Українцям пропонують спрощений доступ до адмінпослуг через пошту

До кінця 2013 року спрощений доступ до адміністративних послуг буде впроваджено у 4,5 тис. відділень «Укрпошти» по всій Україні.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул під час презентації проекту «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту» в усіх відділеннях поштового зв'язку в Дніпропетровській області, повідомили у прес-службі віце-прем'єра.

«У жовтні 2012 року було розпочато спільний пілотний проект Дніпропетровської облдержадміністрації та «Укрпошти» «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту». Він передбачає можливість для громадян за принципом «єдиного вікна» отримати низку адміністративних послуг через відділення поштового зв'язку. Цей проект особливо важливий для сільських районів», - зазначив О.Вілкул.

Він додав, що тепер для того, щоб отримати субсидію, оформити пенсію, чи установити та отримати статус «Ветерана праці» не треба їхати до райцентрів. «Фахівці «Укрпошти» (в поштовому відділенні або вдома) допоможуть громадянам оформити звернення та запити, відправлять їх у необхідні державні інстанції. А після вирішення питання видадуть необхідні документи на руки, в разі потреби з доставкою додому», - пояснив віце-прем’єр.

На початковому етапі у Дніпропетровській області було задіяно 6 відділень поштового зв'язку (Кривий Ріг - 2, Марганець – 1, Царичанський район - 3). Практика показала, що проект затребуваний і користується попитом у населення. Найчастіше громадяни звертаються за оформленням субсидій на комунальні послуги, оформленням довідок про отримання доходів (пенсії) та придбанням твердого та скрапленого газу.

«Із квітня цього року адміністративні послуги можна отримати вже через усі відділення поштового зв'язку регіону, і вони доступні кожному. Це 658 відділень у містах, районах, селах Дніпропетровської області. Дніпропетровщина - перший регіон в Україні, де цей сервіс впроваджений у всіх відділеннях поштового зв'язку», - зазначив О.Вілкул.

Крім Дніпропетровської області, такі пілотні проекти на основі британського досвіду вже впроваджені у Львівській (6 відділень), Закарпатській (4 відділення), Сумській (1 відділення) і Одеській (5 відділень) областях.

«Ця робота буде продовжена і масштабована на всю Україну. Із кінця травня у більш ніж 1 тисячі відділень «Укрпошти» буде надаватися більше 100 видів адміністративних послуг. До кінця 2013 року спрощений доступ до адмінпослуг буде впроваджено по всій країні не менш ніж у 150 відділеннях у кожному регіоні - це близько 4,5 тисячі відділень із 14 тисяч. Згодом громадяни зможуть отримувати адмінпослуги у всіх 14 тисячах поштових відділеннях України», - наголосив О.Вілкул.