Заступника начальника Херсонської митниці затримали за хабар

Правоохоронні органи затримали заступника начальника Херсонської митниці за підозрою в хабарництві.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, минулої середи, 3 квітня, під час отримання хабара в Цюрупинську столичними співробітниками СБУ і Генеральної прокуратури було затримано двох працівників Херсонської митниці, серед яких - заступник начальника Херсонської митниці, уродженець Скадовська. Також третім був затриманий митний брокер, який брав участь у злочинній схемі. Сума хабара - декілька тисяч доларів.

Інші деталі події прокуратурою не повідомляються, оскільки відпрацювання й затримання підозрюваних проводила оперативна група з Києва.

Водночас під час спецоперації провели обшуки у вантажних терміналах Скадовська і Цюрупинська.

За даними джерел у правоохоронних органах області, затриманих митників того ж дня етапували до Києва, де Печерський районний суд ухвалив рішення про звільнення затриманих митників під заставу. Зокрема суд своїм рішенням звільнив заступника начальника Херсонської митниці під заставу в 90 тис. грн. Його підлеглий був звільнений під заставу меншої суми.

Обидва митники вже перебувають у Херсоні.

Водночас доля третього затриманого - митного брокера поки невідома.

Джерела припускають, що виходячи з тих посадових злочинів, які інкримінують заступнику начальника митниці та його товаришу, з урахуванням створення ОЗУ (організованого злочинного угрупування) їм загрожує тюремний строк до 8 років.

Розслідування за фактом отримання хабара та іншими епізодами протиправної діяльності триває.