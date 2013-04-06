Азаров: Україна і Туреччина вийшли на рівень стратегічного партнерства

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у Будинку Уряду прийняв турецьку делегацію на чолі з Головою Великих Національних Зборів Турецької Республіки Джемілем Чічеком.

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, за словами Глави українського Уряду, обом країнам за останні роки вдалося здійснити низку ефективних кроків для розвитку двосторонніх відносин.

«Так, дуже важливою подією є те, що 12 серпня 2012 р. набула чинності угода про безвізовий режим», - зазначив М.Азаров.

Позитивну тенденцію мають українсько-турецькі торгово-економічні відносини. «Так, за минулий рік наш двосторонній товарообіг перевищив 6 млрд дол. Найближчим часом ми перед собою ставимо завдання збільшити цей товарообіг до 10 млрд. дол.», - заявив Прем'єр-міністр України.

Він нагадав, що на даний час сторони працюють над договором про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною. «Це великий і серйозний документ. І ми налаштовані на конструктивну, змістовну роботу», - сказав Микола Азаров.

Глава Уряду зазначив, що Україна зацікавлена розвивати співробітництво в ряді проектів. Зокрема, йдеться про енергетику, в тому числі Трансанатолійський газопровід (TANAP), а також транспортну галузь. Так, Україна готова співпрацювати з Туреччиною в рамках проекту міжнародного контейнерного транзитного поїзда «Вікінг», до якого турецька сторона виявила бажання приєднатися.

У свою чергу Голова Великих Національних Зборів Турецької Республіки Джеміль Чічек підкреслив, що хоча обсяг нашої взаємної торгівлі перевищив 6 млрд дол., але цей показник перебуває значно нижче потенціалу наших країн.

За його словами, дуже великий потенціал для співпраці має туристична галузь, будівництво, транспортна галузь, зокрема авіаперевезення. Крім того, дуже важливим проектом є встановлення поромної переправи між Синопом і Ялтою.