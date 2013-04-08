Янукович помилував екс-міністрів Луценка та Філіпчука

Президент України Віктор Янукович підписав Указ про помилування шести засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука.

Відповідні пропозиції Главі держави внесла Комісія при Президентові України у питаннях помилування, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Прес-служба нагадує, що за ініціативою Президента в Україні відбувається реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства, спрямоване на гуманізацію правових норм та зменшення кількості осіб, що утримуються під вартою.

Раніше з проханням про помилування Ю.Луценка до Президента України звернулася Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

Також щодо помилування колишнього міністра внутрішніх справ до глави держави звернулася Наглядова місія Європейського парламенту у складі Пета Кокса та Александра Кваснєвського.

Зазначається, що це звернення Наглядової місії Європейського парламенту до Президента підтримала дружина Ю.Луценка- Ірина Луценко. «Щиро вдячна Президенту Коксу та Президенту Кваснєвському, та підтримую їх у гуманітарній місії відносно мого чоловіка», - зазначила вона.

До Президента України також надійшло звернення Г.Філіпчука з проханням про його помилування.

У відповідному Указі Президента від 7 квітня 2013 року, розміщеному на офіційному сайті глави держави, зокрема, зазначається: “Розглянувши клопотання про помилування осіб, засуджених судами України, пропозиції Комісії у питаннях помилування та беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особу засуджених, їх стан здоров'я, поведінку і ставлення до праці до вчинення злочину та після засудження, відшкодування завданого збитку, думку органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо доцільності помилування та інші обставини, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України постановляю помилувати:

1. Вікуліна Сергія Олександровича, 1958 року народження, засудженого вироком Джанкойського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим від 3 лютого 2006 року, - звільнити від подальшого відбування покарання.

2. Восканян Ірину Борисівну, 1974 року народження, засуджену вироком Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 16 квітня 2004 року, - звільнити від подальшого відбування покарання.

3. Луценка Юрія Віталійовича, 1964 року народження, засудженого вироком Печерського районного суду м. Києва від 17 серпня 2012 року, - звільнити від подальшого відбування основного покарання.

4. Могільовцева Дмитра Петровича, 1981 року народження, засудженого вироком Болградського районного суду Одеської області від 21 листопада 2011 року, - звільнити від подальшого відбування основного покарання.

5. Рясенця Олександра Сергійовича, 1982 року народження, засудженого вироком Овруцького районного суду Житомирської області від 1 лютого 2011 року, - звільнити від відбування покарання.

6. Філіпчука Георгія Георгійовича, 1950 року народження, засудженого вироком Солом'янського районного суду м. Києва від 5 квітня 2012 року, - звільнити від призначених судом основного та додаткових покарань.

Указ набуває чинності з дня його підписання.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко був заарештований у грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконне прийняття на роботу в міліцію свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також надто пишне святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув'язнення з конфіскацією майна. Апеляційний суд Києва визнав вирок правомірним.

3 квітня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив без змін вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини. Водночас суд у своїй постанові зазначив, що касаційна скарга на вирок Ю.Луценку підлягає частковому задоволенню в частині зменшення відшкодування заподіяної МВС України шкоди з 643 до 609 тис. грн.

Г.Філіпчук 5 квітня 2012 року був засуджений Солом'янським районним судом Києва до 3 років позбавлення волі у справі про перевищення влади та службових повноважень.

Суд також постановив стягнути з Г.Філіпчука на користь держави 1 млн 433 тис. 477,6 гривень заподіяної шкоди.

Засуджений відшкодував збитки державі.

21 червня 2012 року Апеляційний суд Києва замінив призначене Г.Філіпчуку Солом'янським районним судом Києва покарання на 2 роки позбавлення волі умовно.

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