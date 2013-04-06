В Україні підтоплені території 188 населених пунктів у 10 областях

Внаслідок опадів і танення снігу спостерігається підйом грунтових вод та часткове затоплення територій, господарських та житлових будинків у 188 населених пунктах у Вінницькій, Волинській, Хмельницький, Житомирський, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавський, Чернівецький, Чернігівській областях та м. Києві.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, загалом протягом доби з метою надання допомоги населенню для відкачування води на прибудинкових територіях від ДСНС залучався 481 рятувальник та 152 од. насосного обладнання. За добу відкачано 76 тис. 567 м куб. води (усього з 2 квітня відкачано 157 тис. 590 куб. м води).

За інформацією «Укравтодору», проїзд автошляхами державного та регіонального значення забезпечено. На території Рівненської області на 2-х дорогах місцевого значення є місця переливу води. Організовано об’їзд. Зазначені ділянки доріг запроектовані під перелив води.

За інформацією гідрометцентру, на сьогодні спостерігається подальше затоплення заплав і сільгоспугідь у басейнах річок Західного Бугу, Прип’яті, малих річках Київщини, місцями на лівих притоках Дністра.

Можливе досягнення відміток початкового затоплення садиб, будинків та господарських споруд в окремих населених пунктах Підволочиського району (Тернопільська область), Волочиського району (Хмельницька область); Сокальського району (Львівська область); Зарічненському, Сарненському, Рокитнянському районах (Рівненська область), Тисменицькому районі (Івано-Франківська область).