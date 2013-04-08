Померла "залізна леді" Маргарет Тетчер

Екс-прем'єр Великобританії "залізна леді" Маргарет Тетчер померла сьогодні вранці у віці 87 років.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал Sky News.

"З великою гіркотою Марк і Керол Тетчер заявили, що їх мати баронеса Тетчер померла після удару цим ранком", - сказав представник екс-прем'єра Лорд Белл.

Тетчер у грудні госпіталізували. Її оточення пізніше повідомило, що вона перенесла невелику операцію з видалення утворення в сечовому міхурі, яка пройшла успішно. Однак через вік 87-річна баронеса Тетчер залишалася під наглядом лікарів, 28 грудня її виписали з лікарні.

Тоді ЗМІ повідомили, що погіршення здоров'я не дозволяє колишньому прем'єр-міністру з'являтися на публічних подіях. В останні роки Тетчер кілька разів була госпіталізована. У 2012 році вона пропустила урочистий обід на Даунінг-стріт на честь 60-річного ювілею правління королеви, на якому були присутні нинішній і колишні прем'єри. Баронеса Тетчер не з'явилася і на вечорі на честь її 85-річчя два роки тому, також організованому офісом нинішнього прем'єра.

Довідка УНІАН. Маргарет Тетчер - 71-й прем'єр-міністр Великобританії (Консервативна партія Великобританії) в 1979-1990 роках, баронеса з 1992 року. Перша і поки єдина жінка, яка побувала на цій посаді, а також перша жінка, що стала прем'єр-міністром європейської держави. Прем'єрство Тетчер стало найтривалішим у XX столітті. Отримавши прізвисько «залізної леді» за різку критику радянського керівництва, вона втілила в життя низку консервативних заходів, що стали частиною політики так званого «тетчеризму».