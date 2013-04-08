Коморовський: помилування Луценка - "добрий крок" України до підписання угоди з ЄС

Коморовський подякував Януковичу за кроки, що збільшують шанси України підписати Угоду про асоціацію з ЄС

Варшава.Президент Польщі Броніслав Коморовський подякував Президенту України Віктору Януковичу за дії, які збільшують шанси України підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом восени цього року.

Як повідомляє канцелярія глави Польської держави, про це йшлося під час телефонної розмови В.Януковича та Б.Коморовського у неділю.

За словами керівника канцелярії з міжнародних питань Яроміра Соколовського, Б.Коморовський із задоволенням дізнався про рішення В.Януковича помилувати екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та обговорив з ним це питання.

"На думку Президента, це добрий крок, який служитиме відновленню позитивного іміджу України, що, разом з реформами, є умовою підписання угоди під час саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі в листопаді цього року", - сказав він.

Я.Соколовський нагадав, що Б.Коморовський неодноразово закликав українську владу та опозицію зробити все, аби виконати умови для підписання Угоди про асоціацію.

"Президент Польщі розраховує на консолідацію усіх проєвропейських політичних сил в Україні у процесі наближення до Євросоюзу", - відзначив Я.Соколовський.

За його словами, В.Янукович запевнив Б.Коморовського, що українська влада здійснила значні кроки у питанні виборчого законодавства та веде роботу над реформою системи правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Кабінет Міністрів схвалив план заходів щодо євроінтеграції України на 2013 рік.

Україна та ЄС завершили переговори щодо Угоди про асоціацію у грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року - парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною на Вільнюському саміті «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, зокрема - у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.

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Звільнення Луценка підтверджує серйозність євроінтеграційних намірів України - Кваснєвський

Варшава. Звільнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка підтверджує серйозність намірів української влади підписати восени цього року Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це сказав колишній президент Польщі, член наглядової місії Європарламенту Александр Кваснєвський, слова якого наводить PAP.

"Думаю, що це помилування було однією з найважливіших тем наших переговорів і є свідченням того, що Україна серйозно думає про асоціацію з ЄС і дійсно восени хоче підписати у Вільнюсі Угоду про асоціацію", - сказав А.Кваснєвський.

Він зауважив, що задоволений звільненням Ю.Луценка, і додав, що це також є результатом роботи місії Європарламенту.

"Я задоволений, оскільки це успіх нашої місії, яку ми терпляче здійснюємо з Петом Коксом від травня минулого року. Ми здійснили більше десяти візитів в Україну, вели переговори з Президентом, прем’єр-міністром, опозицією", - сказав А.Кваснєвський.

За його словами, рішення Президента України Віктора Януковича про помилування Ю.Луценка підтвердило, що "наполеглива дипломатія, яку здійснює ЄС за допомогою місії, має сенс".

А.Кваснєвський додав, що звільнення Ю.Луценка усунуло одну із перешкод на шляху підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

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Представники Євросоюзу Ештон і Фюле привітали звільнення Луценка і Філіпчука

Брюссель.Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле привітали рішення Президента України Віктора Януковича помилувати колишніх міністрів внутрішніх справ Юрія Луценка та з питань захисту навколишнього природного середовища Георгія Філіпчука.

Про це йдеться у заяві К.Ештон і Ш.Фюле, переданій агентству УНІАН.

“Ми салютуємо тому, що Президент Янукович скористався своєю прерогативою помилування у випадках колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка та колишнього міністра з питань захисту навколишнього природного середовища Г.Філіпчука. Ми вітаємо звільнення та повернення до його родини Ю.Луценка у неділю”, - зазначається у заяві.

К.Ештон і Ш.Фюле заявили, що це важливий крок української влади у вирішенні питань, що викликають стурбованість стосовно вибіркового застосування правосуддя.

Вони також привітали діяльність моніторингової місії Європарламенту на чолі з колишнім президентом Європарламенту Петом Коксом і екс-президентом Польщі Александром Кваснєвським в цьому контексті.

“Зараз ми очікуємо, що Україна звернеться без подальших затримок до випадку вибіркового правосуддя, що залишився, і попередить будь-яке повторення вибіркового правосуддя шляхом всебічної судової реформи, відповідно до європейських стандартів, з метою реалізувати висновки Ради закордонних справ ЄС від 10 грудня 2012 року та спільну заяву саміту Україна-ЄС від 25 лютого 2013 року”, - наголосили К.Ештон та Ш.Фюле.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі Ю.Луценка та Г.Філіпчука.

Згідно з указом глави держави, Ю.Луценко звільнений від подальшого відбування основного покарання, а Г.Філіпчук - від основного і додаткових покарань.

Раніше омбудсмен Валерія Лутковська направила звернення до В.Януковича помилувати Ю.Луценка. Після цього В.Янукович звернувся до Комісії при Президентові України з питань помилування з проханням невідкладно розглянути це звернення.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад цього року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.

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Генсек Ради Європи привітав звільнення Луценка та Філіпчука

Брюссель.Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд привітав звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Дуценка.

Про це йдеться у його заяві, переданій агентству УНІАН.

“Я вітаю рішення Президента Януковича помилувати колишніх міністрів Ю.Луценка та Георгія Філіпчука, а також чотирьох інших осіб. Це йде у дусі рішення Європейського суду з прав людини”, - зазначається у заяві.

“Я вірю, що Україна також виконає рішення суду у справі колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко”, - додав Т.Ягланд.

Він зауважив, що Рада Європи продовжить співпрацю з українською владою у наданні допомоги та експертизи в ході судової реформи.

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Звільнення Луценка є кроком у правильному напрямку - президент Європарламенту

Брюссель.Президент Європарламенту Мартін Шульц вважає, що звільнення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка є кроком у правильному напрямку.

Про це йдеться у заяві М.Шульца, переданій агентству УНІАН.

“Чесне та незалежне правосуддя потрібно Україні, і звільнення Луценка – крок у правильному напрямку. Воно відбулося після звільнення раніше колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка у серпні. Наші зусилля покращити умови та вирішити справу Юлії Тимошенко, яка все ще утримується українською владою, продовжаться”, - заявив М.Шульц.

Президент Європарламенту також подякував співголовам моніторингової місії Пету Коксу та Александру Кваснєвському за їхню роботу в Україні.