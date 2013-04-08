10-13 квітня у Ялті відбудеться засідання Комітету ПАЧЕС

З 10 по 13 квітня у Ялті проводитиметься 40-е засідання Комітету ПАЧЕС з економічних, торговельних, технологічних та екологічних питань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, у засіданні візьмуть участь близько 40 учасників, у тому числі представники країн-членів Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва, законодавчої і виконавчої влади України.

Учасники засідання обговорять питання розвитку співробітництва в галузі пошуково-рятувальних робіт на морі серед країн-членів ЧЕС, а також ряд організаційних питань.

ПАЧЕС була створена 26 лютого 1993 року. До її складу входять 12 країн: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна.

Народні збори Єгипту, Кнесет Держави Ізраїль, Народні збори Словацької Республіки, Бундестаг ФРН, парламент Франції та парламент Республіки Білорусь мають статус спостерігачів у ПАЧЕС.

У складі асамблеї функціонують три спеціалізовані комітети:

Комітет з економічних, торговельних, технологічних і екологічних питань (голова - Гагік Минасян, Вірменія);

Комітет з правових і політичних питань (голова - Михайло Ємельянов, Росія);

Комітет з питань культури, освіти і соціальних питань (голова - Жаля Алієва, Азербайджан).

Комітети проводять періодичні засідання в країнах-членах ПАЧЕС у період між сесіями Генеральної асамблеї і в координації з Міжнародним секретаріатом ПАЧЕС забезпечують підготовку відповідних рішень асамблеї.