислоти покликані забезпечити заплановане зростання обсягів виробництва діоксиду титану необхідною сировиною.

Програма інвестицій у «Кримський Титан» - частина програми Group DF з розвитку титанової галузі України, для реалізації якої група планує залучити 2,5 млрд дол. США до 2017 року. Раніше в березня 2013 р. Group DF оголосила про плани будівництва двох нових виробництв титанового шлаку і титанової губки на «Запорізькому титано-магнієвому комбінаті».

Довідка УНІАН. ПрАТ «Кримський Титан» є одним з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється у 53 країни світу і становить близько 70% загальних обсягів виробництва.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, яка здійснює свою діяльність у ряді країн Європи і Азії. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий і банківський бізнеси. Інші сфери діяльності групи в цей час включають агробізнес, медійний бізнес, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури та нерухомість.

У грудні 2012 р. Group DF консолідувала 100% акцій ПрАТ "Кримський Титан".

Діоксид титану - найбільш сучасний і високоякісний білий барвник. Він не токсичний і володіє високими показниками яскравості і непроникності, завдяки чому поступово замінює інші традиційні барвники у різних галузях промисловості. Основним споживачем діоксиду титану є лакофарбова промисловість. Також він широко застосовується у виробництві пластмас, паперу, в косметичній галузі.

Українському бізнесменові й інвестору Дмитру Фірташу належить група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG.

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«Газпром» надав Польщі пропозиції щодо проекту «Ямал-Європа–2»

Російський газовий монополіст «Газпром» надав Польщі пропозиції щодо реалізації проекту «Ямал-Європа-2».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками зустрічі голови правління російської компанії Олексія Міллера і віце-прем'єра, міністра економіки Республіки Польща Януша Пехочинського сьогодні в Санкт-Петербурзі.

«Учасники зустрічі обговорили пропозицію російської сторони про реалізацію проекту «Ямал-Європа–2», що передбачає будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини», - йдеться в повідомленні.

О.Міллер представив польській стороні основні параметри газопроводу, а також звернув увагу на те, що цей проект сприятиме як одержанню Польщею економічної вигоди у вигляді плати за транзит газу через територію республіки, так і підвищенню енергетичної безпеки споживачів країн Центральної Європи.

Зазначається, що в 2012 році група «Газпром» поставила до Польщі 9,94 млрд куб. м природного газу. Контракти на поставки російського газу до Польщі та його транзиту через польську територію діють до 2022 і до 2019 рр. відповідно.

Транснаціональний газопровід «Ямал — Європа» проходить територією чотирьох країн - Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. Його проектна потужність - 32,9 млрд куб. м газу на рік, кількість компресорних станцій - 14, діаметр труб - 1420 мм, загальна протяжність – понад 2 тис. км.

Польська ділянка налічує 684 км лінійної частини і 5 компресорних станцій: «Чеханув», «Шамотули», «Замбрув», «Влоцлавек», «Кондратки». Польською ділянкою газопроводу володіє АТ «ЄвРоПол ГАЗ», що є спільним підприємством ВАТ «Газпром» і польської компанії PGNiG SA.

Прес-служба Міністерства економіки Польщі повідомила УНІАН у п'ятницю, що О.Міллер під час зустрічі пообіцяв польському віце-прем'єру найближчим часом надати більш докладну інформацію про цей проект.

"Узгоджено, що росіяни найближчим часом нададуть економічні і технічні деталі проекту", - відзначили у міністерстві, не назвавши конкретних термінів.

Водночас польська Gazeta Wyborcza пише сьогодні, що оприлюднені пропозиції щодо будівництва нового газопроводу на польській території нагадують проект, який росіяни пропонували полякам реалізувати більше десяти років тому замість другої нитки Ямальського газопроводу.

"(Йдеться) про газопровід від Кобриня у Білорусі до міста Великі Капушани у Словаччині, який "Газпром" хотів побудувати у 2000 році замість другої черги Ямальського газопроводу, щоб обмежити транзит газу через Україну", - відзначає видання.

Газета нагадала, що ця пропозиція порушувала підписаний у 1993 році договір між Польщею і Росією про будівництво другої нитки Ямальського газопроводу потужністю понад 30 млрд кубометрів газу, від якої росіяни відмовилися у 1998 році.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня віце-прем'єр польського уряду Януш Пехочинський, коментуючи ідею відродити проект "Ямал-2", назвав вигідним для Польщі будівництво нового транзитного газопроводу на польській території, оскільки це дозволило б збільшити виручку від транзиту "блакитного палива".

Водночас відповідальний за паливно-енергетичний комплекс міністр держмайна Миколай Будзановський називав "сумнівною" вигоду від цього проекту, звернувши увагу на попит на російський газ, що знижується в Європі, і прагнення Польщі зменшити енергетичну залежність від росіян.

Сьогодні, 5 квітня, польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща не підтримає будівництво нових трубопроводів в обхід України і не зацікавлена у зростанні поставок газу з Росії.

Польська влада неодноразово закликала Росію відмовитися від будівництва дорогих Північного і Південного потоків, переконуючи виконати підписаний на початку дев'яностих років договір і побудувати другу нитку Ямальського газопроводу. Проте "Газпром" не відмовився від своїх планів, і з жовтня минулого року вже експлуатує 2 вітки "Північного потоку", а наприкінці минулого року розпочав будівництво "Південного".

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В Україні у березні зафіксована нульова інфляція

Інфляція в Україні у березні 2013 року порівняно з лютим 2013 року становила 0%, проти березня 2012 року зафіксовано дефляцію у розмірі 0,8%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

У повідомленні зазначається, що з початку року (березень 2013 року проти грудня 2012 року) інфляція в Україні становила 0,1%.

Згідно з повідомленням, у березні проти лютого 2013 року найбільше подорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби — на 1,7% (проти березня 2012 року - зростання на 7,5%), фрукти - на 1,6% (зниження на 7,9%), макаронні вироби - на 0,6% (зростання на 2,2%), хліб - на 0,4% (зростання на 4,5%). Послуги охорони здоров'я подорожчали на 0,5% (зростання на 2,3%), послуги залізничного транспорту - на 4,1% (зростання на 5,7%).

Помітне зниження цін зафіксоване на яйця - на 3,5% (проти березня 2012 року - зниження на 23,5%), цукор - на 2,6% (зниження на 17,5%) і овочі - на 1,7% (зниження на 21,7%).

З решти позицій у березні проти лютого 2013 року зафіксована незначна зміна цін на рівні 0,1-0,8 п.п.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

Держбюджет на 2013 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень проти грудня) – 4,8%, дефіцит держбюджету 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП – 3,4%.

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Мінінфраструктури ініціює підвищення акцизу на нафтопродукти

Міністерство інфраструктури України готове винести на розгляд уряду питання про підвищення акцизів на нафтопродукти відповідно до європейських стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури Володимир Козак за підсумками колегії, що пройшла в міністерстві.

«В Україні діють найнижчі акцизи на паливо. Вони в рази нижчі, ніж в Польщі, Італії, Франції. Зрозуміло, що у нас і зарплати нижчі, але ми розглядаємо питання. Розглянути підвищення акцизу - це необхідність», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у березні прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що кожен автовласник сплачує 992 грн акцизного податку на рік на будівництво доріг, за які можна здійснити ямковий ремонт приблизно 5 кв. м дороги, капітальний ремонт - приблизно 1,5 кв. м, або побудувати приблизно 2,5 см дороги першої категорії.

Акциз на нафтопродукти введено у 2011 році, до цього діяв транспортний збір з кожного автовласника.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2012 року в Україні базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпалива з вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпаливо з вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.

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Золотовалютні резерви НБУ зросли до 24,7 млрд дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) в березні, за оперативними даними, збільшилися на 0,1%, і на 31 березня становили 24,727 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ збільшилися на 0,7%, або на 180,8 млн дол.

Також вказується, що резерви в іноземній валюті на 31 березня становили 22,863 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 9,57 млн дол., золото - 1,854 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ у грудні 2012 року скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд дол., в цілому за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

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Польська опозиція вимагає відставки міністра за підписання меморандуму щодо "Ямалу-2"

Найбільша польська опозиційна партія "Закон і Справедливість" (PIS) вимагає відставки міністра державного майна Польщі Миколая Будзановського за підписання представниками частково підконтрольній йому компанії "ЄвроПол Газ" меморандуму про реалізацію проекту "Ямал-2", а також пояснень з цього приводу від глави уряду Дональда Туска.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це сказав сьогодні представник партії Давид Яцкевич.

"Обурливо, що ще вчора о 17.00 міністр Будзановський на засіданні комісії держмайна говорив, що не йдеться про будівництво "Ямалу-2", що немає таких планів, що вони безпідставні, називав їх віртуальними ідеями, говорив, що немає такої угоди, і такої угоди не може бути без згоди уряду", - сказав депутат, слова якого наводять польські ЗМІ.

Він відзначив, що інформація, яка з'явилася сьогодні про вчорашнє підписання меморандуму, підтверджує, що міністр не контролює державні компанії.

Представник PIS, яка представлена у польському Сеймі 138 депутатами (з 450 депутатів), назвав невигідним для поляків будівництво другої нитки Ямальського газопроводу, тому що це осилить монопольне становище "Газпрому" в Європі.

"Ми не зацікавлені в тому, щоб створювати умови для такої газової інфраструктури, яка ще більше посилює проблеми, наприклад, в Україні, і посилює залежність від Російської Федерації", - додав він.

Депутат сказав, що PIS розраховує на те, що голова уряду Д.Туск пояснить ситуацію, що виникла, на найближчому засіданні Сейму.

У Міністерстві державного майна Польщі повідомили УНІАН, що міністр М.Будзановський поки відклав на невизначений час заплановану на сьогодні прес-конференцію.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня М.Будзановський назвав сумнівною вигоду від будівництва чергового транзитного газопроводу через Польщу, пояснивши це попитом на російський газ в Європі, що знижується, і бажанням польських властей знизити енергетичну залежність від росіян.

Довідка УНІАН. "ЄвроПол ГАЗ", 48% якою належить державній нафтогазовій компанії PGNIG, підконтрольній міністру держмайна, сьогодні заявила, що підписаний меморандум щодо "Ямалу-2" є лише декларацією про намір вивчити вигідність реалізації цього проекту.

Решта 48% акцій компанії належать російському "Газпрому", а ще 4% - компанії Gas Trading, найбільшим акціонером якої, згідно з раніше оприлюдненими даним, був PGNIG (з 43,4%), а також польська компанія Bartimpex (36,2%) і "Газпром Експорт" (15,9%).

Сьогодні глава польського уряду Д.Туск сказав, що Польща не підтримає будівництво газопроводів, які обходять Україну, і не зацікавлена у збільшенні газових поставок з РФ.

Водночас він не став коментувати підписання меморандуму щодо "Ямалу-2", відзначивши, що не має у своєму розпорядженні інформації на цю тему.

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УНІАН