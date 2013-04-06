Азаров позитивно оцінює роботу більшості поза будівлею Верховної Ради

Прем'єр-міністр Микола Азаров позитивно оцінює роботу парламентської більшості поза будівлею Верховної Ради.

Про це він сказав в ході спілкування з користувачами Facebook.

"Цього тижня, на жаль, знову сили опозиції блокували нормальну роботу парламенту. Я хотів би поставити питання виборцям: як до цього ставитися? У складній економічній ситуації блокується робота дуже важливого законодавчого органу, без якого неможлива системна робота із запобігання кризі. За що борються ваші обранці? За владу? Так вони її мали", - сказав М.Азаров.

За його словами, в демократичному суспільстві за владу борються на виборах, а після виборів меншина не заважає роботі більшості - це закон демократичного суспільства.

"І те рішення, яке прийняли більшість народних депутатів і зуміли хоча б один день зробити робочим, це, безумовно, правильно, і уряд його вітає", - зазначив М.Азаров.

Як повідомлялося, 4 квітня через блокування опозицією роботи Верховної Ради депутати, які входять до складу парламентської більшості, провели виїзне засідання в будівлях комітетів ВР по вулиці Банковій, де прийняли декілька десятків законів.