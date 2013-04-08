ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 квітня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Портал «Дело» публікує матеріал «Опозиція провела наймасовіший після Помаранчевої революції мітинг», у якому пише: за різними підрахунками, від 5 до 15 тисяч прихильників опозиції провели мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку...

http://delo.ua/ukraine/oppozicija-provela-samyj-massovyj-posle-oranzhevoj-revoljucii-mi-201643/

* * *

Також «Дело» у публікації «Законопроект про створення в Україні санаційного банку ухвалено у першому читанні» пише: депутати активізували реалізацію даної ідеї...

http://delo.ua/finance/zakonoproekt-o-sozdanii-v-ukraine-sanacionnogo-banka-prinjat-vp-201566/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Коливання в газоподібному середовищі» пише: підписання меморандуму про участь Польщі в проекті будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» в обхід України розкритикували представники місцевої опозиції. У відповідь на їхні заяви про те, що проект від початку невигідний Польщі, влада країни поспішила запевнити, що підписала лише попередні угоди з «Газпромом», які ні до чого не зобов'язують. У Росії водночас не приховують, що повернулися до цього проекту через загострення відносин з Україною в переговорах про створення консорціуму з управління газотранспортною системою...

http://kommersant.ua/doc/2165050

* * *

Також «Комерсант-Україна» у публікації «Держава не вилікує» пише: введення обов'язкового медичного страхування в Україні знову відкладається. Міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова попередила, що закон про ОМС не буде ухвалений ні цього, ні наступного року через брак ресурсів для реформування системи охорони здоров'я. Страхові компанії визнають, що розвивати медстрахування в Україні вони можуть і самостійно, але без допомоги держави цей процес затягнеться на довгі роки...

http://kommersant.ua/doc/2165127

* * *

Видання «Сегодня» у публікації «Залізничники поки що пускають в потяги без документів» пише: перші дні, коли пасажири «Укрзалізниці» могли користуватися залізничним транспортом тільки за наявності паспортів, пройшли з накладками...

http://www.segodnya.ua/ukraine/ZHeleznodorozhniki-poka-eshche-puskayut-v-poezda-bez-dokumentov.html

* * *

Також «Сегодня» у публікації «З кранів киян стала текти іржава вода з неприємним запахом» пише: незабаром у кранах мешканців Святошинського та Оболонського районів, а також сіл Чапаєвка і Бортничі може з'явитися іржава вода. У Дарницькому районі з цією проблемою люди вже зіткнулися...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Iz-kranov-kievlyan-nachala-tech-rzhavaya-voda-s-protivnym-zapahom.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Сім найбагатших сенаторів готуються залишити Раду Федерації» пише: Кремль продовжує видавлювати великих підприємців з верхньої палати парламенту...

http://izvestia.ru/news/548117

* * *

Видання «Ведомости» у публікації «Курс рубля знижуватиметься» пише: курс рубля може виявитися для уряду інструментом підтримки економічного зростання, побоюються аналітики, а якщо ні, то рубль продовжить слабшати самостійно...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10869111/pozvolitelnaya_slabost

* * *

Також «Ведомости» у публікації «Клієнти кіпрських банків вирушили в російські суди» пишуть: компанія «Альгеба» вимагає 380 млн руб. від Bank of Cyprus, який контролює 80% російського «Юніаструм банку»...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10869101/moskva_zaschitit

(УНІАН)