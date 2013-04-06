Путін розповів, чим займатиметься після відходу з політики

Президент Росії Володимир Путін розраховує, що після завершення своєї політичної діяльності зможе зайнятися правом і літературою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав напередодні робочого візиту до Німеччини в інтерв'ю німецькій телерадіокомпанії ARD.

«Я дуже розраховую на те, що після завершення своєї політичної діяльності та державної діяльності в мене буде можливість позайматися й якимись іншими питаннями та проблемами. Я дуже люблю право, я люблю літературу і дуже розраховую на те, що мені вдасться зайнятися вже без конкретної прив'язки до державної роботи цими проблемами, можливо, якимись іншими – суспільними, спортивними тощо», - сказав В.Путін.

Він підкреслив, що «кожна нормальна людина завжди заглядає за якийсь горизонт».

При цьому В.Путін зазначив, що він не найбільший довгожитель у політиці.

«В європейській політиці є люди, які значно більше за мене займали перші місця в європейській політиці й працювали довше, ніж працюю зараз я, і в Європі, і в Північній Америці, до речі, в Канаді», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, В.Путін займав пост Президента РФ два терміни - в 2000-2008 роках, потім у 2008-2012 роках працював прем'єр-міністром РФ, у 2012 році знову був обраний Президентом Росії строком на шість років.